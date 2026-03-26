Balhé Németországban, tévéműsorban gyalázták a kereszténységet

Heves vitát váltott ki Németországban egy gyermekhíradó márciusi adása, amelyben a kritikusok szerint egyoldalúan mutatták be az iszlámot és a kereszténységet. Az eset nyomán a ZDF vezetése is megszólalt, és belső vizsgálatot ígért.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2026. 03. 26. 8:53
A ZDF német közszolgálati műsorszolgáltató berlini épülete Fotó: Tobias Schwarz Forrás: AFP
A kifogásolt műsorban előbb a ramadán végét bemutató riport szerepelt, amely az iszlám vallási gyakorlatát kifejezetten pozitív színben ábrázolta. Ezt követően azonban egy, a kereszténységgel foglalkozó összeállítás került adásba, amely kizárólag negatív történelmi és aktuális jelenségekre fókuszált, írja a Junge Freiheit.

Részlet a „logo!” című gyermekműsorból és Norbert Himmler, a ZDF igazgatója (Forrás: Képernyőkép)

A beszámoló megemlítette többek között a középkori búcsúcédula-kereskedelmet, valamint a közelmúlt visszaélési botrányait, miközben a keresztény hit központi üzenetei – például a kegyelem, a megbocsátás és a megváltás – teljesen kimaradtak.

A kereszténység nem modern?

A műsor végén ráadásul három egyházi személy képe jelent meg olyan feliratokkal, mint „nem modern”, „bűncselekmény” és „hibák”, ami tovább erősítette a kritikusok szerint torz összképet.

Az ügyben élesen bírálta a csatornát Thorsten Alsleben, aki korábban maga is a ZDF fővárosi tudósítója volt. Alsleben egyoldalú hangulatkeltő riportnak nevezte az adást, és hivatalos panaszt nyújtott be a közszolgálati médiumhoz. Elmondása szerint gyermekei is látták a műsort, és utólag külön magyarázatra szorult, hogy kontextusba helyezzék az elhangzottakat.

A ZDF magyarázkodik

A ZDF szóvivője elismerte, hogy a műsor szerkesztése utólag szerencsétlennek bizonyult. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem állt szándékukban a két vallást egymással szembe állítani. 

Mint fogalmazott: a két témát egymástól függetlenül tervezték, ám az egymás utáni sugárzásuk azt a benyomást kelthette, mintha tudatos összehasonlításról lenne szó. A csatorna közölte, hogy az esetet belsőleg kritikusan megvizsgálják.

A magyarázat azonban nem győzte meg a kritikák megfogalmazóit. Alsleben szerint a történtek után indokolt lenne egy nyilvános bocsánatkérés és kiegyensúlyozó tartalom közzététele is, tekintettel arra, hogy a műsort több százezer gyermek láthatta.

Borítókép: A ZDF német közszolgálati műsorszolgáltató berlini épülete (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

Pozsonyi Ádám
Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
