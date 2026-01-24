minnesotaminneapolisice

Felfegyverzett férfi ellen kellett intézkednie az amerikai bevándorlási hatóságnak

Az egyesült államokbeli Minneapolisban a határőrség egy ügynöke halálosan megsebesített egy 51 éves férfit, aki a hatóságok szerint felfegyverezve jelent meg egy bevándorlási razzián szombaton – közölte a szövetségi belbiztonsági minisztérium. A Minnesota állambeli nagyvárosban tiltakozás kezdődött az incidens miatt.

Munkatársunktól
2026. 01. 24. 21:46
Tüntetés Minneapolisban Fotó: Anadolu via AFP
Az indulatossá vált megmozdulás résztvevői közül a szövetségi rendvédelmi erők emberei többeket letartóztattak, és a tömeg szétoszlatása érdekében könnygázt is bevetettek a Minnesota állambeli nagyvárosban. Annak ellenére, hogy a megmozdulást törvénytelennek nyilvánították, a tüntetők folytatták a tiltakozást a bevándorlási és vámügyi hatóság (Immigration and Customs Enforcement – ICE) ellen.

A Minnesota állambeli Minneapolisban tiltakozás kezdődött, miután a határőrség ügynöke halálosan megsebesített egy fegyveres férfit
A Minnesota állambeli Minneapolisban tiltakozás kezdődött, miután a határőrség ügynöke halálosan megsebesített egy fegyveres férfit (Fotó: Anadolu via AFP)

A belbiztonsági minisztérium (Department of Homeland Security) a történtekről azt írta, hogy helyi idő szerint a reggeli órákban a szövetségi hatóságok emberei erőszakos cselekmény miatt körözött, illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó személy ellen hajtottak végre célzott intézkedést, amikor egy férfi 9 milliméteres félautomata kézifegyverrel közelítette meg a határőrség tisztjeit.

A szövetségi minisztérium leírása szerint a felfegyverzett személy „erőszakosan ellenállt”, amikor megpróbálták elvenni tőle a pisztolyt, ezt követően egy ügynök „saját és társai életének, valamint biztonságának védelmében” rálőtt a gyanúsítottra, aki a helyszínen orvosi ellátásban részesült, de már csak a halálát tudták megállapítani. A férfi személyazonosságát egyelőre nem közölték.

A belbiztonsági minisztérium közleménye szerint a férfinél a fegyver mellett két tölténytár volt, de személyi okmányt nem találtak nála. 

Egy olyan helyzetnek látszik, amelyben az érintett személy maximális kárt akart okozni és mészárlásra készült a rendvédelmi erők emberei ellen

– áll a hivatalos tájékoztatásban.

Tim Walz, Minnesota állam demokrata párti kormányzója ezzel szemben elítélte a történteket és arra szólította fel Donald Trump elnököt, hogy állítsa le az államot érintő, az illegális bevándorlókat célzó átfogó műveletet.

Jacob Frey, Minneapolis polgármestere ugyancsak azt követelte, hogy a szövetségi hatóságok hagyják el a várost és zárják le az intézkedéssorozatot, valamint azzal vádolta őket, hogy félelmet keltenek.

Minnesota államban az év elején indult a bevándorlási hatóság átfogó intézkedése több ezer szövetségi ügynökkel azt követően, hogy az államban szövetségi pénzeket is érintő, több milliárd dolláros csalássorozatra derült fény, amely az ott élő szomáliai diaszpóraközösség szervezeteit érintette.

A bevándorlási intézkedéssorozat heves tüntetéseket váltott ki január eleje óta, amelyeknek halálos áldozata is volt. Január 7-én egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy aktivista tüntetőt, a 37 éve Renee Goodot, aki autóval állta el a hatóság járműveinek útját.

A szövetségi hatóság álláspontja szerint a nő a járművel a hivatalos személy felé indult el, aki életét féltve nyitott tüzet, és a szélvédőn áthatoló lövedékek eltalálták az áldozatot. Minnesota állam demokrata vezetői és a demokrata politikusok gyilkosságról beszélnek, és hatósági erőszakot emlegetnek.

Az eset nyomán Minneapolisban és környékén hevesebbé váltak a tüntetések, helyenként erőszakos jelenetekkel, a résztvevők a bevándorlási rendészet távozását követelik, és próbálják akadályozni a folytatódó intézkedéseket. Minneapolisban pénteken tízezres tömeg részvételével tartottak megmozdulást az illegális bevándorlást célzó fellépés és a szövetségi hatóság ellen.

Borítókép: Tüntetés Minneapolisban (Fotó: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

