KolumbiaGustavo PetroszankciósEgyesült Államok

Itt az újabb amerikai szankció, ezúttal az elnök ellen

Az Egyesült Államok szankcióval sújtotta Gustavo Petro kolumbiai elnököt és több közeli családtagját a dél-amerikai országban zajló kábítószer-előállítás miatt – közölte a pénzügyminisztérium.

Munkatársunktól
Forrás: MTI, X, Youtube2025. 10. 25. 7:09
Az Egyesült Államok szankcióval sújtotta Gustavo Petro kolumbiai elnököt a kábítószer-kereskedelem miatt. Fotó: CORTESIA Forrás: NOTIMEX
Scott Bessent pénzügyminiszter közleménye szerint Gustavo Petro „engedi a kábítószer-kartellek virágzását, és megtagadta, hogy leállítsa tevékenységüket".

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere.
Fotó: JIM WATSON / AFP

A tárcavezető hozzátette, hogy Donald Trump elnök határozott intézkedéseket tesz az Egyesült Államok védelmében és világossá tette, hogy nem fogja tolerálni az országba irányuló drogkereskedelmet.

Gustavo Petro kolumbiai elnök (balra) Pedro Sanchez kolumbiai védelmi miniszterrel beszélget a Biztonsági Tanács ülésén.
Fotó: HANDOUT / Colombian Presidency

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta közel 10 támadást hajtott végre a Dél- és Közép-Amerikához közeli nemzetközi vizeken feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen. A célpontok többsége venezuelai illetőségű volt.

Donald Trump elnök az elmúlt napokban többször bírálta a drogkereskedelemmel vádolt országok vezetőit, köztük Gustavo Petro kolumbiai elnököt is a hatékony intézkedések hiánya miatt a kábítószer-előállítókkal és kereskedőkkel szemben.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök pénteken kritikát fogalmazott meg, utalva az Egyesült Államok katonai műveleteire, és kijelentette, hogy országok nem sérthetik meg egy másik nemzet szuverenitását, vagy alkotmányát a kábítószer-kereskedelem elleni harc nevében.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök.
Fotó: VINCENT THIAN / POOL

A brazil államfő hozzátette, szándékában áll aggályát személyesen is közölni Donald Trump amerikai elnökkel, amikor vasárnap Malajziában egy nemzetközi csúcstalálkozó keretei között alkalmuk lesz tárgyalóasztalhoz ülni.

Borítókép: Az Egyesült Államok szankcióval sújtotta Gustavo Petro kolumbiai elnököt a kábítószer-kereskedelem miatt (Fotó: AFP)

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nógrádi György
idezojelekTrump

A béke még távol van

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Ukrajna és Oroszország súlya teljesen más amerikai szempontból.

