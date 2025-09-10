Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán azt is közölte, hogy a kérdésben folytatódnak a két ország közötti tárgyalások, és ígéretet tett rá, hogy a következő hetekben beszélni fog Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is, akit nagyon jó barátjaként jellemzett.
Trump fontos bejelentést tett Indiáról
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok és India nehézség nélkül meg fog tudni állapodni a kereskedelmet akadályozó ügyek megoldásáról.
Az Egyesült Államok augusztusban 50 százalékos vámot vezetett be az Indiából az Egyesült Államokba szállított áruk után részben a magas indiai behozatali vámok miatt, részben pedig azért, mert India nagymértékben importál energiahordozókat, elsősorban kőolajat Oroszországból. Amerikai álláspont szerint Oroszország a kőolajbevételeit az Ukrajna elleni háború finanszírozására fordítja.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
