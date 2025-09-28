Rendkívüli

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • 300 éves magyar hangszer-különlegességekkel ünneplik idén a zene világnapját
zene világnapjaAnima MusicaePesti VigadóAnima Musicae Kamarazenekar

300 éves magyar hangszer-különlegességekkel ünneplik idén a zene világnapját

Két egyedülálló magyar hangszer, a tárogató és a cimbalom különleges találkozása áll a középpontban Erdő Zoltán, Lisztes Jenő és az Anima Musicae közös koncertjén, amelyet a zene világnapja alkalmából tartanak október 1-jén a Pesti Vigadóban.

Dani Áron
2025. 09. 28. 14:27
A zene világnapját különleges módon ünnepli Erdő Zoltán, Lisztes Jenő és az Anima Musicae Kamarazenekar.
A zene világnapját különleges módon ünnepli Erdő Zoltán, Lisztes Jenő és az Anima Musicae Kamarazenekar. Fotó: Molnár Előd Forrás: Pesti Vigadó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A koncert címe Alla Ungherese, azaz magyarosan. Az este történelmi időkbe kalauzolja a zenehallgatót: a két szólista, Erdő Zoltán tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész rendhagyó módon mutatja be az 1700-as évekből fennmaradt, ritkán hallható magyar zenei ereklyéket.

A zene világnapjának főszerepében a tárogató és a cimbalom

A zene világnapja a Pesti Vigadóban

Erdő Zoltán a nagyapjától örökölt 120 éves rózsafa tárogatón végzi zenei küldetését. A hangszer még a Magyar Királyság idejében készült, az Első Magyar Hangszergyárban. Lisztes Jenő családjában immár a negyedik generáció óta örökíti tovább a cimbalomművészet különleges mesterségét, játékával meghódította a világ legismertebb koncerttermeit. A két szólistát az Anima Musicae Kamarazenekar, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő fiatal együttese, Budapest és Európa rangos helyszíneinek állandó szereplője kíséri.

A koncert a Rákóczi-nóta vonószenekarra komponált nyitányával indul, majd az eredeti mű is megszólal a tárogató szólójátékával. A folytatásban az 1700-as évek örökségéből idézik fel a legtöbbek által ismert dallamokat, de a kurucromantika és a verbunkos korszak remekei is elhangzanak. 

Néhány darab Oláh Lajos és Jäger Vilmos, az 1900-as évek legnépszerűbb tárogatóművészei repertoárjából is felcsendül, akárcsak Weiner Leó, Hiekisch Henrik művei, vagy Ott Rezső tárogatóra, cimbalomra és kamarazenekarra írt Concertinója.

Újdonságként mutatkozik be a Nemzeti Tárogatóintézet tárogatóegyüttese, amelyben az intézet tanárai és kiemelkedő diákjai muzsikálnak együtt. Erdő Zoltán idén tavasszal hozta létre a Nemzeti Tárogatóintézet Alapítványt, amelynek legfőbb célja a hungarikumok közé tartozó fúvós hangszer, a tárogató oktatása és népszerűsítése. Az elmúlt fél év során tíz tárogatón tanuló diáknak nyújtottak segítséget, mindezt karitatív jelleggel.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu