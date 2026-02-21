A diótörő a világ egyik leghíresebb operaházát is meghódítja

A diótörő kettős szereposztásának főszerepeit a társulat vezető szólistái közül Beck Maria és Zhurilov Boris, valamint Melnyik Tatyjana és Kiyota Motomi táncolják. Az előadásokat a La Fenice zenekara kíséri, a karmesteri pálcát Hontvári Gábor veszi kézbe.

A diótörő a híres velencei Teatro La Fenicében vendégszerepel. Fotó: Magyar Állami Operaház/Berecz Valter

Velencében A diótörő

A diótörő az elmúlt évtizedekben a Magyar Állami Operaház balettegyüttesének „védjegyévé” vált. A Csajkovszkij zenéjére, E. T. A. Hoffmann meséje nyomán született klasszikus 2015 óta Wayne Eagling és Solymosi Tamás koreográfiájával látható az Andrássy úti Ybl-palotában. A látványos előadás estéről estére telt házzal fut, és mára a hazai ünnepi időszak egyik legfontosabb kulturális eseményévé vált.

A velencei meghívás egyértelmű szakmai visszaigazolás: a társulat technikai felkészültsége, színészi érzékenysége és a produkció vizuális világa meggyőzte az olasz dalszínház vezetését arról, hogy a magyar együttes méltó a történelmi falak közé.

A csaknem 160 fős kiutazó csapat impozáns: 61 táncos mellett a Magyar Nemzeti Balettintézet 40 növendéke is színpadra lép, ami nemcsak művészi, hanem utánpótlás-nevelési szempontból is jelentős esemény.

A több mint 230 éves múltra visszatekintő Teatro La Fenice neve – jelentése: „A Főnix” – nem véletlen: az operaház többször is újjászületett története során. A bel canto korszak mesterei mellett itt tartották mások mellett Giuseppe Verdi olyan operáinak ősbemutatóját, mint a Rigoletto, a La Traviata vagy a Simon Boccanegra.

A velencei operaház különlegessége, hogy – Milánóval vagy Nápollyal ellentétben – nem rendelkezik saját balettegyüttessel, így évadról évadra neves vendégtársulatokat hív meg. A Magyar Nemzeti Balett számára ez nemcsak fellépés, hanem presztízsértékű bemutatkozás is az olasz közönség előtt.

Fél évszázad után visszatérés

A mostani vendégszereplés történelmi távlatba is helyezhető: a Magyar Állami Operaház balettegyüttese 51 év után tér vissza Velencébe. Legutóbb 1975-ben léptek fel a La Fenicében, akkor Seregi László és Hidas Frigyes A cédrus című alkotásával arattak sikert.