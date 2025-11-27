Ausztrália, Latin-Amerika, Dél-Afrika – még ön is lehet ösztöndíjas!

Még négy napig, november 30-ig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor-program déli féltekére szóló felhívására – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a nemzetpolitikai államtitkárság.

A csoportképen Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasai 2025. májusában (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A felhívásra olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas, 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok jelentkezését várják, akik szívesen eltöltenének 9 hónapot a diaszpórában, és van olyan tudásuk, amivel segíteni tudják az anyaországtól távol élő magyar közösségeket magyar identitásuk megtartásában.

A programra négy feladatkörben lehet jelentkezést benyújtani:

cserkésztevékenység,

hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség)

és az oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, gyermekfoglalkozások tartása, táboroztatás).

Utóbbihoz tartozik a közösségi, sport-, média- és kulturális tevékenység ellátása, amely például a rendezvényszervezést, webszerkesztést, pályázatírást és hagyatékgondozást foglalja magában.

A program megvalósítási területei: Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia, Paraguay, Uruguay, Venezuela), Dél-afrikai Köztársaság, Ausztrália és Új-Zéland. A teljes pályázati felhívás a korosiprogram.hu és a kulhonimagyarok.hu oldalon olvasható.