Ez már sok: baloldali tanárok ideológiai harcba kényszerítik a diákokat + videó

A BreitBart azt írja, hogy egyes tanárok és iskolák anyagilag is érdekeltek a nyitott határok politikájában. Az illegális bevándorlók számának növekedésével ugyanis egyre több, ilyen családokból származó gyermek kerül be az állami iskolarendszerbe, ahol ingyenes oktatásban részesülnek.
Ez több tanári állást, valamint bevételi forrást jelent az iskolák számára.
Colorado államban egy iskolaigazgató arról számolt be, hogy Joe Biden elnöksége alatt több tízezer bevándorló gyerek iratkozott be. Denver városa csak 2024-ben 356 millió dollárt költött az illegális bevándorlással összefüggő kiadásokra, amelyek jelentős része az oktatási intézményekhez került.
Egy esetben egy pedagógus kisgyermekek társaságában skandált bevándorláspárti jelszavakat.
Egy másik középiskolai tanárnő videóban örvendezett, hogy diákjai az ICE ellen vonulnak utcára.
Kaliforniában egy feldühödött szülő arról számolt be, hogy a Ventura városában található Cabrillo Középiskola támogatott egy iskolai szintű sztrájkot az illegális bevándorlók melletti kiállás jegyében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!