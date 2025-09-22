NATOBöröndi GáborAdaptive Hussars 2025

Több tízezer katona és civil vesz részt a Magyar Honvédség gigagyakorlatán + videó

A rendszerváltoztatás óta ez a legnagyobb gyakorlat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 19:05
– Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat demonstrálja azt a képességet, ahová a Magyar Honvédség eljutott – jelentette ki a honvédelmi miniszter pénteken a Veszprém vármegyei Hajmáskéren, ahol a honvédség egy harcszerű vasúti lerakodást mutatott be a sajtónak. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint 

az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb, a legkomplexebb és a legösszetettebb katonai gyakorlat.

Elhangzott, hogy hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve. Vannak köztük hivatásosok és tartalékosok is.

A honvédelmi miniszter elmondta, hogy a gyakorlat „összhaderőnemi”, ami azt jelenti, hogy a teljes Magyar Honvédség, annak minden alakulata és a legtöbb eszköze részt vesz rajta, és hogy „összkormányzati” is, hiszen ha valamikor az ország védelmére lenne szükség, akkor is a kormányzattal és a közigazgatással kellene együttműködni.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte: az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat illeszkedik a NATO vezetésirányítási rendszerébe a partnerországok támogatásával.

A helyszíni tájékoztatás szerint a pénteki hajmáskéri bemutatón Hódmezővásárhelyről áttelepült 

Lynx gyalogsági harcjárműveket rakodtak le egy vasúti szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, valamint szimuláltak egy ellenséges dróntámadást.

Korábban az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról tájékozódott Ingo Gerhartz vezérezredes, NATO-parancsnok Böröndi Gábor vezérezredestől, a Honvéd Vezérkar főnökétől.

A találkozó után adott nyilatkozatában Böröndi Gábor kiemelte, hogy Magyarország szempontjából nézve a NATO egyik legfontosabb beosztású parancsnoka első kézből tájékozódott az észak-atlanti szövetség komplex védelmi terveket bemutató gyakorlatsorozatról. – Nagyon fontos, hogy a NATO-elöljáró parancsnok értse és lássa, hogy hol tart Magyarország a felkészülésben – mondta a vezérezredes, aki emlékeztetett, hogy Magyarországon keresztül történik a NATO-csapatok felvonulása és átcsoportosítása.

Borítókép: Böröndi Gábor vezérezredes (Fotó: Honvedelem.hu) 

