Kormányinfó: Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter

Nagy a baj: török tankerhajót talált el egy drón

Robbanás történt egy tankerhajón, miután az információk szerint egy drón csapódott a fedélzetbe. A török nyersolajszállító hajót a kikötőbe vontatták, az incidens részleteit vizsgálják a hatóságok.

2026. 03. 26. 10:13
Fotó: ALI BALLI Forrás: ANADOLU AGENCY
A jelenlegi információk szerint egy drón okozott robbanást egy tankerhajó fedélzetén a Fekete-tengeren. A török jármű nyersolajat szállított, amikor eddig tisztázatlan körülmények között egy drón csapódott a fedélzetébe – írja az Origo

A török tankerhajót sikeresen partra vontatták
A török tankerhajót sikeresen partra vontatták (Fotó: Anadolu/Ali Balli)

A hajó éppen 140 ezer tonna nyers olajat szállított, amikor az incidens történt. A robbanás következtében a jelentések szerint a hajó hídja és a hajótest is megsérült. A legénység szinte azonnal vészhelyzeti segítséget kért. 

A járművet végül a parti őrség Nene Hatun nevű speciális mentőhajója vontatta a partra. 

A legénység a hírek szerint nem sérült meg a támadásban, a hatóságok pedig további vizsgálatokat rendeltek el annak kiderítése érdekében, hogy szándékos támadás, vagy pedig egy célt tévesztett drón okozta a károkat. 

Borítókép: A Nene Hatun mentőhajó (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
Megírtuk, tehát igaz!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu