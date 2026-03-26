Zelenszkij támadása után elszabadulhat a pokol + videó

Orosz hatósági források és közösségi médiában megjelent beszámolók szerint március 26-án éjjel dróntámadás érte az Oroszország Leningrádi területén működő egyik fontos olajfinomítót és földgázkikötőt.

2026. 03. 26. 9:21
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP)
Március 25-ről 26-ra virradó éjszaka több hullámban végrehajtott ukrán dróntámadások érték Oroszország Leningrádi területének kulcsfontosságú energialétesítményeit. A célpontok között volt a Balti-tenger partján található Uszty-Luga kikötő, amely az ország egyik legjelentősebb olaj- és kőolajtermék-export központja, valamint a Kirisi olajfinomító, amely az orosz finomítási kapacitás mintegy 6,6 százalékát adja – számolt be az Origo.

Március 25-én éjjel egy nagyszabású ukrán csapás komoly károkat okozott az Uszty-Luga energiaterminálban, amelyet a Novatek, Oroszország második legnagyobb LNG-termelője üzemeltet. 

A következő éjszaka ismét támadás érte a kikötőt, amely a helyszíni felvételek alapján újra lángra kapott – írja a The Kyiv Independent.

A történtek miatt két egymást követő éjszakán ideiglenesen leállították a forgalmat a szentpétervári Pulkovo repülőtéren.

A régió kormányzója arról is beszámolt, hogy Kirisiben is dróntámadás történt, ahol állítása szerint több mint húsz ukrán drónt lőttek le.

Hivatalosan ipari károkat erősítettek meg, sérültekről nem érkezett jelentés. Ugyanakkor helyi beszámolók szerint a finomító lehetett az egyik célpont, ezt azonban független források nem erősítették meg.

Az ukrán hadsereg korábban is támadta a Kirisi finomítót, amely több mint 800 kilométerre található az ukrán határtól. Egy 2025. októberi csapás után a létesítmény fő feldolgozóegységét ideiglenesen leállították a károk helyreállításáig. Az ukrán fél több korábbi támadásért is vállalta a felelősséget.

A mostani akciók egy szélesebb stratégia részének tekinthetők, amely az orosz energiaszektor gyengítését célozza. 

A Reuters beszámolója szerint az ukrán műveletek – beleértve a dróntámadásokat, a csővezetékekben okozott károkat és a tankhajók lefoglalását – az orosz olajexport-kapacitás mintegy 40 százalékát érintették, ami a modern orosz történelem egyik legsúlyosabb ellátási zavarát idézte elő.

Magyar Péter ukrán kapcsolatokat épít, egyre több jel utal háttéregyeztetésekre

Mindeközben a Tisza Párt vezetője egyre aktívabb kapcsolatokat ápol Ukrajnával. Az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is kapcsolatba került.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián is azt sejteti, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

A háború ára a kifutón is látszik + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Pozsonyi Ádám
Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

