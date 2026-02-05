Donald TrumpJ D VanceelnökválasztásMarco Rubioamerikai elnök

Trump megnevezte, kik jöhetnek szóba utódjaként + videó

Donald Trump csaknem egyórás interjúban értékelte az illegális bevándorlás elleni intézkedéseket, és kitért a választások körül kialakult vitákra is. A beszélgetés központi témája a 2028-as elnökválasztás volt. Az amerikai elnök megnevezte, kik jöhetnek szóba a Republikánus Párt lehetséges jelöltjeiként. Az NBC Nightly News műsorában Trump név szerint említette J. D. Vance alelnököt és Marco Rubio külügyminisztert, de nem zárta ki egy harmadik elnöki ciklus lehetőségét sem.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 13:01
Donald Trump közel egyórás interjúban értékelte az illegális bevándorlás elleni intézkedéseket, és kitért a választások körül kialakult vitákra is Forrás: AFP
Donald Trump az NBC-nek adott szerdai interjújában jelezte: a kormány további öt városra terjesztené ki az illegális bevándorlás elleni fellépést. Az elnök szerint azonban csak ott lépnének fel, ahol a helyi vezetés nem akadályozza a szövetségi hatóságok munkáját, a minneapolisi eseményekre utalva. A beszélgetés központi témája azonban az elnökválasztás volt – számolt be róla az Origo.

Elnökválasztás 2028: Trump megnevezte, kik jöhetnek szóba utódjaként
Elnökválasztás 2028: Trump megnevezte, kik jöhetnek szóba utódjaként (Fotó: AFP)

A minneapolisi eseményekre utalva Trump arról beszélt, hogy bizonyos helyzetekben megfontoltabb fellépésre lehet szükség. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hatóságok csak a „nagyon kemény bűnözőkkel” szemben járnak el így. Az elnök leszögezte: az akciók célpontjai elsősorban a legsúlyosabb bűncselekményekkel összefüggésbe hozott személyek, és visszautasította azt a kritikát, miszerint válogatás nélkül lépnének fel az illegálisan az országban tartózkodókkal szemben.

A beszélgetés másik hangsúlyos eleme az elnökválasztás kérdése volt. 

Az elnök szerint a demokraták azért ellenzik a választók digitális azonosítását, mert csalni akarnak – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat bővebben.

2028: az elnökválasztás éve

Az interjúban Trump kitért arra is, kik lehetnek a lehetséges utódai a 2028-as amerikai elnökválasztáson. Az elnök elismerően beszélt J. D. Vance alelnökről és Marco Rubio külügyminiszterről, akiket a párton belül régóta a 2028-as elnökjelöltség lehetséges szereplőiként emlegetnek. Trump szerint mindketten kiváló munkát végeznek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még túl korai lenne döntést hozni. 

Úgy fogalmazott: az egyikük diplomatikusabb, mint a másik, de konkrét nevet nem említett. 

A különbségeket elsősorban stílusbelinek nevezte, és jelezte, hogy mindketten alkalmasak lennének. Az elnök végül arra figyelmeztetett: a politikában gyorsan változnak az erőviszonyok, és a félidős választások kimenetele is komoly hatással lehet a jövő alakulására.

A beszélgetés során Trump megnevezte a lehetséges republikánus utódait is
A beszélgetés során Trump megnevezte a lehetséges republikánus utódait is (Fotó: AFP)

Harmadik ciklus? „Érdekes lenne”

Az interjú legnagyobb visszhangot kiváltó része a harmadik ciklus kérdése volt. Llamas arra volt kíváncsi, lát-e Trump bármilyen forgatókönyvet, amelyben 2029 januárjában még mindig ő lenne az elnök. „Nem tudom. Érdekes lenne” – válaszolta Trump, majd hozzátette: nem szeretne egyelőre egyenes választ adni erre. 

Úgy az élet sokkal kevésbé lenne izgalmas

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy minden lépését egyetlen cél vezérli: „hogy Amerikát újra naggyá tegyem” – írja az RBC Ukraine.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

