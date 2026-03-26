Zelenszkij támadása után elszabadulhat a pokol + videó

Március 25-én éjjel egy nagyszabású ukrán csapás komoly károkat okozott az Uszty-Luga energiaterminálban, amelyet a Novatek, Oroszország második legnagyobb LNG-termelője üzemeltet.

A következő éjszaka ismét támadás érte a kikötőt, amely a helyszíni felvételek alapján újra lángra kapott – írja a The Kyiv Independent.

A történtek miatt két egymást követő éjszakán ideiglenesen leállították a forgalmat a szentpétervári Pulkovo repülőtéren.

A régió kormányzója arról is beszámolt, hogy Kirisiben is dróntámadás történt, ahol állítása szerint több mint húsz ukrán drónt lőttek le.

Hivatalosan ipari károkat erősítettek meg, sérültekről nem érkezett jelentés. Ugyanakkor helyi beszámolók szerint a finomító lehetett az egyik célpont, ezt azonban független források nem erősítették meg.