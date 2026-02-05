Ez már sok: baloldali tanárok ideológiai harcba kényszerítik a diákokat + videó

Rendkívüli

Az Egyesült Államokban baloldali tanárok általános és középiskolás diákokat vonnak be az ICE, vagyis az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal elleni tiltakozásokba. Egyes esetekben alsó tagozatos gyerekek is részt vettek a tanárok által szervezett iskolai megmozdulásokon.

Sebők Barbara
2026. 02. 05. 12:46
Ez már sok: baloldali tanárok ideológiai harcba kényszerítik az amerikai diákokat Forrás: AFP
Baloldali tanárok több iskolában diákokat vontak be ICE-ellenes tiltakozásokba, egyes esetekben alsósokat is – számolt be róla a BreitBart.

Baloldali tanárok több iskolában diákokat vontak be ICE-ellenes tiltakozásokba
Baloldali tanárok több iskolában diákokat vontak be ICE-ellenes tiltakozásokba Fotó: AFP

Egy bostoni tanár például videót tett közzé a közösségi médiában, amelyen első osztályos gyerekek láthatók, amint az osztályteremben ICE-ellenes táblákkal vonulnak fel. A felvételt maga a pedagógus osztotta meg, büszkén dokumentálva az akciót – írja a Brookline News.

A BreitBart azt írja, hogy egyes tanárok és iskolák anyagilag is érdekeltek a nyitott határok politikájában. Az illegális bevándorlók számának növekedésével ugyanis egyre több, ilyen családokból származó gyermek kerül be az állami iskolarendszerbe, ahol ingyenes oktatásban részesülnek. 

Ez több tanári állást, valamint bevételi forrást jelent az iskolák számára. 

Colorado államban egy iskolaigazgató arról számolt be, hogy Joe Biden elnöksége alatt több tízezer bevándorló gyerek iratkozott be. Denver városa csak 2024-ben 356 millió dollárt költött az illegális bevándorlással összefüggő kiadásokra, amelyek jelentős része az oktatási intézményekhez került.

Egy esetben egy pedagógus kisgyermekek társaságában skandált bevándorláspárti jelszavakat.

Egy másik középiskolai tanárnő videóban örvendezett, hogy diákjai az ICE ellen vonulnak utcára.

Kaliforniában egy feldühödött szülő arról számolt be, hogy a Ventura városában található Cabrillo Középiskola támogatott egy iskolai szintű sztrájkot az illegális bevándorlók melletti kiállás jegyében. 

Az ICE-ellenes tüntetéseket több baloldali tanár nyíltan ünnepli

San Diegóban egy tanárnőt videóztak le, amint fejjel lefelé fordított amerikai zászló mellett hergelte a gyerekeket az ICE elleni tiltakozásra.

Bakersfieldben több iskola is részt vett ICE-ellenes sztrájkok szervezésében. Nebraskában egy édesanya felháborodásának adott hangot, miután gyermeke iskolája újabb utcai tüntetést szervezett az illegális bevándorlók támogatására. 

A nő lánya korábban súlyosan megsérült, amikor egy terepjáró elgázolta egy hasonló megmozdulás során.

Titkos együttműködés miatt robbant ki botrány Franciaországban

Lapunk arról is beszámolt, hogy felháborodást váltott ki Franciaországban, hogy a Capgemini amerikai leányvállalata biztosítja az amerikai bevándorlási rendőrségnek a külföldiek azonosítására és nyomon követésére szolgáló eszközt. A botrány miatt a francia informatikai óriás bejelentette, hogy eladja amerikai cégét, a Capgemini Government Solutionst.

Halálos lövöldözés az ICE művelete során

Január elején írtunk arról is, hogy meghalt egy nő az amerikai Minneapolisban egy bevándorlási és vámhatósági művelet során. A feladatukat végző szerveket egy kisebb tömeg zavarta meg, majd a szóban forgó nő a személyautójával akadályozta az intézkedő ügynököket. A halálos lövöldözés az ICE művelete során történt Minneapolis déli részén, amikor az ügynökök letartóztatásokat próbáltak végrehajtani. Ekkor szólították fel Renee N. Goodot, hogy hagyja el az autóját, de ő ellenállt, továbbhajtott, és megpróbálta járművét fegyverként használni a tisztviselők ellen, ami arra késztette a szövetségi ügynököt, hogy önvédelemből lőjön – tájékoztatott cikkében a Fox News.

Borítókép: Egy kisgyerek egy táblát emel a magasba, amelyen az áll: „Fund kids not ICE” (Támogassuk a gyerekeket, ne az ICE-t) a Los Angeles-i tüntetésen (Fotó: AFP)

