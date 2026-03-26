Három nő megerőszakolása miatt ítélték el az iszlám tudóst Párizsban

A Párizsi Megyei Büntetőbíróság Ramadant minden vádpontban bűnösnek találta nemi erőszak és kiszolgáltatott személy sérelmére elkövetett nemi erőszak miatt.

Az eljárást vezető Corinne Goetzmann bíró azonnali elfogatóparancsot adott ki, megjegyezve ellene, hogy az ítélet addig nem hajtható végre, amíg nem kerül francia őrizetbe.

A bíróság továbbá elrendelte, hogy Ramadan a büntetés letöltése után nem léphet Franciaország területére, társadalmi-jogi felügyelet alá helyezték (amely magában foglal egy kezelési kötelezettséget, valamint a sértettekkel való kapcsolatfelvétel és az ügyhöz kapcsolódó irodalmi vagy vizuális alkotások készítésének tilalmát), 10 évre eltiltották bizonyos jogosultságoktól, és felvették a nemzeti szexuális bűnelkövetői nyilvántartásba.

Ramadan nem jelent meg a bíróságon. Ügyvédei a sclerosis multiplex fellángolására hivatkoztak, amely kórházi kezelést tett szükségessé Genfben, ám ezt az állítást a bíróság által elrendelt orvosi vizsgálat után elutasították.

A tárgyalás a sértettek ügyvédeinek kérésére zárt ajtók mögött zajlott, hogy megvédjék személyazonosságukat és megóvják őket a zaklatástól.

A három sértettet a bíróságon azonosították. Az egyik, Christelle (álnév), azzal vádolta Ramadant, hogy 2009 októberében egy lyoni szállodai szobában, egy konferencia idején megerőszakolta. Az esetet erőszakos támadásként írta le.