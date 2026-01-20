Forradalmi áttörés: orosz tudósok különleges képességű kvantumszámítógépet építettek

Forradalmi áttörés, hogy a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem tudósai és a Roszatom Állami Zrt. szakemberei által kifejlesztett kvantumszámítógép egy olyan teljesen új technológiának számít, amelynek háromzónás technológiája egyszerre képes alkalmazni a bonyolult számítási műveletek elvégzését, a kvantumállapotok hosszú távú tárolását és az információk kiolvasását is.

Forradalmi áttörés a kvantumszámítógépek frontján

„Az atomalapú platformon a 72 kvantumbites határ elérése megerősíti a hazai kvantumprojekt szisztematikus fejlesztését, valamint a kvantumkutatásban és a kvantumszámítógép prototípusok kifejlesztésében elfoglalt erős pozíciónkat is. Különösen fontos, hogy a tudósok újabb lépést tettek a működés megbízhatóságának fokozatos javítása felé” – mondta Jekatyerina Szolncseva, a Roszatom Állami Zrt. kvantumtechnológiákért felelős igazgatója.

A kvantumbit, vagy a qubit a kvantum-információelméletben az információ alapegysége, ami a hagyományos számítógépek bitjének a megfelelője. Ez utóbbitól eltérően azonban a kvantumbit nem egy, hanem kétállapotú rendszer. Amíg a klasszikus bit vagy a 0 vagy pedig az 1 állapotban van, ezzel szemben egy kvantumbit képes egyszerre e két állapot szuperpozíciójában lenni.

Solncseva szerint ez a legújabb fejlesztés azért tekinthető különösen fontosnak, mivel a kvantumlogikai műveletek során fellépő alacsony hibaszázalék elengedhetetlen feltétel a kvantumszámítógépek teljesítményének skálázásához, valamint az arra a szintre való emeléséhez, ami már az iparban, a pénzügyekben és a gazdasági tevékenység más területein felmerülő összetett problémák megoldására is alkalmas.

Elmondása szerint ez az új fejlesztés további fontos adalék lehet az Orosz Föderáció technológiai szuverenitásának biztosításához, valamint az orosz vállalkozások és a gazdaság egésze versenyképességének a megerősítéséhez - írja a szakemberre hivatkozva a TASSZ orosz hírügynökség.

Háromzónás regiszterrel rendelkezik az új prototípus

A most kifejlesztett atomalapú kvantumszámítógép prototípusa Stanislav Straupe, a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem Fizikai Kar Kvantumtechnológiai Központja kvantum-számítástechnikai szektorának vezetője szerint

egy teljesen új architektúrára épül, ami lehetővé teszi a számítógépes regiszterek három zónára osztását.

Az egyik zóna a számítási műveletek elvégzésére, míg a másik kettő a kvantumállapotok hosszú távú tárolására és az információk kiolvasására szolgál.

A kvantumszámítógép a hagyományos számítógépektől eltérően kvantummechanikai jelenségeket, így például a kvantum-összefonódást vagy a kvantum-szuperpozíciót használja a számítások elvégzéséhez. A kvantumszámítógép a hagyományos digitális számítógépekkel szemben a számítási műveleteket egymással párhuzamosan képes elvégezni, éppen ezért egy kvantumszámítógép programozásához is speciális programozási módszerek szükségesek. A kvantummechanikai hatások miatt a rendszert csak az abszolút nulla fok (- 273,15 Celsius fok) hőmérséklethez közeli tartományra lehűtve és ezt a hőmérsékleti tartományt folyamatosan fenntartva lehet működtetni. A kvantumszámítógép olyan rendkívül bonyolult és összetett műveletek elvégzésére is képes, amelyek még a legnagyobb teljesítményű digitális számítógépek számára is lehetetlen feladatnak számítanak.

„Az első két zónát a jelenlegi kontrollkísérletben használtuk; a harmadikat pedig a következő szakaszban fogjuk kifejleszteni. Ha 2030-ra a számítógép eléri a több száz „jó” qubit méretarányt a nagy pontosságú működésével, ez már lehetővé fogja tenni a logikai műveletek végrehajtását hibajavítással és egyedi algoritmusok futtatásával egybekötve.