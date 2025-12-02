A magyarok ellenfeleit, a románokat és a japánokat élteti az IHF a kézilabda-vb-n

Miután a magyar válogatott hétfő este Svájc ellen 32-25-ös győzelmet aratott , csoportelsőként jutott tovább a női kézilabda-vb középdöntőjébe. Ott szerdán a románok ellen lép pályára legközelebb, de a japánokkal és a dánokkal is összecsap majd Golovin Vlagyimir együttese. A nemzetközi szövetség, az IHF hétfőn a nagy román–japán összeborulást éltette.

A magyar válogatott leendő ellenfelét, a románokat éltette az IHF a kézilabda-vb-n. Fotó: IHF

Történt, hogy az A csoport záró fordulójában, Rotterdamban előbb a japánok léptek pályára, és 25-19-es győzelmet arattak Horvátország ellen. A meccs végén a japán játékosok úgy vonultak be az öltözőbe, hogy a dánok elleni meccsre készülő románok már ott álltak a kijáratnál.

„Szívmelengető” – így írt az IHF a románok és a japánok jelenetéről

A győzelmet és a továbbjutást ünneplő japán játékosoknak a románok sorfalat álltak az öltözőkhöz vezető folyosón, az ázsiaiak pedig örömittasan lepacsiztak velük.

„A leginkább szívmelengető sorfal, amit valaha látsz” – írta a nemzetközi szövetség, az IHF a videóra vett jelenetről.

Ezután a románok 39-31-re kikaptak az esélyesebb dánoktól, de ők is továbbjutottak a középdöntőbe, ahol saját bevallásuk szerint győzelemre készülnek a magyar lányok ellen szerdán.