Az Egyesült Államok korábbi ukrajnai nagykövete, William Taylor szerint Putyin hirtelen tárgyalási hajlandósága annak a jele, hogy aggasztja az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták szállítása. „Trumpnál vannak a lapok, és Putyin ezt tudja” – hangsúlyozta a diplomata, hozzátéve, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek és a szankciók fenyegetése erősebben hat az orosz vezetőre, mint bármely korábbi tárgyalás – írja az Origo.
Az ukrán sajtóban feszültséget keltett a budapesti békecsúcs
A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Washingtonban tartandó találkozója előtt Donald Trump bejelentette, hogy „a következő két hétben” Budapesten tervezik megtartani a második csúcstalálkozót Vlagyimir Putyinnal. A Kyiv Post szerint a bejelentés azonnal aggodalmat keltett szakértők és diplomaták körében, akik ezt Putyin jól ismert taktikájaként értelmezték – a döntő lépések elodázását a tárgyalások előtt.
Zelenszkij ugyanakkor Washingtonban kiemelte, hogy Ukrajna az erőre és az igazságra épít, mint a Kremlre gyakorolt nyomás kulcsára.
Oroszország csak akkor siet vissza a tárgyalóasztalhoz, amikor meghallja a Tomahawkok nevét
– mondta. Az ukrán elnök hozzátette, hogy a nagy hatótávolságú rakéták iránti igény már most is erős diplomáciai eszközként működik – írja az Unian.
A Kongresszusban és az elemzők körében ugyanakkor szkepticizmus tapasztalható. Magas rangú demokrata politikusok elítélik Trump kezdeményezését, „Putyin jutalmazásának” nevezve azt az agresszióért, míg a republikánusok a Kijevnek szánt katonai segítség késlekedését bírálják.
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Putyin fő stratégiája továbbra is az időhúzás – vagyis a területfoglalások folytatása mindaddig, amíg az Egyesült Államok halogatja a döntő lépéseket.
„Úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát” – figyelmeztetett egy politikai elemző, emlékeztetve arra, hogy Trump rendszerint „fenyegetésekkel” fejezi ki támogatását Ukrajna felé, miközben Putyinnak valahogy mindig sikerül megnyugtatnia őt és időt nyernie.
A központi kérdés továbbra is nyitott: vajon a Tomahawk rakéták szállítása valódi nyomásgyakorlási eszközzé válik-e Oroszországgal szemben, vagy a Kreml ismét kihasználja a diplomáciai szünetet, hogy elhalassza a Kijev számára létfontosságú döntéseket.
Budapesti békecsúcs
Trump bejelentette, hogy megállapodott Putyinnal a budapesti találkozóról. Pontos időpontot nem közölt, de hozzátette, hogy a csúcstalálkozó a következő két hétben várható.
Eközben Volodimir Zelenszkij meglepetéssel fogadta Donald Trump amerikai elnök bejelentését, miszerint megállapodott Vlagyimir Putyinnal egy újabb, Magyarországon tartandó találkozóról – írja az Axios.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
