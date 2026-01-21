Ukrajnaukrajnai korrupcióZelenszkij

Újabb hatalmas sikkasztási ügy köthető Zelenszkij köréhez

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nagyszabású visszaélési ügy feltárásáról számolt be. A hatóságok szerint a gyanúsítottak olyan villamosenergia után jutottak állami kifizetésekhez, amely valójában nem került be az ukrán energiarendszerbe. Az ügyben az Elnöki Hivatalig érnek a szálak. Az újabb felszínre törő korrupciós ügy már a sokadik eset, ami érinti Zelenszkij közvetlen környezetét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 20:20
Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
A nyomozás szerint egy több személyből álló csoport 141 millió hrivnyát vett át és legalizált az állami költségvetésből olyan villamos energia után, amelyet az állam nem kapott meg. Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség bejelentette egy olyan rendszer leleplezését, amelynek célja a „zöld tarifa” keretében kifizetésre szánt pénzeszközök elsikkasztása volt – számolt be a feltárt ügyről a ZN.UA

Zelenszkij és köre aggódhat az újabb botrány miatt
Zelenszkij és köre aggódhat az újabb botrány miatt Fotó: AFP

A rendszert olyan kereskedelmi energiatermelő vállalatok használták, amelyek a Zaporizzsja megye ideiglenesen megszállt területén működtek.

A bűnüldöző szervek közlése szerint az ügyben összesen kilenc személyt neveztek meg gyanúsítottként. Az érintettek között szerepel Ukrajna Elnöki Hivatalának volt helyettes vezetője és az Ukrán Naftogaz Nemzeti Részvénytársaság felügyelőbizottságának egykori tagja, továbbá egy ukrán és külföldi vállalatokból álló cégcsoport tulajdonosa, aki az említett volt tisztségviselő közeli rokona. A gyanúsítottak körébe tartozik egy korábbi magas rangú tisztségviselő bizalmasa, az általuk ellenőrzött vállalatok több vezetője és alkalmazottja, valamint a „Zaporizhzhiaoblenergo” részvénytársaság volt kereskedelmi igazgatója is.

A nyomozás megállapította, hogy 2019–2020-ban egy volt donyecki megyei tanácsi képviselő (még azelőtt, hogy kinevezték volna az elnöki hivatalba), a testvére és egy bizalmi személy ellenőrzést szerzett egy olyan vállalatcsoport felett, amely alternatív forrásból termelt villamos energiát.

Ezek a vállalatok szerződéseket kötöttek a „Garantált Vevő” állami vállalattal, amelyek értelmében az állam vállalta, hogy a termelő által előállított összes villamos energiát megvásárolja. Ugyanakkor az Orosz Föderáció Ukrajna elleni teljes körű katonai inváziójának kezdetével a naperőművek teljesen elvesztették kapcsolatukat Ukrajna egységes energiarendszerével az áramelosztó és -átviteli vezetékek megrongálódása miatt.

Ennek ellenére a gyanúsítottak által ellenőrzött vállalatok továbbra is villamosenergia-termelést jelentettek be, és megkapták az ezért járó kifizetéseket, noha a villamos energia ténylegesen nem jutott be az ukrán energiarendszerbe. Ennek eredményeként a „Garantált Vevő” állami vállalat 141 312 064,30 hrivnyát fizetett ki ezeknek a cégeknek.

„Ezt követően az illegálisan megszerzett pénzeszközöket kapcsolt vállalatokon keresztül legalizálták a végső kedvezményezettek – a bűnszervezet szervezője, a testvére és családtagjaik – javára” – közölte a NABU. A hivatal hozzátette, hogy az ügyben az előzetes nyomozás folyamatban van, és vizsgálják más személyek esetleges érintettségét is a bűncselekmény elkövetésében. 

Surma maga sem titkolta, hogy 2020 végén mintegy tízmillió dollárt fektetett be testvére cégébe, valamint 2021–2022-ben feleségével együtt további mintegy 430 millió hrivnyát adott kölcsön testvérének, ugyanakkor azt állította, hogy semmi köze az üzlethez.

Előzetesen is házkutatást tartottak Zelenszkij emberénél

Korábban beszámoltunk arról, hogy Rosztyiszlav Surma, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatala korábbi helyettes vezetőjének németországi lakásán bajor nyomozók tartottak házkutatást az ukrán korrupcióellenes nyomozók kérésére.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

