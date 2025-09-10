Rendkívüli

Agyonlőtték a népszerű jobboldali aktivistát, Donald Trump szövetségesét

Adaptive Hussars 2025KC-390honvédség

Szó szerint kiugró teljesítményt nyújtottak a honvédek + videó

Az ejtőernyős képesség kulcsfontosságú a speciális műveletek támogatásában: lehetővé teszi a nagy távolságú bevetéseket, a gyors reagálást és a rejtett behatolást is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 22:31
Forrás: Facebook/Magyar Honvédség
A különleges műveleti katonák 450 méteres magasságból ugrottak ki a honvédség egyik KC-390-esből. A honvédek az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat – amely a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb – keretén belül hajtották végre a látványos ugrást.

Adaptive Hussars 2025
Fotó: Facebook/Magyar Honvédség 

A Magyar Honvédség a közösségi oldalán hangsúlyozta: 

az ejtőernyős képesség kulcsfontosságú a speciális műveletek támogatásában: lehetővé teszi a nagy távolságú bevetéseket, a gyors reagálást és a rejtett behatolást is.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart. Ez alatt az idő alatt a a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak a honvédek, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg.

Adaptive Hussars 2025
Fotó: Facebook/Magyar Honvédség 

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke korábban elmondta, hogy a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországra települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. Az ország több vármegyéjére kiterjedő feladatok végrehajtásába a hivatásos és szerződéses katonák mellett több mint 2000 fős tartalékos állományt is bevon a honvédség, de más NATO-tagállamok erői is aktívan bekapcsolódnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig azt hangsúlyozta, hogy 

az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat demonstrálja azt a képességet, ahová a Magyar Honvédség eljutott.

A honvédeket a gyakorlaton egy Embraer KC-390 Millennium szállítórepülőgép emelte a magasba. A honvédség első ilyen repülőgépe tavaly szeptemberben érkezett meg hazánkba, míg a második ilyen modern szállítórepülő már túl van az elektromos rendszereinek a tesztelésén, így hamarosan az is megérkezhet.

Az új honvédségi szállító számos különleges és modern eszközzel van felszerelve, amelyekről itt megtekinthet egy videót:

Borítókép: A gyakorlaton készült kép (Fotó: Facebook/Magyar Honvédség)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

