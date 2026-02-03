A szélsőbaloldali polgármester megnyitná a határokat a bevándorlók előtt + videó

A Breitbart által közzétett videóban Michelle Wu határozottan fogalmazott. A bostoni szélsőbaloldali polgármester szerint „minden embernek” joga van belépni az Egyesült Államok területére. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy a városvezető lényegében szabad utat adna a bevándorlóknak, és eltörölné a határok védelmét. Bírálói arra hívták fel a figyelmet, hogy az állítás ellentmond az érvényben lévő szövetségi jogszabályoknak is – írja az Origo.

A szélsőbaloldali polgármester szavait sokan bírálták Fotó: AFP

Az amerikai bevándorlási szabályok egyértelműek: senki nem léphet be szabadon az Egyesült Államokba. A letelepedéshez szükséges kérelmeket jellemzően még az ország határain kívül kell benyújtani, ezt pedig hosszú vizsgálati folyamat és személyes meghallgatások előzik meg. Csak ezek után adható engedély a belépésre. Michelle Wu kijelentései ezzel szemben teljesen más képet festenek.