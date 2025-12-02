Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

A magyarok ellenfeleit, a románokat és a japánokat élteti az IHF a kézilabda-vb-n

Csoportelsőként jutott tovább a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjébe a magyar válogatott, amely Románia és Japán ellen is pályára lép a torna következő szakaszában. A nemzetközi szövetség, az IHF a magyar lányok leendő ellenfeleit éltette, szívmelengető román–japán összeborulásról írnak a kézilabda-vb-n.

A románok gesztuát emelte ki az IHF a kézilabda-vb-n
Miután a magyar válogatott hétfő este Svájc ellen 32-25-ös győzelmet aratott , csoportelsőként jutott tovább a női kézilabda-vb középdöntőjébe. Ott szerdán a románok ellen lép pályára legközelebb, de a japánokkal és a dánokkal is összecsap majd Golovin Vlagyimir együttese. A nemzetközi szövetség, az IHF hétfőn a nagy román–japán összeborulást éltette.

A magyar válogatott leendő ellenfelét, a románokat éltette az IHF a kézilabda-vb-n
A magyar válogatott leendő ellenfelét, a románokat éltette az IHF a kézilabda-vb-n. Fotó: IHF

Történt, hogy az A csoport záró fordulójában, Rotterdamban előbb a japánok léptek pályára, és 25-19-es győzelmet arattak Horvátország ellen. A meccs végén a japán játékosok úgy vonultak be az öltözőbe, hogy a dánok elleni meccsre készülő románok már ott álltak a kijáratnál.

„Szívmelengető” – így írt az IHF a románok és a japánok jelenetéről

A győzelmet és a továbbjutást ünneplő japán játékosoknak a románok sorfalat álltak az öltözőkhöz vezető folyosón, az ázsiaiak pedig örömittasan lepacsiztak velük.

„A leginkább szívmelengető sorfal, amit valaha látsz” – írta a nemzetközi szövetség, az IHF a videóra vett jelenetről.

Ezután a románok 39-31-re kikaptak az esélyesebb dánoktól, de ők is továbbjutottak a középdöntőbe, ahol saját bevallásuk szerint győzelemre készülnek a magyar lányok ellen szerdán.

 

Ők lesznek a magyarok következő ellenfelei a kézilabda-vb-n

Már megvan a középdöntők menetrendje. A magyar válogatott szerdán a románok ellen kulcsfontosságú rangadót vív, amelyen könnyen eldőlhet a negyeddöntőbe jutás.

A magyar válogatott középdöntős programja:

  • szerda 18.00: Magyarország–Románia
  • péntek 18.00: Magyarország–Japán
  • vasárnap 20.30: Magyarország–Dánia

 

