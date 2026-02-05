Trump megnevezte, kik jöhetnek szóba utódjaként + videó

Donald Trump az NBC-nek adott szerdai interjújában jelezte: a kormány további öt városra terjesztené ki az illegális bevándorlás elleni fellépést. Az elnök szerint azonban csak ott lépnének fel, ahol a helyi vezetés nem akadályozza a szövetségi hatóságok munkáját, a minneapolisi eseményekre utalva. A beszélgetés központi témája azonban az elnökválasztás volt – számolt be róla az Origo.

Elnökválasztás 2028: Trump megnevezte, kik jöhetnek szóba utódjaként (Fotó: AFP)

A minneapolisi eseményekre utalva Trump arról beszélt, hogy bizonyos helyzetekben megfontoltabb fellépésre lehet szükség. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hatóságok csak a „nagyon kemény bűnözőkkel” szemben járnak el így. Az elnök leszögezte: az akciók célpontjai elsősorban a legsúlyosabb bűncselekményekkel összefüggésbe hozott személyek, és visszautasította azt a kritikát, miszerint válogatás nélkül lépnének fel az illegálisan az országban tartózkodókkal szemben.

A beszélgetés másik hangsúlyos eleme az elnökválasztás kérdése volt.

