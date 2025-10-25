Itt az újabb amerikai szankció, ezúttal az elnök ellen

Scott Bessent pénzügyminiszter közleménye szerint Gustavo Petro „engedi a kábítószer-kartellek virágzását, és megtagadta, hogy leállítsa tevékenységüket".

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere.

Fotó: JIM WATSON / AFP

A tárcavezető hozzátette, hogy Donald Trump elnök határozott intézkedéseket tesz az Egyesült Államok védelmében és világossá tette, hogy nem fogja tolerálni az országba irányuló drogkereskedelmet.

Gustavo Petro kolumbiai elnök (balra) Pedro Sanchez kolumbiai védelmi miniszterrel beszélget a Biztonsági Tanács ülésén.

Fotó: HANDOUT / Colombian Presidency

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta közel 10 támadást hajtott végre a Dél- és Közép-Amerikához közeli nemzetközi vizeken feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen. A célpontok többsége venezuelai illetőségű volt.

Donald Trump elnök az elmúlt napokban többször bírálta a drogkereskedelemmel vádolt országok vezetőit, köztük Gustavo Petro kolumbiai elnököt is a hatékony intézkedések hiánya miatt a kábítószer-előállítókkal és kereskedőkkel szemben.