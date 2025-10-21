A Magyar Honvédség vezérkari főnöke Böröndi Gábor, a Dan Caine tábornokkal folytatott megbeszélést az MTI-nek úgy értékelte, hogy a kétoldalú politikai kapcsolatok megváltozott légkörében sokkal nyitottabb a párbeszéd. A megbeszélés kiterjedt a kiképzés-felkészítés témáira, az orosz-ukrán háború fejleményeire és a balkáni régió helyzetére is – tette hozzá.
A budapesti békecsúcs így járul hozzá a magyar-amerikai együttműködéshez
A globális konfliktusokról és a magyar-amerikai katonai együttműködés elmélyítéséről is tárgyalt a Magyar Honvédség vezérkari főnöke az Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnökével hétfőn Washingtonban.
Elmondta: szóba került az is, hogy Magyarország miként tudna hozzájárulni a jövőbeli gázai műveletekhez.
Böröndi Gábor szerint a megbeszélés azt igazolta, hogy a múlt héten bejelentett budapesti békecsúcs révén Magyarország „felkerült a világtérképre", valamint az Egyesült Államok térképére. Közös célnak mondta egy szorosabb partneri viszony kialakítását katonai téren is. Az együttműködés szélesítése ráépülhet a jelenleg is zajló közös felkészítésekre, gyakorlatokra
– fűzte hozzá.
A vezérezredes elmondta, hogy a közelmúltban Magyarországon amerikai részvétellel is tartott nemzetközi hadgyakorlat, az Adaptív Huszár 2025 (Adaptive Hussars 2025 - ADHU 25) tapasztalataira is építhető a partnerség erősítése. Az együttműködés fejlesztése szempontjából kiemelt fontosságúnak értékelte a drónok elleni védelem, a kibervédelem, valamint a műveleti tervezés területét és a mesterséges intelligencia tanulmányozását.
További Külföld híreink
Hozzátette, hogy a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöki tisztét betöltő Dan Caine-t tájékoztatta a Magyar Honvédség átalakításának folyamatáról. Ennek kapcsán amerikai kollégájának felvázolta, hogy
a jelenleg is zajló magyar reform során prioritás a kiképzés, a katonák felszerelése, az új haditechnika rendszerbe állítása, valamint kiemelt hangsúlyt kap a kiképzés minősége és a fegyelem.
Böröndi Gábor Washingtonban találkozott az Egyesült Államok hadseregének elit képzőhelye, a Nemzeti Védelmi Egyetem (National Defense University) vezetésével is; a többi között a globális biztonság kihívásairól, valamint az amerikai stratégiai gondolkodás alapelveiről volt szó. Az amerikai fővárosban működő Nemzeti Védelmi Egyetemen jelenleg két magyar tiszt tanul – közölte a vezérezredes, megjegyezve, hogy korábban egy évet ő is az intézmény hallgatójaként töltött el.
Borítókép: Böröndi Gábor vezérkari főnök (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrán drónok sorozatos támadást intéztek Oroszország ellen
Rosztov megyében egy lakóépület, egy orvosi rendelő, üzletek és több otthon is megsérült.
Minden korábbinál népszerűbb az AfD Németországban
Az Alternatíva Németországért már a CDU/CSU előtt áll a felmérésekben.
Feszült a helyzet Romániában, nyomoz a rendőrség az orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében
Egy ember megsérült.
Új miniszterelnököt választott a szigetország
Ő az első női miniszterelnök Japánban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrán drónok sorozatos támadást intéztek Oroszország ellen
Rosztov megyében egy lakóépület, egy orvosi rendelő, üzletek és több otthon is megsérült.
Minden korábbinál népszerűbb az AfD Németországban
Az Alternatíva Németországért már a CDU/CSU előtt áll a felmérésekben.
Feszült a helyzet Romániában, nyomoz a rendőrség az orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében
Egy ember megsérült.
Új miniszterelnököt választott a szigetország
Ő az első női miniszterelnök Japánban.