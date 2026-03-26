Brüsszel simulékony és engedelmes kormányt akar

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: a magyar választásokba való beavatkozási eszköztár rendkívül széles: van itt olajblokád, áremelkedéseket hozó szankciók, online cenzúra, Magyarországnak járó források visszatartása, látványos titkosszolgálati eszközök és most már erőszakkal való fenyegetés is.

„Amit a korábbi választások során láttunk, az laza, átmozgató művelet volt ahhoz képest, amit a mostani beavatkozások nagyságrendjében látunk” – fogalmazott.

A „Weber-féle nagykoalíció” támogatólag nézi, hogy Ukrajna több hete olajblokádot tart fenn Magyarországgal szemben.

Elbábozzák, hogy indul majd egy szakértői csoport a vezetők vizsgálatára, de sem magyar, sem szlovák szakértőket nem engednek oda, ráadásul az ukrán hatóságok nem is engednek hozzáférést a delegációk számára, úgyhogy – mint fogalmazott – „ez egy egészen méltatlan színjáték”.

Szavai szerint ezzel egyidejűleg Magyar Péter néppárti frakciótársai és támogatói a nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciós politikát, ami a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjait is sújtaná, és áremelkedésekhez vezetne.

Az Európai Bizottság azt is bejelentette, hogy élesítik az online beavatkozási rendszert is. Ez egy cenzúra rendszer, baloldali tényellenőrök ugyanis megjelölhetnek bizonyos tartalmakat, hogy a közösségi médiacégeknek korlátozni kelljen azok elérését – magyarázta. Zsarolnak a Magyarországnak járó uniós forrásokkal is, most éppen a védelmi támogatási keretet nem hagyják jóvá. Ez teljesen egybevág azzal, amit Kollár Kinga tiszás EP-képviselő mondott, hogy az uniós pénzek visszatartásától remélik, hogy az gazdasági károkat okoz Magyarországon, ami a Tiszát segítheti a választásokon – emlékeztetett.

A politikus úgy folytatta: a „Weber-féle nagykoalíció” azt is támogatólag nézi, hogy az általuk pénzelt csoportok külföldi titkosszolgálatokkal működnek együtt a magyar külügyminiszter lehallgatásának ügyében.

Ez szintén példátlan. Elmondása szerint az is a nyomásgyakorlási eszköztár része, hogy felül akarják írni a döntéshozatali eljárásokat, hogy ki lehessen zárni a tiltakozó hangokat. Nem is csinálnak titkot abból, hogy ennek az élesítését a magyar választás eredményéhez kötik – hívta fel a figyelmet Dömötör.