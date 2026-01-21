Bóka János: Magyarországnak előnye származhat abból, hogy minden világhatalommal beszélő viszonyban van

A beszélő viszony azért fontos – hangsúlyozta a tárcavezető –, mert egyelőre senki sem tudja, milyen jövőt hozhat a globális intézmények számára az új, többpólusú világrend kialakulása vagy átrendeződése. A magyar kormánynak azonban esélye lehet arra, hogy jó nemzetközi kapcsolatai révén közelebbi értesülései lehessenek arról, mi és miért történik a világban; ez pedig lehetőséget adhat arra, hogy gyorsabban azonosíthassa a változásokból fakadó előnyöket és hátrányokat.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: Lakatos Péter / MTI)

Az Európai Unió globális kihívásokra adott válaszait illetően azt mondta,

az EU most éli legmélyebb válságát, mivel három szinten is elszigetelődött: az Egyesült Államok új vezetésével mély politikai nézeteltérései vannak, Oroszországgal nincs kapcsolata, Kínától pedig részben politikai, részben kereskedelmi okokból szintén elszigetelődött.

További problémája, hogy vezetése az európai polgároktól is egyre elszigeteltebb, ami népszuverenitási és identitásválsággal párosul. Mindezt tetézi az Európai Bizottság (EB) és az egyes tagállamok között kialakult feszültség, amely abból fakad, hogy az EB a hatáskörén túlterjeszkedve próbál egyre nagyobb ellenőrzést gyakorolni a tagállamok felett. Ezért szükség lenne az intézmények egyensúlyának a helyreállítására – jelentette ki.