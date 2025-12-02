Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Vb-menetrend: az ősi rivális ellen minden eldőlhet, jön a magyar-román rangadó

Lezárultak a magyar válogatott számára a csoportküzdelmek, és Golovin Vlagyimir szavaival élve a háromemeletes házból nemzeti csapatunk felért az első emeletre, jöhetnek a középdöntős összecsapások. A női kézilabda-világbajnokság következő szakaszában a magyar csapatra Románia, Japán és Dánia vár. Klujberék a svájciak ellen aratott 32-25-ös sikerével száz százalékos teljesítménnyel, azaz 4 ponttal jutottak tovább csoportjából. A negyeddöntőhöz újabb négy pontra lenne szükség, így a szerdai, románok elleni meccs azonnal sorsdöntő rangadóvá emelkedett.

Molnár László
2025. 12. 02. 7:56
A csoportjából veretlenül továbblépő magyar válogatottra mostantól nehezebb csaták várnak
A csoportjából veretlenül továbblépő magyar válogatottra mostantól nehezebb csaták várnak
Ha kicsit néha döccenősen is, de Golovin Vlagyimir csapata olyan, mint a karaván szekere: halad. A magyar női kézilabda-válogatott 32-25-re legyőzte Svájcot, ezzel százszázalékos mérleggel megnyerte a B csoportot, és négy ponttal kezdheti meg a holland–német közös rendezésű világbajnokság következő szakaszát, a középdöntőket. Itt szintén három meccs vár a mieinkre, és ahhoz, hogy a csapat közel kerüljön az álmaihoz – a hatba kerüléshez, netán egy vb-éremhez –, a következő három találkozón minimum 4 pontot kellene szerezni.

Vámos Petra a magyar női kézilabda-válogatott egyik vezére eddig
Vámos Petra a magyar női kézilabda-válogatott egyik vezére eddig

A női kézilabda-világbajnokság számunkra legnagyobb rangadója következik

Az első szakaszon túl van nemzeti csapatunk, és ahogy írtuk, a Svájc elleni sikerrel a magyar válogatott megnyerte vb-csoportját, és a továbbvihető maximális 4 ponttal kezdheti meg a középdöntők I-es csoportjának küzdelmeit. A következő három összecsapást Rotterdamban játssza Golivin Vlagyimir gárdája, és amennyiben az első két hely valamelyikén végez, itt is folytatja a negyeddöntőtől kezdve a további küzdelmeket.

A magyar női kézilabda-válogatott középdöntős meccsei, Rotterdam, I-es csoport:

  • 12.03 (szerda) Magyarország–Románia 18:00
  • 12.05. (péntek) Japán – Magyarország 18:00
  • 12.07. (vasárnap) Magyarország – Dánia 20:30

A papírforma egyértelműen azt vetíti elő, hogy a szerdai, Románia elleni találkozón múlhat elsősorban a negyeddöntőbe jutás. Figyelmeztető lehet Márton Grétáék számára, hogy utoljára éppen a 2019-es világbajnokságon tudott Románia a magyarok ellen, azóta valamennyi meccset nemzeti csapatunk nyerte. Ugyanakkor az utolsó négy meccsen magyar siker született, a legutóbbi éppen a tavalyi, magyar bronzéremmel zárult Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

Az utolsó 5 meccs Románia ellen

  • 2019. 12. 06. Románia–Magyarország 28-27
  • 2020. 12. 04. Magyarország–Románia 26-24
  • 2022. 10. 29. Magyarország–Románia 33-28
  • 2024. 09. 28. Magyarország–Románia 37-28
  • 2024. 12. 08. Magyarország–Románia 37-29

Félnie tehát abszolút nem kell a magyar válogatottnak a következő ellenfelétől, ráadásul amíg Románia egy vereségből érkezik, melyet négy győztesen megvívott meccs után szenvedett el Dánia ellen (31-39), addig a magyarok a norvégok elleni felkészülési találkozón elszenvedett vereséget (27-33) követően négyszer nyertek, azaz felszálló ágban vannak.

