Veszélyes fenyegetés érkezett az iráni külügyminisztertől

Az iráni külügyminiszter felszólította a Perzsa-öböl térségében működő szállodákat, hogy ne fogadjanak amerikai katonákat, mert ezzel veszélybe sodorhatják a vendégeiket. Abbász Aragcsi kritizálta az Egyesült Államok térségben állomásozó erőit, mert szerinte elbújnak a hotelekben, és élő pajzsként használják az ott élőket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 11:40
Dubaji szálloda Fotó: FADEL SENNA Forrás: AFP
Az iráni külügyminiszter felszólította a Perzsa-öbölben lévő szállodákat, ne adjanak ki szobát az amerikai hadsereg tagjainak, hangsúlyozva, hogy a katonákat elszállásoló hotelek veszélybe sodorhatják a vendégeiket.

Abbász Aragcsi a térség szállodáit szólította meg: veszélybe sodorhatják a vendégeiket. Fotó: AFP

Az X-en közzétett üzenetében Abbász Aragcsi egyúttal azt vetette az Egyesült Államok térségben állomásozó erői szemére, hogy elbújnak a hotelekben, és élő pajzsként használják a régió lakóit.

A Fársz iráni hírügynökség mindeközben azt jelentette, Teherán legitim célpontnak tekint minden, amerikai katonát elszállásoló hotelt, elsősorban a Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségben lévőket. Irán a háború kitörése óta rendszeresen intéz támadásokat az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében lévő támaszpontjai ellen, így több, súlyosan megrongálódott bázis személyzete a környékbeli hotelekben keresett szállást.

Az Anadolu török hírügynökség a Pentagonban dolgozó tisztségviselőkre hivatkozva azt közölte: a régiós támaszpontokat érő támadások miatt több ezer amerikai katona keresett szállást hotelekben, és több műveletet is szállodákból irányítanak, név szerint említve Kuvaitot, ahol több bázis lakhatatlanná vált.

Az iráni Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében felszólította a régióban élőket, jelentsék az amerikai katonák tartózkodási helyét a gárdának a Telegramon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
