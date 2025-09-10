Rendkívüli

Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

Trump fontos bejelentést tett Indiáról

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok és India nehézség nélkül meg fog tudni állapodni a kereskedelmet akadályozó ügyek megoldásáról.

2025. 09. 10. 9:10
Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán azt is közölte, hogy a kérdésben folytatódnak a két ország közötti tárgyalások, és ígéretet tett rá, hogy a következő hetekben beszélni fog Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is, akit nagyon jó barátjaként jellemzett.

Donald Trump (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok augusztusban 50 százalékos vámot vezetett be az Indiából az Egyesült Államokba szállított áruk után részben a magas indiai behozatali vámok miatt, részben pedig azért, mert India nagymértékben importál energiahordozókat, elsősorban kőolajat Oroszországból. Amerikai álláspont szerint Oroszország a kőolajbevételeit az Ukrajna elleni háború finanszírozására fordítja.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

