Mi lesz a kukákkal a hosszú hétvégén, ki kell tenni vagy nem?

A MOHU jelezte, hogy miként alakul a szemétszállítás rendje a szerdai nemzeti ünnepen, mire kell készülni Budapesten és az agglomerációs településeken.

Lengyel Gabriella
2025. 10. 22. 9:25
A négynapos hétvégén változatlan a hulladékszállítás rendje. Fotó: Huszár Márk
Megszokott hulladékszállítási rend az október 23-i ünnepen is. A MOHU BUDAPEST Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken – közölte a vállalat. 

mohu, 20250606 TatabányaREpont autómataAz egyik üdítős flakon vonalkódját nehezebben ismert fel a MOHU palackvisszaváltója. Ez állhat a vonalkód beolvasás nehézség hátterében a MOHU visszaváltó automata esetében.Fotó: Hagymási Bence HB24 Óra
Az ünnepi hétvégén a MOHU működési rendje változatlan (Fotó: Hagymási Bence)

Működnek a MOHU szelektív hulladékgyűjtő-udvarok is

A környezettudatos budapestieknek 2025. október 23. (csütörtök) kivételével – amikor is a létesítmények zárva tartanak – a hosszú hétvégén is változatlanul van lehetőségük arra, hogy felesleges hulladékaiktól megváljanak, a MOHU BUDAPEST lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvarai és Szemléletformáló és Újrahasználati Központjai is az adott napi, szokásos nyitva tartás szerint a lakosok rendelkezésére állnak.

A MOHU BUDAPEST Zrt. az október 23-i ünnephez kapcsolódó munkarendje az alábbiak szerint alakul:

  • 2025. október 23. (csütörtök): kommunális és szelektív hulladékszállítás a szokásos munkanapi, csütörtöki program szerint
  • 2025. október 24. (péntek): kommunális és szelektív hulladékszállítás a szokásos munkanapi, pénteki program szerint
  • 2025. október 25. (szombat): kommunális hulladékszállítás a szokásos szombati program szerint
  • 2025. október 26. (vasárnap): kommunális hulladékszállítás a szokásos vasárnapi program szerint

