Csapatmozgásokat és eszközátcsoportosításokat hajt végre a honvédség Budapestről Hajdúhadházra, ugyanis szeptember 1-jén megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 nagyszabású országvédelmi gyakorlat – írja a közösségi oldalán a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred.
Katonai konvoj halad át Magyarország útjain, és most kérnek is valamit az autósoktól
Próbálnak nem zavarni útközben.
Arra kérnek, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek,
mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.
Hozzáfűzték, a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.
