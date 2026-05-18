férfi kézilabda vb-selejtezőkézilabdaGörögországHollandiaLuc Steins

A magyaroknál is nagyobb pofont kaptak a vb-selejtezőn, a válogatott sztárja megjósolta a bukást

Magyarország mellett Hollandia is elhasalt a férfikézilabda vb-selejtezőjén vasárnap délután. Ráadásul a hollandok még fájóbb pofont kaptak, mint a mieink, ugyanis a jóval esélytelenebbnek tartott Görögország nemcsak hazai pályán, hanem idegenben is legyőzte őket, így összesítésben 67-60-ra ejtette ki az elmúlt két világbajnokságon is szereplő holland válogatottat. A PSG klasszis irányítója, Luc Steins már a csalódást keltő 2026-os kézilabda Európa-bajnokság után megkongatta a vészharangokat, most Hollandiában gyakorlatilag mindenki rájött, hogy a férfiszakág mekkora bajban van.

Perlai Bálint
2026. 05. 18. 9:34
Luc Steint a görögök elleni visszavágón öt gólt dobott, de Hollandia a továbbjutástól így is nagyon messze volt
Luc Steint a görögök elleni visszavágón öt gólt dobott, de Hollandia a továbbjutástól így is nagyon messze volt Forrás: Handbal.nl
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lejtmenetben a holland férfikézilabda, Luc Steins kritikája

Jól ismerjük a holland csapatot, amely igazán a 2022-es, részben magyar rendezésű Európa-bajnokságon robbant be, ahol a tizedik helyen zárt. A torna előtt még kissé ismeretlen csapat rögtön az első mérkőzésen Magyarországot lepte meg az MVM Dome-ban, ahol végig vezetve, 31-28-ra legyőzte a házigazdát. A hollandoknak a vb-n a top tízbe viszont még nem sikerült beférniük, 2023-ban a 14., 2025-ben pedig a 12. lettek – utóbbinál éppen Chema Rodríguez csapata előzte meg őket a varasdi középdöntőben. Aztán a 2026-os Eb-n csak a 15. helyen zártak, a csoportkörből sem jutottak tovább, ekkor már a csapat legnagyobb sztárja, Luc Steins megkongatta a vészharangokat

– Túl kicsi a keret, a kapitány mozgása nagyon kevés. Be kell látnunk, kevés a férfikézilabdázó hazánkban. A fiatal játékosoknak gyakran az országot el kell hagyniuk, hogy magas szinten játsszanak. Ez sok áldozatot követel fiatal korban. A szövetség részéről egy szilárd tervre van szükség ezen hiány pótlására, különben az Oranjénak csak egy kiemelkedő generációja lesz, majd utána mindent elölről kell kezdeni.

 A holland férfikézilabda valóban veszélyben van. Most még nem annyira látjuk ezt a pályán, mert a válogatott olykor jó eredményeket ér el, de ez nem fog sokáig tartani

– mondta a 31 éves irányító, aki a holland másodosztályból küzdötte fel magát a legjobbak közé, majd 2019-ben igazolt Párizsba, ahol azóta is meghatározó játékos.

A vasárnap öt gólig jutó Steinsnek igaza lett: a görögök elleni pofonnak józanítónak kell lennie a holland kézilabdának. A vasárnapi vereség után a PSG-irányító röviden értékelt: – Teljesen megérdemeltük, hogy ez történjen. Tudjuk, hogy képesek vagyunk ennél sokkal jobban játszani, de ezt most egyik meccsen sem tudtuk megmutatni. Szerettünk volna egyet előre lépni, de most úgy érzem, inkább kettőt hátra léptünk – mondta Steins, aki szerint megengedhetetlen, hogy Görögország ellen 38 gólt kapjanak hazai pályán. 

Mindeközben Hollandiában sokkal nagyobb sikereket ér el a női válogatott, amely 2019-ben világbajnok lett, a legutóbbi két olimpián pedig ötödik. A 2025-ös vb-t részben a hollandok rendezték, ott a női csapat negyedik lett, a negyeddöntőben éppen Golovin Vlagyimir magyar válogatottját ejtette ki, mint az a lenti videón is látható.

Férfikézilabda-világbajnoki selejtezők, a visszavágók eredményei:

  • Magyarország–Szerbia 31-30, a vb-re kijutott Szerbia, 61-60-as összesítéssel.
  • Norvégia–Törökország 37-30, a vb-re kijutott Norvégia, 80-60-as összesítéssel.
  • Lengyelország–Ausztria 30-30, a vb-re kijutott Lengyelország, 56-55-ös összesítéssel.
  • Hollandia–Görögország 33-38, a vb-re kijutott Görögország, 67-60-as összesítéssel.
  • Olaszország–Svájc 38-31, a vb-re kijutott Olaszország, 67-63-as összesítéssel.
  • Franciaország–Csehország 36-31, a vb-re kijutott Franciaország, 73-57-es összesítéssel.
  • Szlovénia–Montenegró 31-29, a vb-re kijutott Szlovénia, 60-57-es összesítéssel.
  • Feröer–Bosznia-Hercegovina 33-28, a vb-re kijutott Feröer, 57-50-es összesítéssel.
  • Izrael–Spanyolország 29-36, a vb-re kijutott Spanyolország, 68-56-os összesítéssel.
  • Észak-Macedónia–Szlovákia  38-23, a vb-re kijutott Észak-Macedónia, 69-47-es összesítéssel.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu