Veszélyes fenyegetés érkezett az iráni külügyminisztertől

Az X-en közzétett üzenetében Abbász Aragcsi egyúttal azt vetette az Egyesült Államok térségben állomásozó erői szemére, hogy elbújnak a hotelekben, és élő pajzsként használják a régió lakóit.

A Fársz iráni hírügynökség mindeközben azt jelentette, Teherán legitim célpontnak tekint minden, amerikai katonát elszállásoló hotelt, elsősorban a Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségben lévőket. Irán a háború kitörése óta rendszeresen intéz támadásokat az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében lévő támaszpontjai ellen, így több, súlyosan megrongálódott bázis személyzete a környékbeli hotelekben keresett szállást.