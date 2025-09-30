Magyar hangszerek, magyar mesterek a zene világnapján

A koncert különleges találkozást kínál: a tárogató és a cimbalom, két ikonikus magyar hangszer szólal meg együtt, amely a történelmi időkbe kalauzolja a zenehallgatót. A két egyedülálló magyar hangszer és azok kiváló hazai szólistái, Erdő Zoltán Erdélyi Magyar Örökség-díjas tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész rendhagyó módon mutatják be az 1700-as évekből fennmaradt, ritkán hallható magyar zenei ereklyéket a zene világnapja alkalmából.

A zene világnapja programja a Pesi Vigadóban

Erdő Zoltán, az Erdélyi Magyar Örökség-díjas tárogatóművész egy 120 éves, nagyapjától örökölt rózsafa tárogatón játssza a régi korok dallamait. Partnere, Lisztes Jenő, a cimbalomművészet negyedik generációs örököse, játékával már a világ legrangosabb koncerttermeit is meghódította. A két szólistát az Anima Musicae Kamarazenekar, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő fiatal együttese, Budapest és Európa rangos helyszíneinek állandó szereplője kíséri.



A műsor a Rákóczi-nóta vonószenekarra írt nyitányával indul, majd a közönség az eredeti változatot is hallhatja tárogató szólóban. Az este során felcsendülnek az 1700-as évek zenei ereklyéi, a kuruc-romantika és a verbunkos korszak remekei, valamint az 1900-as évek legnépszerűbb tárogatóművészei, Oláh Lajos és Jäger Vilmos repertoárjából válogatott darabok.

A műsorban helyet kap Weiner Leó és Hiekisch Henrik öröksége, valamint Ott Rezső Concertinója, amely tárogatóra, cimbalomra és kamarazenekarra íródott.

Különlegességként a közönség első alkalommal találkozhat a Nemzeti Tárogatóintézet együttesével, amelyben az intézet tanárai és legtehetségesebb növendékei közösen adják elő Liszt Ferenc egyik ismert művét.

A hangverseny nem csupán koncert, hanem tisztelgés a magyar zenei örökség és a Zene Világnapja előtt.