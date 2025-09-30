zene világnapjatárogatócimbalom koncertcimbalom

Magyar hangszerek, magyar mesterek a zene világnapján

Erdő Zoltán tárogatóművész, Lisztes Jenő cimbalomművész és az Anima Musicae Kamarazenekar közös koncertje várja a közönséget a Pesti Vigadó dísztermében holnap este 19 órakor, a zene világnapja alkalmából. A hangverseny címe, Alla Ungherese (zene magyarosan), már önmagában is ígéret arra, hogy a magyar zenei örökség gazdag világába kalauzolja a hallgatóságot.

Bényei Adrienn
2025. 09. 30. 20:00
A műsor a Rákóczi-nóta vonószenekarra írt nyitányával indul. Forrás: Facebook
A koncert különleges találkozást kínál: a tárogató és a cimbalom, két ikonikus magyar hangszer szólal meg együtt, amely a történelmi időkbe kalauzolja a zenehallgatót. A két egyedülálló magyar hangszer és azok kiváló hazai szólistái, Erdő Zoltán Erdélyi Magyar Örökség-díjas tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész rendhagyó módon mutatják be az 1700-as évekből fennmaradt, ritkán hallható magyar zenei ereklyéket a zene világnapja alkalmából.

Erdő Zoltán, az Erdélyi Magyar Örökség-díjas tárogatóművész egy 120 éves, nagyapjától örökölt rózsafa tárogatón játssza a régi korok dallamait. Partnere, Lisztes Jenő, a cimbalomművészet negyedik generációs örököse, játékával már a világ legrangosabb koncerttermeit is meghódította. A két szólistát az Anima Musicae Kamarazenekar, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő fiatal együttese, Budapest és Európa rangos helyszíneinek állandó szereplője kíséri. 
 

A műsor a Rákóczi-nóta vonószenekarra írt nyitányával indul, majd a közönség az eredeti változatot is hallhatja tárogató szólóban. Az este során felcsendülnek az 1700-as évek zenei ereklyéi, a kuruc-romantika és a verbunkos korszak remekei, valamint az 1900-as évek legnépszerűbb tárogatóművészei, Oláh Lajos és Jäger Vilmos repertoárjából válogatott darabok.

A műsorban helyet kap Weiner Leó és Hiekisch Henrik öröksége, valamint Ott Rezső Concertinója, amely tárogatóra, cimbalomra és kamarazenekarra íródott.
Különlegességként a közönség első alkalommal találkozhat a Nemzeti Tárogatóintézet együttesével, amelyben az intézet tanárai és legtehetségesebb növendékei közösen adják elő Liszt Ferenc egyik ismert művét.
A hangverseny nem csupán koncert, hanem tisztelgés a magyar zenei örökség és a Zene Világnapja előtt. 

Aki ellátogat a Vigadó dísztermébe, különleges időutazás részese lehet, ahol a történelmi hangszerek és a magyar zenekultúra örök dallamai találkoznak a jelen kiemelkedő művészeinek tolmácsolásában.

 

