Nagy a baj: török tankerhajót talált el egy drón

A jelenlegi információk szerint egy drón okozott robbanást egy tankerhajó fedélzetén a Fekete-tengeren. A török jármű nyersolajat szállított, amikor eddig tisztázatlan körülmények között egy drón csapódott a fedélzetébe – írja az Origo.

A török tankerhajót sikeresen partra vontatták (Fotó: Anadolu/Ali Balli)

A hajó éppen 140 ezer tonna nyers olajat szállított, amikor az incidens történt. A robbanás következtében a jelentések szerint a hajó hídja és a hajótest is megsérült. A legénység szinte azonnal vészhelyzeti segítséget kért.

A járművet végül a parti őrség Nene Hatun nevű speciális mentőhajója vontatta a partra.

A legénység a hírek szerint nem sérült meg a támadásban, a hatóságok pedig további vizsgálatokat rendeltek el annak kiderítése érdekében, hogy szándékos támadás, vagy pedig egy célt tévesztett drón okozta a károkat.