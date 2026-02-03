Titkos együttműködés miatt robbant ki botrány Franciaországban

A Capgemini vezérigazgatója, Aiman Ezzat január 25-én a LinkedInen közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy ő maga is csupán nyilvános forrásokból értesült annak a szerződésnek a létezéséről, amelyet a csoport egyik amerikai leányvállalata kötött. A szóban forgó egység tizenöt éve az amerikai szövetségi kormányzati szolgáltatásokra specializálódott – számolt be róla a Mountain Democrat.

A vezető szerint ez az amerikai jogszabályok hatálya alá tartozó leányvállalat autonóm módon hozza meg a döntéseket, hermetikusan lezárt hálózatokkal rendelkezik, és a Capgemini-csoport nem fér hozzá semmilyen minősített információhoz, minősített szerződéshez.

Az AFP hírügynökség szerint az amerikai kormányzati nyilvános dokumentumok alapján a december 18-án megkötött szerződés 4,8 millió dollár értékű, és a vállalat által elért eredményektől függően akár 365 millió dollárra is emelkedhet.

New "Business" post from BBC News: French tech giant Capgemini to sell US subsidiary working for ICE https://t.co/gGhzYh1nsA — The Believer ™ (@maxvaldes) February 2, 2026

A Multinacionális Vállalatok Megfigyelőközpontja szombaton azt is nyilvánosságra hozta, hogy a Capgemini Government Solutions leányvállalat már 2025. október 9. óta nyújtott személyazonosítási és -keresési szolgáltatásokat az ICE-nak. A szolgáltatás összege hétmillió dollár a Sam.gov amerikai kormányzati szerződésekkel foglalkozó weboldalon található adatok szerint – írja a Markt Sreener üzleti weboldal.

Franciaországban a szakszervezeti és politikai vezetők napok óta bírálták a Capgeminit a szerződés miatt.

– A legkevesebb, amit egy francia cég megtehet, az az, hogy átlátható az ICE-szal kötött szerződéseivel kapcsolatban, de talán az is, hogy megkérdőjelezi azokat – jelentette ki csütörtökön Roland Lescure gazdasági miniszter. Sophie Binet, a CGT szakszervezet főtitkára az együttműködés azonnali beszüntetésére szólította fel a Capgeminit az amerikai bevándorlási rendőrséggel. Frédéric Boloré, a Capgemini CFDT központi szakszervezeti képviselője az AFP-nek elmondta, hogy 32 éve dolgozik a cégnél, de még soha nem tapasztalt olyan válsághelyzetet, mint a jelenlegi.

Ez óriási sokk a munkavállalóknak

– hangsúlyozta. A Capgemini a CAC 40, a párizsi tőzsde egyik vezető vállalata, a világ mintegy ötven országában van jelen.