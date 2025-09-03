A parádén Kína bemutatta a DF–5C néven ismert interkontinentális, stratégiai nukleáris rakétát is, amely korábban szárazföldi, nukleáris fegyverekkel felszerelt ballisztikus rakéta.
Itt a legújabb, félelmetes atomrakéta + videó
Kína történetének legnagyobb katonai bemutatóját tartotta, a második világháború befejezésének és a második kínai–japán háború győzelemének 80. évfordulóján. Hszi Csin-ping mellett Kim Dzsong Un és Vlagyimir Putyin is részt vett az eseményen, amelyen eddig nem látott fegyvereket, többek között új ballisztikus rakétát és drónokat is bemutattak.
A rakéta hatótávolsága meghaladja a 3500 mérföldet (5600 km). Ilyen rakétával csak az Egyesült Államok, Oroszország és Kína rendelkezik.
Az első ICBM-eket 1958-ban telepítette a Szovjetunió, az Egyesült Államok egy évvel később, Kína pedig körülbelül húsz évvel később követte példáját.
Borítókép: Ballisztikus rakéta. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
