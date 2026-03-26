Donald Trump: Az Egyesült Államok átirányíthat Irán felé Ukrajnának szánt hadianyagot

Nem lehet tudni, hogy Irán elhelyezett-e akár csak néhány aknát is a Hormuzi-szorosban – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök kabinetjének nyilvános ülésén kérdésekre válaszolva kifejtette: annak ellenére, hogy az aknatelepítésre szolgáló iráni hajókat megsemmisítették, lehet néhány robbanóeszköz a hajózási útvonalon, ami önmagában „sok”.

A kérdés nem az, hogy megsemmisítettük-e a katonaságot. Ha valaki úgy hiszi, hogy lehet ott akna, akkor az egy rossz gondolat, és megállítja a dolgokat

– fogalmazott az elnök a Hormuzi-szoros közlekedését akadályozó tényezőkkel kapcsolatban. Hozzátette, hogy még ha „nagyszerű munkát” végezve az iráni haderő 99 százalékát kiiktatják, a fennmaradó 1 százalék is „elfogadhatatlan”, és megjegyezte, hogy ha az 1 százalék egy rakétát fed, amely eltalál egy hajót, akkor az „1 milliárd dollár” kárt jelent.

Ha 99 százalékos megsemmisítést érünk el, az nem jó

– jelentette ki Donald Trump, hozzátéve, hogy véleménye szerint hamarosan „tisztáznak mindent”, miközben Irán egyezséget akar. Az elnök arról is beszélt, hogy az iráni katonai művelet tervezett időkerete 4-6 hét volt, és az időarányosnál jobban áll, mert jelenleg a 25. napjánál tart.

Donald Trump szerint megvan a lehetősége annak, hogy az Egyesült Államok átvegye az ellenőrzést az iráni kőolaj felett, ahogy ez történt Venezuela esetében, bár jelenleg erről nincs szó.

Megjegyezte, hogy Venezuela esetében a kőolaj-kitermelés felügyeletének átvétele jól működött. Marco Rubio külügyminiszter hozzátette, hogy Venezuela az év első két hónapjában több bevételhez jutott kőolaj-eladás révén, mint tavaly az egész évben. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a bevétel egy, az amerikai pénzügyminisztérium felügyelete alatt álló számlára érkezik, így annak felhasználását figyelemmel kísérhetik.