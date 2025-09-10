Rendkívüli

Kiállt a megszorítások mellett a Magyar Pétert bálványozó Tibi atya oldal tulajdonosa

A Tibi atya internetes oldalhoz köthető Tóth Máté hosszú bejegyzésben lamentált arról, hogy miért jó a megszorítás és Magyar Péter új alelnökének a védelmére kelt, aki a Bokros-csomagot dicsérte.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 11:40
Magyar Péter
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Sorra lepleződnek le a tervek Fotó: Markovics Gábor
A Tibi atya internetes oldal mögött álló Tóth Máté a Tisza Párt védelmére kelt, miután Magyar Péter új szakértője, Forsthoffer Ágnes a Bokros-csomagot éltette. 

Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)

Tóth Máté szerint gyalázatos, hogy a megszorítás szót próbálják negatív jelentéstartalommal felruházni. Majd úgy vélekedett, hogy valamikor muszáj megszorítást alkalmazni, amit felelős döntésnek nevezett. 

Felháborító módon egybites, önző szavazóknak nevezte azokat, akik nem támogatják a megszorításokat.

De Forsthofferhez hasonlóan Tóth Máté is éltette a Bokros-csomagot, ami szerinte megmentette az országot az államcsődtől.

Óriási megszorításokra lenne szükség Magyarországon

– tette egyértelművé Tóth Máté, hogy támogatja a magyarok megsarcolását.

Úgy vélekedett, hogy azért nem mer senki nyíltan beszélni erről, mert átmosták egy hatalmas réteg agyát. Végül azt állította, hogy a Bokros-csomagot külföldi közgazdasági egyetemeken tanítják, azt pedig szégyennek titulálta, hogy felháborodást okozott Forsthoffer véleménye.

Aligha meglepő Tóth Máté bejegyzése, hiszen a hozzá köthető Tibi atya internetes oldal hónapok óta nyíltan támogatja Magyar Pétert és rendszeresen támadja a kormány intézkedéseit.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

 

