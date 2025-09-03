Katonai konvoj halad át Magyarország útjain, és most kérnek is valamit az autósoktól

Arra kérnek, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek,

mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

Hozzáfűzték, a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.