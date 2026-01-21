Brüsszel az orosz–ukrán háború kitörése óta sorra állította össze szankciós csomagjait Moszkva ellen. Bár célként a Kreml gazdasági meggyengítését tűzték ki, a gyakorlatban az intézkedések gyakran visszafelé sültek el. Miközben Ursula von der Leyen és az uniós elit következetesen alábecsülte Oroszország technológiai és tudományos képességeit, az orosz kutatók kézzelfogható eredményeket tettek le az asztalra. A Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem fizikusai jelentős előrelépést értek el a kvantumszámítógépek megbízhatóságának növelésében: most egy olyan prototípust fejlesztettek ki és teszteltek, amely egyetlen semleges rubídiumatomon alapul, és 72 kvantumbittel működik. Ez már a harmadik orosz fejlesztés, amely átlépte a sokáig elérhetetlennek tartott, hetven kvantumbites határt.

Brüsszel az orosz–ukrán háború kitörése óta sorra hozta szankciós csomagjait Moszkva ellen Fotó: AFP

Mint arról lapunk is beszámolt, a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem tudósai és a Roszatom Állami Zrt. szakemberei által kifejlesztett kvantumszámítógép egy olyan teljesen új technológiának számít, amelynek háromzónás technológiája egyszerre képes alkalmazni a bonyolult számítási műveletek elvégzését, a kvantumállapotok hosszú távú tárolását és az információk kiolvasását is.