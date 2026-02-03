FranciaországICEillegális bevándorlásEgyesült Államokleányvállalat

Titkos együttműködés miatt robbant ki botrány Franciaországban

Felháborodást váltott ki Franciaországban, hogy a Capgemini amerikai leányvállalata biztosítja az amerikai bevándorlási rendőrségnek a külföldiek azonosítására és nyomon követésére szolgáló eszközt. A botrány miatt a francia informatikai óriás bejelentette, hogy eladja amerikai cégét, a Capgemini Government Solutionst.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 03. 21:14
A vállalat közölte, hogy azonnal megkezdi az amerikai leányvállalat eladását, amely a csoport árbevételének 0,4 százalékát termelte meg tavaly. A France 24 francia köztelevízió tudósítása szerint – amely a Multinacionális Vállalatok Megfigyelőközpontja (L’Observatoire des multinationales) nevű egyesület információira hivatkozott – a Capgemini egy olyan eszközt biztosított az ICE-nak, amelyet az amerikai elnök, Donald Trump által meghirdetett nagyszabású bevándorlásellenes kampányban használnak a külföldiek azonosítására és lokalizálására.

Felháborodást váltott ki Franciaországban, hogy a Capgemini eszközt biztosított az ICE-nak. Fotó: AFP

Az információ felháborodást váltott ki Franciaországban, ezért a Capgemini rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze a hétvégén, majd vasárnap közölte, 

úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államokban a szövetségi szervezetekkel történő szerződéskötésekre vonatkozó szokásos jogi korlátozások nem tették lehetővé a csoportnak, hogy megfelelő ellenőrzést gyakoroljon a leányvállalat egyes tevékenységei felett a csoport célkitűzéseivel való összhang biztosítása érdekében.

A Capgemini vezérigazgatója, Aiman Ezzat január 25-én a LinkedInen közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy ő maga is csupán nyilvános forrásokból értesült annak a szerződésnek a létezéséről, amelyet a csoport egyik amerikai leányvállalata kötött. A szóban forgó egység tizenöt éve az amerikai szövetségi kormányzati szolgáltatásokra specializálódott – számolt be róla a Mountain Democrat.

A vezető szerint ez az amerikai jogszabályok hatálya alá tartozó leányvállalat autonóm módon hozza meg a döntéseket, hermetikusan lezárt hálózatokkal rendelkezik, és a Capgemini-csoport nem fér hozzá semmilyen minősített információhoz, minősített szerződéshez.

Az AFP hírügynökség szerint az amerikai kormányzati nyilvános dokumentumok alapján a december 18-án megkötött szerződés 4,8 millió dollár értékű, és a vállalat által elért eredményektől függően akár 365 millió dollárra is emelkedhet.

A Multinacionális Vállalatok Megfigyelőközpontja szombaton azt is nyilvánosságra hozta, hogy a Capgemini Government Solutions leányvállalat már 2025. október 9. óta nyújtott személyazonosítási és -keresési szolgáltatásokat az ICE-nak. A szolgáltatás összege hétmillió dollár a Sam.gov amerikai kormányzati szerződésekkel foglalkozó weboldalon található adatok szerint – írja a Markt Sreener üzleti weboldal.

Franciaországban a szakszervezeti és politikai vezetők napok óta bírálták a Capgeminit a szerződés miatt.

– A legkevesebb, amit egy francia cég megtehet, az az, hogy átlátható az ICE-szal kötött szerződéseivel kapcsolatban, de talán az is, hogy megkérdőjelezi azokat – jelentette ki csütörtökön Roland Lescure gazdasági miniszter. Sophie Binet, a CGT szakszervezet főtitkára az együttműködés azonnali beszüntetésére szólította fel a Capgeminit az amerikai bevándorlási rendőrséggel. Frédéric Boloré, a Capgemini CFDT központi szakszervezeti képviselője az AFP-nek elmondta, hogy 32 éve dolgozik a cégnél, de még soha nem tapasztalt olyan válsághelyzetet, mint a jelenlegi. 

Ez óriási sokk a munkavállalóknak

– hangsúlyozta. A Capgemini a CAC 40, a párizsi tőzsde egyik vezető vállalata, a világ mintegy ötven országában van jelen.

Halálos lövöldözés az ICE művelete során. Fotó: AFP

Január elején beszámoltunk róla, hogy meghalt egy nő az amerikai Minneapolisban egy bevándorlási és vámhatósági művelet során. A feladatukat végző szerveket egy kisebb tömeg zavarta meg, majd a szóban forgó nő a személyautójával akadályozta az intézkedő ügynököket. A halálos lövöldözés az ICE művelete során történt Minneapolis déli részén, amikor az ügynökök letartóztatásokat próbáltak végrehajtani. Ekkor szólították fel Renee N. Goodot, hogy hagyja el az autóját, de ő ellenállt, továbbhajtott, és megpróbálta járművét fegyverként használni a tisztviselők ellen, ami arra késztette a szövetségi ügynököt, hogy önvédelemből lőjön – tájékoztatott cikkében a Fox News.

 

Borítókép: Szövetségi ügynökök Oregonban megpróbálják visszatartani a tüntetőket az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala belvárosi épületétől (Fotó: AFP)

