Három nő megerőszakolása miatt ítélték el az iszlám tudóst Párizsban
A párizsi büntetőbíróság 18 év börtönbüntetésre ítélte Tariq Ramadan svájci iszlám tudóst három nő megerőszakolása miatt. Az ítéletet távollétében hozták meg egy zárt ajtók mögött zajló, háromhetes tárgyalást követően. A bíróság minden vádpontban bűnösnek találta, és azonnali elfogatóparancsot adott ki ellene. Az ügy a #MeToo mozgalom idején felszínre került vádak sorozatához kapcsolódik.
A Párizsi Megyei Büntetőbíróság Ramadant minden vádpontban bűnösnek találta nemi erőszak és kiszolgáltatott személy sérelmére elkövetett nemi erőszak miatt.
Az eljárást vezető Corinne Goetzmann bíró azonnali elfogatóparancsot adott ki, megjegyezve ellene, hogy az ítélet addig nem hajtható végre, amíg nem kerül francia őrizetbe.
A bíróság továbbá elrendelte, hogy Ramadan a büntetés letöltése után nem léphet Franciaország területére, társadalmi-jogi felügyelet alá helyezték (amely magában foglal egy kezelési kötelezettséget, valamint a sértettekkel való kapcsolatfelvétel és az ügyhöz kapcsolódó irodalmi vagy vizuális alkotások készítésének tilalmát), 10 évre eltiltották bizonyos jogosultságoktól, és felvették a nemzeti szexuális bűnelkövetői nyilvántartásba.
Ramadan nem jelent meg a bíróságon. Ügyvédei a sclerosis multiplex fellángolására hivatkoztak, amely kórházi kezelést tett szükségessé Genfben, ám ezt az állítást a bíróság által elrendelt orvosi vizsgálat után elutasították.
A tárgyalás a sértettek ügyvédeinek kérésére zárt ajtók mögött zajlott, hogy megvédjék személyazonosságukat és megóvják őket a zaklatástól.
A három sértettet a bíróságon azonosították. Az egyik, Christelle (álnév), azzal vádolta Ramadant, hogy 2009 októberében egy lyoni szállodai szobában, egy konferencia idején megerőszakolta. Az esetet erőszakos támadásként írta le.
Egy másik nő a 41 éves Henda Ayari volt, egykori szalafista muszlim, aki később feminista aktivistává vált; ő azt állította, hogy 2012 tavaszán egy párizsi hotelszobában nemi erőszak, szexuális erőszak, zaklatás és megfélemlítés áldozata lett.
Egy harmadik nő arról számolt be, hogy 2016-ban megerőszakolták.
Az ügyészek 18 éves szabadságvesztést kértek, azzal érvelve, hogy a szexuális kapcsolathoz adott beleegyezés nem terjed ki minden egyes cselekményre.
Goetzmann bíró ezt megjegyzéseiben megerősítette, kijelentve: „A szexualitásba való beleegyezés nem jelenti minden egyes szexuális cselekménybe való beleegyezést.”
Ramadan következetesen tagadta a vádakat.
Kezdetben azt állította, hogy nem volt szexuális kapcsolata az első két nővel, később azonban elismerte a velük való, kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatot, amelyet „domináns–alárendelt” jellegűnek írt le, és állítása szerint ezeket a nők kezdeményezték.
A vádakat „mézes csapdának” és ellenségei által szervezett, politikai indíttatású boszorkányüldözésnek nevezte.
David-Olivier Kaminski, Henda Ayari ügyvédje nyilatkozatában tájékoztatott:
Négy hét magas színvonalú tárgyalása után, amelyet egy olyan büntetőbíróság folytatott le, amely különösen ügyelt a tisztességes eljárás zavartalan lefolytatására, és amelyen a vádlott kizárólag saját döntése és felelőssége miatt nem volt jelen, a Ramadan úrral szembeni nyomasztó és számos bizonyíték lehetővé tette annak megállapítását, hogy a három nemi erőszak bűncselekménye különösen súlyos, és bűnösségét teljes mértékben megállapították.
Az ügy egy szélesebb vádhullám részét képezi, amely 2017-ben, a #MeToo mozgalom csúcspontján került felszínre. A 2006-ban alapított #MeToo egy társadalmi mozgalom és figyelemfelhívó kampány a szexuális visszaélések, a szexuális zaklatás és az erőszakkultúra ellen, amelyben az áldozatok megosztják tapasztalataikat.
Ramadan, aki egykor az európai muszlim értelmiségi körök meghatározó alakja volt, és az Oxfordi Egyetem kortárs iszlám tanulmányok professzora, 2017-ben kényszerszabadságra került, majd 2021-ben hivatalosan visszavonult. Svájcban is külön eljárások folytak ellene.
Ott 2024-ben másodfokon elítélték egy nő 2008-ban, egy genfi szállodai szobában történt megerőszakolása miatt, és három év börtönbüntetésre ítélték, amelyből kettőt felfüggesztettek. Svájc legfelsőbb bírósága 2025-ben helybenhagyta az ítéletet; ügyvédei bejelentették, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak. A svájci hatóságok nem adják ki saját állampolgáraikat, ami kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a francia ítéletet miként hajtják végre, ha végrehajtják. Ramadan továbbra is Svájcban tartózkodik.
Borítókép: Henda Ayari feminista aktivista, Ramadan egyik áldozata (Fotó: AFP)
