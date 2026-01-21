OroszországVlagyimir PutyinBrüsszelUrsula von der LeyenOroszország elleni szankciókkvantumszámítógép

Brüsszel elszámolta magát: a szankciók visszafelé sültek el + videó

Brüsszel a háború elején abban bízott, hogy a szankciók gyorsan térdre kényszerítik Oroszországot, ám a stratégia nem hozta meg a várt eredményt. Moszkva nemcsak alkalmazkodott, hanem alternatív megoldásokat talált – méghozzá olyan területeken is, ahol Brüsszel nem várt áttörést.

Brüsszel az orosz–ukrán háború kitörése óta sorra állította össze szankciós csomagjait Moszkva ellen. Bár célként a Kreml gazdasági meggyengítését tűzték ki, a gyakorlatban az intézkedések gyakran visszafelé sültek el. Miközben Ursula von der Leyen és az uniós elit következetesen alábecsülte Oroszország technológiai és tudományos képességeit, az orosz kutatók kézzelfogható eredményeket tettek le az asztalra. A Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem fizikusai jelentős előrelépést értek el a kvantumszámítógépek megbízhatóságának növelésében: most egy olyan prototípust fejlesztettek ki és teszteltek, amely egyetlen semleges rubídiumatomon alapul, és 72 kvantumbittel működik. Ez már a harmadik orosz fejlesztés, amely átlépte a sokáig elérhetetlennek tartott, hetven kvantumbites határt.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem tudósai és a Roszatom Állami Zrt. szakemberei által kifejlesztett kvantumszámítógép egy olyan teljesen új technológiának számít, amelynek háromzónás technológiája egyszerre képes alkalmazni a bonyolult számítási műveletek elvégzését, a kvantumállapotok hosszú távú tárolását és az információk kiolvasását is.

Forradalmi áttörés a kvantumszámítógépek frontján

„Az atomalapú platformon a 72 kvantumbites határ elérése megerősíti a hazai kvantumprojekt szisztematikus fejlesztését, valamint a kvantumkutatásban és a kvantumszámítógép prototípusok kifejlesztésében elfoglalt erős pozíciónkat is. Különösen fontos, hogy a tudósok újabb lépést tettek a működés megbízhatóságának fokozatos javítása felé” – mondta Jekatyerina Szolncseva, a Roszatom Állami Zrt. kvantumtechnológiákért felelős igazgatója.

2023-ban beszámoltunk arról is, hogy az importkiváltó program részeként Oroszország teljes egészében orosz alapanyagokból, orosz technológiával felszerelt utasszállítót állíthat forgalomba. Ez végül 2024-ben meg is történt, az SJ–100 repülő megtette első útját. Az SJ–100 egy rövid távú utasszállító repülőgép. A PJSC Jakovlev részét képező Szuhoj polgári repülőgépgyártó fejlesztette ki. 

Mindez az orosz–ukrán háború harmadik évében történt, amikor már szinte megszámlálhatatlan szankcióval sújtották Oroszországot.

Brüsszel hosszú ideje lebecsüli Oroszországot

Brüsszel hosszú ideje abból indult ki, hogy Oroszország technológiai és tudományos értelemben is lemarad majd, és a nyugati szankciók gyorsan megbénítják az országot. Ezt a hozzáállást jól tükrözi Ursula von der Leyen több nyilvános megszólalása is, amelyekben magabiztosan beszélt az orosz gazdaság elkerülhetetlen összeomlásáról.

Az Európai Bizottság elnöke 2022-ben az európai parlamenti beszédében egészen elképesztő kijelentést tett:

Befagyasztottuk az orosz forrásokat, több ezer cég hagyta el az országot […] az orosz hadsereg mosógépekből, mosogatógépekből szereli ki az alkatrészeket, mert nincsen félvezetőjük. Az orosz ipar térdre rogyott, és a Kreml az, amely ilyen nehéz helyzetbe hozta az orosz gazdaságot

– idézte a Világgazdaság.

