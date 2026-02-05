Ez már sok: baloldali tanárok ideológiai harcba kényszerítik a diákokat + videó

A video circulating online claims to show classrooms in the Boston area teaching very young kids to protest Trump and ICE. pic.twitter.com/dKEt97ArLi — Mass Daily News (@MassDailyNews) February 4, 2026

A BreitBart azt írja, hogy egyes tanárok és iskolák anyagilag is érdekeltek a nyitott határok politikájában. Az illegális bevándorlók számának növekedésével ugyanis egyre több, ilyen családokból származó gyermek kerül be az állami iskolarendszerbe, ahol ingyenes oktatásban részesülnek.

Ez több tanári állást, valamint bevételi forrást jelent az iskolák számára.

Colorado államban egy iskolaigazgató arról számolt be, hogy Joe Biden elnöksége alatt több tízezer bevándorló gyerek iratkozott be. Denver városa csak 2024-ben 356 millió dollárt költött az illegális bevándorlással összefüggő kiadásokra, amelyek jelentős része az oktatási intézményekhez került.

Egy esetben egy pedagógus kisgyermekek társaságában skandált bevándorláspárti jelszavakat.

This teacher forced children to protest against ICE in their classroom. @adamcarolla reacts 👇 pic.twitter.com/fwvMQNLOqO — The Adam Carolla Show (@AdamCarollaShow) February 3, 2026

Egy másik középiskolai tanárnő videóban örvendezett, hogy diákjai az ICE ellen vonulnak utcára.

Liberal Middle School teacher videos herself crying because her “predominantly white” students walked out to protest ICE



“They know that everything that’s going on in this administration is not okay.”



I’m so tired of teachers pushing their politics on kids.



THEY’RE TOO YOUNG… pic.twitter.com/F2OtQKrm47 — TONY™ (@TONYxTWO) February 3, 2026

Kaliforniában egy feldühödött szülő arról számolt be, hogy a Ventura városában található Cabrillo Középiskola támogatott egy iskolai szintű sztrájkot az illegális bevándorlók melletti kiállás jegyében.