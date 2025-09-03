Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

KínaKim Dzsong UnSzovjetunióatomrakétafegyver

Itt a legújabb, félelmetes atomrakéta + videó

Kína történetének legnagyobb katonai bemutatóját tartotta, a második világháború befejezésének és a második kínai–japán háború győzelemének 80. évfordulóján. Hszi Csin-ping mellett Kim Dzsong Un és Vlagyimir Putyin is részt vett az eseményen, amelyen eddig nem látott fegyvereket, többek között új ballisztikus rakétát és drónokat is bemutattak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 8:44
Ballisztikus rakéta - illusztráció Fotó: STR Forrás: KCNA VIA KNS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A parádén Kína bemutatta a DF–5C néven ismert interkontinentális, stratégiai nukleáris rakétát is, amely korábban szárazföldi, nukleáris fegyverekkel felszerelt ballisztikus rakéta.

rakéta
A nukleáris rakéta alakulat a katonai parádén Kína fővárosában, Pekingben (Fotó: Xinhua/Pan Yulong)

A rakéta hatótávolsága meghaladja a 3500 mérföldet (5600 km). Ilyen rakétával csak az Egyesült Államok, Oroszország és Kína rendelkezik.

Az első ICBM-eket 1958-ban telepítette a Szovjetunió, az Egyesült Államok egy évvel később, Kína pedig körülbelül húsz évvel később követte példáját. 

Borítókép: Ballisztikus rakéta. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr Zoltán

Amit a zebra sem képes lelegelni…

Bayer Zsolt avatarja

Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu