300 éves magyar hangszer-különlegességekkel ünneplik idén a zene világnapját

A koncert címe Alla Ungherese, azaz magyarosan. Az este történelmi időkbe kalauzolja a zenehallgatót: a két szólista, Erdő Zoltán tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész rendhagyó módon mutatja be az 1700-as évekből fennmaradt, ritkán hallható magyar zenei ereklyéket.

A zene világnapjának főszerepében a tárogató és a cimbalom

A zene világnapja a Pesti Vigadóban

Erdő Zoltán a nagyapjától örökölt 120 éves rózsafa tárogatón végzi zenei küldetését. A hangszer még a Magyar Királyság idejében készült, az Első Magyar Hangszergyárban. Lisztes Jenő családjában immár a negyedik generáció óta örökíti tovább a cimbalomművészet különleges mesterségét, játékával meghódította a világ legismertebb koncerttermeit. A két szólistát az Anima Musicae Kamarazenekar, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő fiatal együttese, Budapest és Európa rangos helyszíneinek állandó szereplője kíséri.

A koncert a Rákóczi-nóta vonószenekarra komponált nyitányával indul, majd az eredeti mű is megszólal a tárogató szólójátékával. A folytatásban az 1700-as évek örökségéből idézik fel a legtöbbek által ismert dallamokat, de a kurucromantika és a verbunkos korszak remekei is elhangzanak.

Néhány darab Oláh Lajos és Jäger Vilmos, az 1900-as évek legnépszerűbb tárogatóművészei repertoárjából is felcsendül, akárcsak Weiner Leó, Hiekisch Henrik művei, vagy Ott Rezső tárogatóra, cimbalomra és kamarazenekarra írt Concertinója.

Újdonságként mutatkozik be a Nemzeti Tárogatóintézet tárogatóegyüttese, amelyben az intézet tanárai és kiemelkedő diákjai muzsikálnak együtt. Erdő Zoltán idén tavasszal hozta létre a Nemzeti Tárogatóintézet Alapítványt, amelynek legfőbb célja a hungarikumok közé tartozó fúvós hangszer, a tárogató oktatása és népszerűsítése. Az elmúlt fél év során tíz tárogatón tanuló diáknak nyújtottak segítséget, mindezt karitatív jelleggel.