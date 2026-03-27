Veszélyes fenyegetés érkezett az iráni külügyminisztertől
Az iráni külügyminiszter felszólította a Perzsa-öböl térségében működő szállodákat, hogy ne fogadjanak amerikai katonákat, mert ezzel veszélybe sodorhatják a vendégeiket. Abbász Aragcsi kritizálta az Egyesült Államok térségben állomásozó erőit, mert szerinte elbújnak a hotelekben, és élő pajzsként használják az ott élőket.
Az X-en közzétett üzenetében Abbász Aragcsi egyúttal azt vetette az Egyesült Államok térségben állomásozó erői szemére, hogy elbújnak a hotelekben, és élő pajzsként használják a régió lakóit.
A Fársz iráni hírügynökség mindeközben azt jelentette, Teherán legitim célpontnak tekint minden, amerikai katonát elszállásoló hotelt, elsősorban a Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségben lévőket. Irán a háború kitörése óta rendszeresen intéz támadásokat az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében lévő támaszpontjai ellen, így több, súlyosan megrongálódott bázis személyzete a környékbeli hotelekben keresett szállást.
További Külföld híreink
Az Anadolu török hírügynökség a Pentagonban dolgozó tisztségviselőkre hivatkozva azt közölte: a régiós támaszpontokat érő támadások miatt több ezer amerikai katona keresett szállást hotelekben, és több műveletet is szállodákból irányítanak, név szerint említve Kuvaitot, ahol több bázis lakhatatlanná vált.
Az iráni Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében felszólította a régióban élőket, jelentsék az amerikai katonák tartózkodási helyét a gárdának a Telegramon.
Borítókép: Dubaji szálloda (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!