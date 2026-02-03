Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

A szélsőbaloldali polgármester megnyitná a határokat a bevándorlók előtt + videó

Új lendületet kapott az illegális bevándorlásról szóló vita az Egyesült Államokban, miután előkerült egy korábban készült felvétel Michelle Wu bostoni polgármesterről. A felvételen a szélsőbaloldali városvezető egy márciusi interjúban arról beszélt, hogy szerinte „minden embernek törvény adta joga belépni az Egyesült Államokba és menedéket kérni”. A kijelentés széles körű felháborodást váltott ki, amerikaiak tízezrei bírálták a polgármester álláspontját. Michelle Wu neve korábban is felerült botrányokkal kapcsolatban.

Sebők Barbara
2026. 02. 03. 8:32
Új lendületet kapott az illegális bevándorlásról szóló vita az Egyesült Államokban Forrás: AFP
A Breitbart által közzétett videóban Michelle Wu határozottan fogalmazott. A bostoni szélsőbaloldali polgármester szerint „minden embernek” joga van belépni az Egyesült Államok területére. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy a városvezető lényegében szabad utat adna a bevándorlóknak, és eltörölné a határok védelmét. Bírálói arra hívták fel a figyelmet, hogy az állítás ellentmond az érvényben lévő szövetségi jogszabályoknak is – írja az Origo.

A szélsőbaloldali polgármester szavait sokan bírálták
A szélsőbaloldali polgármester szavait sokan bírálták Fotó: AFP

A szélsőbaloldali polgármester szavait sokan bírálták

Az amerikai bevándorlási szabályok egyértelműek: senki nem léphet be szabadon az Egyesült Államokba. A letelepedéshez szükséges kérelmeket jellemzően még az ország határain kívül kell benyújtani, ezt pedig hosszú vizsgálati folyamat és személyes meghallgatások előzik meg. Csak ezek után adható engedély a belépésre. Michelle Wu kijelentései ezzel szemben teljesen más képet festenek.

A bostoni polgármester megszólalása komoly vitát indított el az amerikai közéletben.

Brandon Gill texasi republikánus képviselő élesen bírálta a demokratákat a kijelentések miatt. 

Úgy fogalmazott, hogy a baloldal korlátlan bevándorlást akar, amelyet szerinte korlátlan szociális juttatások követnének, mindezt az amerikai adófizetők kárára.

Gill szerint Michelle Wu szavai pontosan tükrözik a demokraták bevándorlással kapcsolatos álláspontját.

Mike Lee republikánus szenátor is reagált a polgármester kijelentéseire. Egy közösségi médiás bejegyzésben úgy fogalmazott: nem így működik a rendszer, és komoly következményekkel jár, ha valaki úgy tesz, mintha a törvények nem léteznének.

Michelle Wu neve korábban is felmerült botrányok kapcsán. A bostoni polgármester hivatalba lépése után olyan karácsonyi eseményt tartott a városházán, amelyről a fehér dolgozókat kizárták. A rendezvény meghívóját először a teljes hivatali apparátus megkapta, majd az ügy kirobbanása után Wu magyarázkodni kezdett. Állítása szerint a program eredetileg kizárólag „színes bőrű” munkatársaknak szólt. Az esetről a Fox News számolt be.

A bevándorlás hatásaira Michael Lind már 2023-ban felhívta a figyelmet. A Compact magazinban megjelent elemzésében arra mutatott rá, hogy számos városvezetés nem a szükséges reformokra összpontosít, hanem egyre több bevándorlót fogad be, miközben fokozatosan elveszíti a saját középosztályát. 

Illegális bevándorlók és segélyek – egy videó jól tükrözi az amerikai közhangulatot

Az Egyesült Államokban látványosan fogy a türelem az illegális bevándorlókkal szemben. Nemcsak a bűncselekményt elkövető migránsok ellen lázadnak az amerikaiak, hanem azok ellen is, akik nem dolgoznak, csupán a szociális juttatásokból élnek. 

Egy bevándorlásellenes tüntetésen készült videó is ezt a közhangulatot tükrözi.

Borítókép: Migránsok a mexikói határnál (Fotó: AFP)

