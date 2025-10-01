Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

A zene világnapja arra hivatott, hogy erősítse a békét

Október 1-jén világszerte a zene kerül reflektorfénybe, ezen a napon ünnepeljük a zene világnapját, amelyet Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére az UNESCO 1975-ben hirdetett meg. Azóta e napon különös figyelmet kap a muzsika, amely egyszerre ősi és örökké megújuló kifejezési forma, és amely minden kultúrában másként, mégis egyetemes módon van jelen.

2025. 10. 01. 10:00
Szimfonikus zenekari próba a Dohnányi Ernő Zenei Központban Fotó: Csudai Sándor
A zene világnapja alkalmat ad arra, hogy felidézzük a zene jelentőségét, hiszen a zene az emberiség legrégebbi kísérője: már az őskori közösségek is hangszereket készítettek, ritmusokat doboltak, dallamokat dúdoltak. A dallamok segítettek kifejezni az érzelmeket, közvetíteni történeteket, sőt összetartani közösségeket. A zene ma is ugyanilyen erővel hat, legyen szó klasszikus művekről, népzenéről, jazzről vagy a legújabb könnyűzenei slágerekről.

A zene világnapja Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére jött létre (Fotó: Warner Classics)

A zene világnapja több dologra rávilágít

A zene pontos meghatározása nem könnyű, de abban általában egyetértés mutatkozik, hogy a zene a hangok tudatosan elrendezett folyamata. A zene egy művészi kifejezési forma, a hangok és „nem hangok” (csendek) időbeni váltakozásának többnyire tudatosan előállított sorrendje, amely nem utasít konkrét cselekvésre, viszont érzelmeket kelt és gondolatokat ébreszt.

A zene világnapja alkalmából számos városban különleges hangversenyeket rendeznek, ahol a klasszikus és a kortárs művek egyaránt megszólalnak. Az iskolákban a gyerekeknek zenei foglalkozásokon keresztül mutatják meg, hogy a muzsika nem csupán szórakoztat, hanem tanít és fejleszt is. Emellett utcazenészek, flashmobok, improvizációs estek jelzik, hogy a zene mindenkié, és bárhol megszülethet.

A zene világnapja emlékeztet minket arra, hogy a hangok, dallamok és ritmusok túlmutatnak a szavakon.

Egy Beethoven-szimfónia, egy afrikai dobritmus vagy egy magyar népdal ugyanúgy képes könnyeket csalni a szemünkbe, örömet szerezni, vagy éppen gondolkodásra késztetni.

Yehudi Menuhin úgy fogalmazott:

»A zene világnapja arra hivatott, hogy erősítse az emberek közötti barátságot, a békét és a közösségi összetartozást.« Meggyőződése volt, hogy a zene hidat képes építeni nyelvek, vallások, kultúrák között, és így hozzájárulhat egy emberségesebb világhoz.

Hitte, hogy a zene nem pusztán művészet, hanem a béke és az emberség hangja. Október 1-jén ezért nemcsak a zeneszerzőkre és előadókra gondolunk, hanem arra is, hogy a zene mindannyiunk közös öröksége.

Koncertek a zene világnapján

A zene világnapján a Bartók Konzi diákjai ismét fuvolaszóval töltik meg a Magyar Zene Házát 17.30-tól. A program szándéka, hogy a ház különleges építészeti térrel rendelkező előcsarnokát rövid időre olyan élő hangtérré varázsolják, amelyben összefonódhat a természet látványa, a tér nem mindennapi akusztikája és a zenei természethangok. A Modern Art Orchestra (MAO) Velünk élő tradíció című koncertprogramja a magyar zenei örökség kortárs újraértelmezése a jazz nyelvén. A zenekar kreatív magja – egy szeptett formációban – olyan különleges zenei utazásra hívja a hallgatókat, amelyben Bartók Béla, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Ligeti György és Eötvös Péter művészete szólal meg a MAO saját hangján, mai zenei nyelvezettel. A hangverseny a KULT7 Művészeti és Kulturális Központban lesz 19 órakor. A zene világnapja alkalmából a Kodály Filharmónia Debrecen a Kölcsey Központban ad koncertet ma este 19 órakor. A hangversenyen közreműködik a harmincadik évfordulóját ünneplő Budapest Saxophone Quartet, Magyarország első klasszikus szaxofon kvartettje, és a város legígéretesebb fiatal muzsikusai is bemutatkoznak.

 

 

