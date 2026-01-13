Tóth BalázsBlackburn Rovers FClégiósok

A drámai visszatérés után fontos döntést kell meghozni Tóth Balázsról

A Blackburn labdarúgócsapatának magyar válogatott kapusa örül, hogy közel két hónappal ezelőtti térdműtéte után panaszmentesen, kapott gól nélkül tudott visszatérni együttese hétvégi FA-kupa-mérkőzésén. Tóth Balázs elárulta, még nincs százszázalékos állapotban, de a Hull City elleni összecsapás így is sokat segített neki.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 21:39
A magyar kapus hosszú kihagyás után állhatott ismét kapuba
A magyar kapus hosszú kihagyás után állhatott ismét kapuba Forrás: Blackburn
Tóth Balázs vasárnap, a Hull City ellen tizenegyespárbajban elveszített találkozón tért vissza, és noha a lába még nem olyan rugalmas, mint korábban, annak örül, hogy fájdalmat nem érzett a műtött testrészben.

Tóth Balázs tizenegyest védett a párbajban
Tóth Balázs tizenegyest védett a párbajban. Forrás: Blackburn

– Jó volt újra játszani, még ha a rehabilitáció nem is úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Nem mondom, hogy százszázalékos állapotban vagyok, de jó jel, hogy végigjátszottam a mérkőzést, mert segít az úton, hogy minél jobb formába kerüljek – mondta kedden az M1 aktuális csatornának a 28 éves kapus. – Még nem úgy ugrok el az egyik lábamról, ahogy a másikról, azon kell dolgoznom, hogy minél hamarabb ugyanolyan legyen. Jól ment a védés, az edzőm is elégedett volt velem, azt mondta, nem látszott a kihagyás, ami jó jel számomra.

Tóth kiemelte, noha a bajnokság szempontjából valószínűleg jobban jártak a kupabúcsúval, ő szeretett volna továbbjutni, és adott esetben egy Premier League-csapat ellen megmutatni magát.

 

Tóth Balázs a bajnokságban is visszatérhet

A magyar válogatott kapus szerint a Blackburn az elmúlt időszakban szerencsétlen volt, mert hiába irányította a meccseket, az eredmények nem jöttek, ugyanakkor bízik abban, hogy nem lesznek kiesési problémáik.

Eredetileg azt lőttük be, hogy ha a kupameccsen vissza tudok térni, akkor a bajnokságban is játszani fogok, de erről majd a vezetőedző dönt

– mondta Tóth, akinek 20. helyen álló együttese szombaton a harmadik Ipswich otthonába látogat az angol másodosztályban.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

