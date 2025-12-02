Vb-menetrend: az ősi rivális ellen minden eldőlhet, jön a magyar-román rangadó

Ha kicsit néha döccenősen is, de Golovin Vlagyimir csapata olyan, mint a karaván szekere: halad. A magyar női kézilabda-válogatott 32-25-re legyőzte Svájcot, ezzel százszázalékos mérleggel megnyerte a B csoportot, és négy ponttal kezdheti meg a holland–német közös rendezésű világbajnokság következő szakaszát, a középdöntőket. Itt szintén három meccs vár a mieinkre, és ahhoz, hogy a csapat közel kerüljön az álmaihoz – a hatba kerüléshez, netán egy vb-éremhez –, a következő három találkozón minimum 4 pontot kellene szerezni.

Vámos Petra a magyar női kézilabda-válogatott egyik vezére eddig Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A női kézilabda-világbajnokság számunkra legnagyobb rangadója következik

Az első szakaszon túl van nemzeti csapatunk, és ahogy írtuk, a Svájc elleni sikerrel a magyar válogatott megnyerte vb-csoportját, és a továbbvihető maximális 4 ponttal kezdheti meg a középdöntők I-es csoportjának küzdelmeit. A következő három összecsapást Rotterdamban játssza Golivin Vlagyimir gárdája, és amennyiben az első két hely valamelyikén végez, itt is folytatja a negyeddöntőtől kezdve a további küzdelmeket.

A magyar női kézilabda-válogatott középdöntős meccsei, Rotterdam, I-es csoport:

12.03 (szerda) Magyarország–Románia 18:00

12.05. (péntek) Japán – Magyarország 18:00

12.07. (vasárnap) Magyarország – Dánia 20:30

A papírforma egyértelműen azt vetíti elő, hogy a szerdai, Románia elleni találkozón múlhat elsősorban a negyeddöntőbe jutás. Figyelmeztető lehet Márton Grétáék számára, hogy utoljára éppen a 2019-es világbajnokságon tudott Románia a magyarok ellen, azóta valamennyi meccset nemzeti csapatunk nyerte. Ugyanakkor az utolsó négy meccsen magyar siker született, a legutóbbi éppen a tavalyi, magyar bronzéremmel zárult Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

Az utolsó 5 meccs Románia ellen

2019. 12. 06. Románia–Magyarország 28-27

2020. 12. 04. Magyarország–Románia 26-24

2022. 10. 29. Magyarország–Románia 33-28

2024. 09. 28. Magyarország–Románia 37-28

2024. 12. 08. Magyarország–Románia 37-29

Félnie tehát abszolút nem kell a magyar válogatottnak a következő ellenfelétől, ráadásul amíg Románia egy vereségből érkezik, melyet négy győztesen megvívott meccs után szenvedett el Dánia ellen (31-39), addig a magyarok a norvégok elleni felkészülési találkozón elszenvedett vereséget (27-33) követően négyszer nyertek, azaz felszálló ágban vannak.