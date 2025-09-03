honvédséggyakorlatMagyarországautósok

Katonai konvoj halad át Magyarország útjain, és most kérnek is valamit az autósoktól

Próbálnak nem zavarni útközben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03.
konvoj, tűzszerész
Forrás: Facebook/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred
Csapatmozgásokat és eszközátcsoportosításokat hajt végre a honvédség Budapestről Hajdúhadházra, ugyanis szeptember 1-jén megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 nagyszabású országvédelmi gyakorlat – írja a közösségi oldalán a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred.

Arra kérnek, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek,

mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

Hozzáfűzték, a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.


