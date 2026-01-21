Újabb hatalmas sikkasztási ügy köthető Zelenszkij köréhez

A rendszert olyan kereskedelmi energiatermelő vállalatok használták, amelyek a Zaporizzsja megye ideiglenesen megszállt területén működtek.

A bűnüldöző szervek közlése szerint az ügyben összesen kilenc személyt neveztek meg gyanúsítottként. Az érintettek között szerepel Ukrajna Elnöki Hivatalának volt helyettes vezetője és az Ukrán Naftogaz Nemzeti Részvénytársaság felügyelőbizottságának egykori tagja, továbbá egy ukrán és külföldi vállalatokból álló cégcsoport tulajdonosa, aki az említett volt tisztségviselő közeli rokona. A gyanúsítottak körébe tartozik egy korábbi magas rangú tisztségviselő bizalmasa, az általuk ellenőrzött vállalatok több vezetője és alkalmazottja, valamint a „Zaporizhzhiaoblenergo” részvénytársaság volt kereskedelmi igazgatója is.