Dánia simán legyőzte a románokat a csoportkörben, a magyaroknak csak az északiak útját kéne járniuk szerdán
Dánia simán legyőzte a románokat a csoportkörben, a magyaroknak csak az északiak útját kéne járniuk szerdán

A japánokra oda kell figyelni, kiejtették a horvátokat

Pénteken majd Japán ellen lép pályára a magyar válogatott, és noha ennek a találkozónak abszolút a magyar csapat az esélyese, azért illik óvatosan állni az összecsapáshoz. A távol-keleti válogatott ugyan kikapott a dánoktól (19-36) és a románoktól (27-31), de sokak meglepetésére zárásként viszont viszonylag simán, 25-19-re legyőzte Horvátországot, így becsúszott a középdöntőbe. Az ázsiaiak elleni mérlegünk az utolsó 5 mérkőzésen száz százalékos, és bízunk abban, hogy nem pont most szakad meg ez a ragyogó sorozat.

Utolsó öt meccs Japán ellen

  • 2009. 12. 10. Magyarország–Japán 35-28
  • 2015. 08. 07. Magyarország–Japán 34-18
  • 2015. 12. 11. Magyarország–Japán 31-21
  • 2019. 03. 24. Magyarország–Japán 33-21
  • 2024. 04. 14. Magyarország–Japán 37-28

A fenti statisztikából jól látható, hogy minden találkozón harminc feletti a dobott gólok száma, a legutóbbi meccset tavaly áprilisban, az olimpiai selejtezőben játszotta egymás ellen a két válogatott.

Japán ellen a magyar válogatott az esélyes, ám a horvátok a megmondhatói, milyen kellemetlen ellenfél az ázsiai csapat
Japán ellen a magyar válogatott az esélyes, ám a horvátok a megmondhatói, milyen kellemetlen ellenfél az ázsiai csapat

Ha minden összejön, a dánok ellen a csoportelsőség lesz a tét

A középdöntő utolsó meccsén, vasárnap kerül szembe Magyarország a dán válogatottal, és minden magyar abban reménykedik, hogy addigra mindkét csapat 2-2 győzelmet tudhat maga mögött, így már negyeddöntősként pályára lépve a csoport első vagy második helyéről döntenek majd. Az északiak a sportág legnagyobbjaiként vannak számon tartva, hiszen az utolsó két olimpián (2021 és 2024) bronzérmesek lettek, míg tavaly ezüstérmesként zárták az Európa-bajnokságot. Egy biztos, lenne mit javítanunk ellenük, hiszen a legutóbbi négy találkozót elveszítettük, legutóbb pedig a 2015-ös világbajnokságon sikerült legyőzni őket.

Utolsó öt meccs Dánia ellen

  • 2015. 12. 09. Magyarország–Dánia 29-22
  • 2016. 12. 07. Dánia–Magyarország 23-19
  • 2018. 11. 25. Dánia–Magyarország 23-16
  • 2021. 12. 08. Dánia–Magyarország 30-19
  • 2022. 11. 10. Dánia–Magyarország 29-27

Az utolsó meccsünk a dánok ellen 2022-ben:

Itt lenne az ideje, hogy a dánok ellen megszakítsuk a rossz sorozatunkat. Azonban egyelőre ne az északiakkal, hanem a szerdai ellenfelünkkel kell foglalkozni, hiszen már csak a pikáns párosítás miatt is illene legyőzni a román válogatottat.

A középdöntő I csoport állása

  1. Dánia 4 pont (75-50) 
  2. Magyarország 4 (58-42)
  3. Románia 2 (62-66)
  4. Svájc 2 (50-56)
  5. Szenegál 0 (41-51)
  6. Japán 0 (46-67)

Ezzel a végeredménnyel vasárnap este is sokan kiegyeznének.

 

