Az ukrán sajtóban feszültséget keltett a budapesti békecsúcs

Zelenszkij ugyanakkor Washingtonban kiemelte, hogy Ukrajna az erőre és az igazságra épít, mint a Kremlre gyakorolt nyomás kulcsára.

Oroszország csak akkor siet vissza a tárgyalóasztalhoz, amikor meghallja a Tomahawkok nevét

– mondta. Az ukrán elnök hozzátette, hogy a nagy hatótávolságú rakéták iránti igény már most is erős diplomáciai eszközként működik – írja az Unian.

A Kongresszusban és az elemzők körében ugyanakkor szkepticizmus tapasztalható. Magas rangú demokrata politikusok elítélik Trump kezdeményezését, „Putyin jutalmazásának” nevezve azt az agresszióért, míg a republikánusok a Kijevnek szánt katonai segítség késlekedését bírálják.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Putyin fő stratégiája továbbra is az időhúzás – vagyis a területfoglalások folytatása mindaddig, amíg az Egyesült Államok halogatja a döntő lépéseket.

„Úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát” – figyelmeztetett egy politikai elemző, emlékeztetve arra, hogy Trump rendszerint „fenyegetésekkel” fejezi ki támogatását Ukrajna felé, miközben Putyinnak valahogy mindig sikerül megnyugtatnia őt és időt nyernie.

A központi kérdés továbbra is nyitott: vajon a Tomahawk rakéták szállítása valódi nyomásgyakorlási eszközzé válik-e Oroszországgal szemben, vagy a Kreml ismét kihasználja a diplomáciai szünetet, hogy elhalassza a Kijev számára létfontosságú döntéseket.