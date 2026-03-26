A kifogásolt műsorban előbb a ramadán végét bemutató riport szerepelt, amely az iszlám vallási gyakorlatát kifejezetten pozitív színben ábrázolta. Ezt követően azonban egy, a kereszténységgel foglalkozó összeállítás került adásba, amely kizárólag negatív történelmi és aktuális jelenségekre fókuszált, írja a Junge Freiheit.
Balhé Németországban, tévéműsorban gyalázták a kereszténységet
Heves vitát váltott ki Németországban egy gyermekhíradó márciusi adása, amelyben a kritikusok szerint egyoldalúan mutatták be az iszlámot és a kereszténységet. Az eset nyomán a ZDF vezetése is megszólalt, és belső vizsgálatot ígért.
A beszámoló megemlítette többek között a középkori búcsúcédula-kereskedelmet, valamint a közelmúlt visszaélési botrányait, miközben a keresztény hit központi üzenetei – például a kegyelem, a megbocsátás és a megváltás – teljesen kimaradtak.
A kereszténység nem modern?
A műsor végén ráadásul három egyházi személy képe jelent meg olyan feliratokkal, mint „nem modern”, „bűncselekmény” és „hibák”, ami tovább erősítette a kritikusok szerint torz összképet.
Az ügyben élesen bírálta a csatornát Thorsten Alsleben, aki korábban maga is a ZDF fővárosi tudósítója volt. Alsleben egyoldalú hangulatkeltő riportnak nevezte az adást, és hivatalos panaszt nyújtott be a közszolgálati médiumhoz. Elmondása szerint gyermekei is látták a műsort, és utólag külön magyarázatra szorult, hogy kontextusba helyezzék az elhangzottakat.
A ZDF magyarázkodik
A ZDF szóvivője elismerte, hogy a műsor szerkesztése utólag szerencsétlennek bizonyult. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem állt szándékukban a két vallást egymással szembe állítani.
Mint fogalmazott: a két témát egymástól függetlenül tervezték, ám az egymás utáni sugárzásuk azt a benyomást kelthette, mintha tudatos összehasonlításról lenne szó. A csatorna közölte, hogy az esetet belsőleg kritikusan megvizsgálják.
A magyarázat azonban nem győzte meg a kritikák megfogalmazóit. Alsleben szerint a történtek után indokolt lenne egy nyilvános bocsánatkérés és kiegyensúlyozó tartalom közzététele is, tekintettel arra, hogy a műsort több százezer gyermek láthatta.
További Külföld híreink
Borítókép: A ZDF német közszolgálati műsorszolgáltató berlini épülete (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)
