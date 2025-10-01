A zene világnapja arra hivatott, hogy erősítse a békét

A zene világnapja alkalmat ad arra, hogy felidézzük a zene jelentőségét, hiszen a zene az emberiség legrégebbi kísérője: már az őskori közösségek is hangszereket készítettek, ritmusokat doboltak, dallamokat dúdoltak. A dallamok segítettek kifejezni az érzelmeket, közvetíteni történeteket, sőt összetartani közösségeket. A zene ma is ugyanilyen erővel hat, legyen szó klasszikus művekről, népzenéről, jazzről vagy a legújabb könnyűzenei slágerekről.

A zene világnapja Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére jött létre ( Fotó: Warner Classics)

A zene világnapja több dologra rávilágít

A zene pontos meghatározása nem könnyű, de abban általában egyetértés mutatkozik, hogy a zene a hangok tudatosan elrendezett folyamata. A zene egy művészi kifejezési forma, a hangok és „nem hangok” (csendek) időbeni váltakozásának többnyire tudatosan előállított sorrendje, amely nem utasít konkrét cselekvésre, viszont érzelmeket kelt és gondolatokat ébreszt.

A zene világnapja alkalmából számos városban különleges hangversenyeket rendeznek, ahol a klasszikus és a kortárs művek egyaránt megszólalnak. Az iskolákban a gyerekeknek zenei foglalkozásokon keresztül mutatják meg, hogy a muzsika nem csupán szórakoztat, hanem tanít és fejleszt is. Emellett utcazenészek, flashmobok, improvizációs estek jelzik, hogy a zene mindenkié, és bárhol megszülethet.

A zene világnapja emlékeztet minket arra, hogy a hangok, dallamok és ritmusok túlmutatnak a szavakon.

Egy Beethoven-szimfónia, egy afrikai dobritmus vagy egy magyar népdal ugyanúgy képes könnyeket csalni a szemünkbe, örömet szerezni, vagy éppen gondolkodásra késztetni.

Yehudi Menuhin úgy fogalmazott:

»A zene világnapja arra hivatott, hogy erősítse az emberek közötti barátságot, a békét és a közösségi összetartozást.« Meggyőződése volt, hogy a zene hidat képes építeni nyelvek, vallások, kultúrák között, és így hozzájárulhat egy emberségesebb világhoz.

Hitte, hogy a zene nem pusztán művészet, hanem a béke és az emberség hangja. Október 1-jén ezért nemcsak a zeneszerzőkre és előadókra gondolunk, hanem arra is, hogy a zene mindannyiunk közös öröksége.