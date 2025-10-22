Mi lesz a kukákkal a hosszú hétvégén, ki kell tenni vagy nem?

Megszokott hulladékszállítási rend az október 23-i ünnepen is. A MOHU BUDAPEST Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken – közölte a vállalat.

Az ünnepi hétvégén a MOHU működési rendje változatlan (Fotó: Hagymási Bence)

Működnek a MOHU szelektív hulladékgyűjtő-udvarok is

A környezettudatos budapestieknek 2025. október 23. (csütörtök) kivételével – amikor is a létesítmények zárva tartanak – a hosszú hétvégén is változatlanul van lehetőségük arra, hogy felesleges hulladékaiktól megváljanak, a MOHU BUDAPEST lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvarai és Szemléletformáló és Újrahasználati Központjai is az adott napi, szokásos nyitva tartás szerint a lakosok rendelkezésére állnak.

A MOHU BUDAPEST Zrt. az október 23-i ünnephez kapcsolódó munkarendje az alábbiak szerint alakul: