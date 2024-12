Ha ideges, még mindig harapdál a ringben Mike Tyson

Szinte az egész világ – legalábbis a profi bokszért és Mike Tysonért rajongók – lélegzetét visszafojtva figyelte, hogy az 58 éves, korábbi nehézsúlyú világbajnok mire képes a texasi Arlingtonban a youtuberből lett profi bunyós, Jake Paul ellen. Nos, Tyson már meg sem tudta közelíteni fiatalkori teljesítményét, és a nyolcmenetes csatát végül egyhangú pontozással elveszítette. Tyson csupán 18-szor találta el az influenszert, aki viszont a balegyeneseivel folyamatosan szurkálta őt, összesen 78 tiszta ütést regisztráltak tőle.

A Jake Paul elleni meccsen is harapott Tyson, igaz, most nem az ellenfelébe, hanem a kesztyűjébe Fotó: AFP

Ennek ellenére IronMike újbóli megjelenése sokak fantáziáját megmozgatta, többek között a korábbi négyszeres nehézsúlyú világbajnok Evander Holyfieldét is, akivel annak idején Tyson két emlékezetes küzdelmet vívott. Első összecsapásukra 1996-ban került sor, ahol Holyfield TKO-val győzött a 11. menetben. A visszavágót – a hírhedt „Bite Fight”-ot – 1997. június 28-án rendezték, amelyen a tehetetlen Tyson a harmadik menetben leharapott egy darabot Holyfield füléből, amiért diszkvalifikálták. Nos, Holyfield úgy érezte, eljött az idő arra, hogy megvívják a trilógia harmadik részét, és végleg eldöntsék, ki a jobb kettejük közül. Ha a meccs létre jött volna, akkor ketten együtt 120 évesek lennének, ami abszolút rekord lenne a profi ökölvívás történetében. Azonban Tyson udvariasan, de határozottan elutasította az ajánlatot.

Hogy miért is lett fontos hirtelen Evander Holyfield, illetve az a bizonyos 1997-es visszavágó? Nos, a magyarázat roppant egyszerű. Ugyanis Tyson úgy tűnik, sosem tudta kinőni a harapdálást, és sokan észrevették, hogy az 58 éves egykori világbajnok Jake Paul ellen is harapott. Igaz, nem a 27 éves youtuberbe, hanem több alkalommal is a saját kesztyűjébe kettejük meccse alatt. Tyson korábbi edzője, Teddy Atlas fellebbentette a fátylat eme rossz szokás titkairól, és elárulta, Tyson mindezt azért tette, mert ideges volt és így vezette le a feszültséget.

– Ezt már rövid amatőr pályafutása során is megtette és profiként is csinálta. Természetesen most is előjött belőle a régi reflex, de akik tényleg ismerték Mike-ot, azok már korábban is láthatták ezt tőle. Azért tette ezt, hogy elnyomja magában a félelmet, hogy leküzdje a nyugtalanságot, az idegességet, a bizonytalanságot – árulta el Teddy Atlas az 58 éves bokszlegenda viselkedése kapcsán.