Balhé Németországban, tévéműsorban gyalázták a kereszténységet

A beszámoló megemlítette többek között a középkori búcsúcédula-kereskedelmet, valamint a közelmúlt visszaélési botrányait, miközben a keresztény hit központi üzenetei – például a kegyelem, a megbocsátás és a megváltás – teljesen kimaradtak.

A kereszténység nem modern?

A műsor végén ráadásul három egyházi személy képe jelent meg olyan feliratokkal, mint „nem modern”, „bűncselekmény” és „hibák”, ami tovább erősítette a kritikusok szerint torz összképet.

Ich habe heute zum ersten mal im Leben eine förmliche Programmbeschwerde beim @ZDF Fernsehrat eingereicht. Die Kindernachrichtensendung Logo hatte in einer mehrere Programmrichtlinien verletzenden Form einen einseitigen Hetzbericht über die Geschichte der christlichen Kirchen… pic.twitter.com/sggSuZoqM7 — Thorsten Alsleben 🇩🇪🇮🇱🇺🇦 (@BerlinReporter) March 19, 2026

Az ügyben élesen bírálta a csatornát Thorsten Alsleben, aki korábban maga is a ZDF fővárosi tudósítója volt. Alsleben egyoldalú hangulatkeltő riportnak nevezte az adást, és hivatalos panaszt nyújtott be a közszolgálati médiumhoz. Elmondása szerint gyermekei is látták a műsort, és utólag külön magyarázatra szorult, hogy kontextusba helyezzék az elhangzottakat.

A ZDF magyarázkodik

A ZDF szóvivője elismerte, hogy a műsor szerkesztése utólag szerencsétlennek bizonyult. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem állt szándékukban a két vallást egymással szembe állítani.

Mint fogalmazott: a két témát egymástól függetlenül tervezték, ám az egymás utáni sugárzásuk azt a benyomást kelthette, mintha tudatos összehasonlításról lenne szó. A csatorna közölte, hogy az esetet belsőleg kritikusan megvizsgálják.

A magyarázat azonban nem győzte meg a kritikák megfogalmazóit. Alsleben szerint a történtek után indokolt lenne egy nyilvános bocsánatkérés és kiegyensúlyozó tartalom közzététele is, tekintettel arra, hogy a műsort több százezer gyermek láthatta.