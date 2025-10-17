TrumpIndiaOroszország

Trump szerint India felhagy az orosz olaj vásárlással

Az amerikai elnök szerint Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett neki. Donald Trump elmondta, a következő lépés az lenne, ha Kínát is rá tudná venni, hogy ugyanezt tegye.

2025. 10. 17. 3:00
Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Trump amerikai elnök szerdán kijelentette, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök biztosította őt arról, hogy országa a jövőben nem vásárol olajat Oroszországtól. Egy Fehér Házban tartott rendezvényen Trump azt mondta: „Ez egy nagy eredmény. Most rá kell vennem Kínát, hogy ugyanezt tegye” – írja a Kyodo hírügynökség.

Trump szerint ígéretet kapott az indiai miniszterelnöktől
Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump hónapokig sürgette Kínát és Indiát, hogy hagyják abba az orosz olaj vásárlását, és magasabb vámokkal fenyegetőzött a két országból származó importra, ha nem működnek együtt. Az amerikai elnök most azt állította, hogy Modi szerdán biztosította a vásárlás felfüggesztéséről, hozzátéve, hogy India orosz olajvásárlásának leállítása „egy hosszabb folyamatot” igényel, de ez a munka „hamarosan” elkezdődik.

Trump a múlt hónapban az ENSZ Közgyűlésén elmondott beszédében azzal vádolta Kínát és Indiát, hogy ők az oroszok ukrajnai háborújának „elsődleges finanszírozói”.

Trump augusztusban léptette hatályba az indiai importra kivetett 50 százalékos büntetővámot, így a világ legnépesebb országára az Egyesült Államok egyik legmagasabb kereskedelmi vámja vonatkozik jelenleg. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok felszólította a G7 tagjait, hogy fokozzák a nyomást Oroszországra, és járuljanak hozzá az Ukrajna elleni háborúját finanszírozó bevételek elvágásához.

Kína csütörtökön fenntartotta, hogy jogos gazdasági kereskedelmet és energetikai együttműködést folytat Oroszországgal, és az Egyesült Államok lépését, amely az orosz olajvásárlások megakadályozására irányul, „egyoldalú zsarolásnak és gazdasági kényszernek” nevezte.

Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője egy sajtótájékoztatón figyelmeztetett, hogy Peking „határozott ellenintézkedéseket fog tenni szuverenitásának, biztonságának és fejlesztési érdekeinek védelme érdekében”, ha jogos jogai sérülnek.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

