Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

johnny deppjack sparrowmadame tussauds budapest

Johnny Depp alakja megjelent Budapesten és találkozott a magyar Jack Sparrow-val

Személyesen a magyar Jack Sparrow mutatta be Johnny Depp viaszfiguráját a Madame Tussauds Budapest produkcióban. Slemmer Ádám annyira hitelesen hozza a karibi kalóz világhírű karakterét, hogy még a hollywoodi szupersztár is elismerően csettintett, amikor személyesen is találkoztak. Depp figurájával májusig fotózkodhatnak a látogatók a Dorottya utcában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 11:29
Újabb hírességgel bővült a Madame Tussauds Budapest kínálata: Johnny Depp figurája a prágai testvérprodukcióból érkezett és három hónapon át lesz kiállítva idehaza. A Madame Tussauds Budapest folyamatosan kérdezi a vendégeit, hogy kit látnának szívesen – Depp pedig mindig is a kívánságlista élén szerepelt.

Johnny Depp
Johnny Depp és a magyar Jack Sparrow (Forrás: Madame Tussauds Budapest)

Johnny Depp maga is részt vett a figurája megalkotásában

A 2006-os ún. „sittingen” a Madame Tussauds szakemberei minden porcikáját felmérték a sztárnak, a magasságától a szemek távolságán át egészen a bőre tónusáig. Ezen információk alapján készült el a Budapesten is látható élethű figura, amely a legsikeresebb korszakában mutatja be Deppet.

Johnny Depp figuráját Slemmer Ádám adta át. A filmes szakember évekkel ezelőtt vette fel először Jack Sparrow jelmezét, rögtön hatalmas sikert aratva. Mára tökéletesre fejlesztette az öntörvényű karaktert a kosztümtől a beszédstíluson át egészen a mozgásig.

Forrás: Madame Tussauds Budapest

Amikor rendezőként Depp Budapesten forgatta a Modi című filmet, akkor Slemmer Ádám találkozhatott kedvencével.

Saját rajongói filmünk eseményéről tartottam haza jelmezben. Egy autó lassított mellettem, majd egy idős hölgy szállt ki. Fotót készített velem és közölte, hogy az ő jelmezét viselem. Akkor döbbentem rá, hogy Penny Rose-zal, A Karib-tenger kalózai jelmeztervezőjével állok szemben. Penny meglepetésvendégként meghívott az utolsó forgatási napra. Amikor Depp meglátott, azonnal átszellemült, és percekig játszottuk egymásnak Sparrow szerepét. Hatalmas élmény volt

– mondta el Slemmer Ádám. 

A Golden Globe-díjas Johnny Depp egyike a legkarakteresebb színészeknek. Nevéhez olyan ikonikus filmek tartoznak, mint az Ollókezű Edward, a Charlie és a csokigyár, a Félelem és reszketés Las Vegasban, az Alice Csodaországban, a Sweeney Todd, Az asztronauta, az Álmosvölgy legendája, valamint A Karib-tenger kalózai. Depp 40 éve ontja magából a sikerfilmeket, pedig eredetileg zenészként kezdte a pályáját. Színészi karrierjét akkor még ismeretlen barátja, Nicolas Cage indította el azzal, hogy beajánlotta a Rémálom az Elm utcában című legendás horrorfilmbe.

Depp több Oscar- és BAFTA-jelölést is kapott. Magánélete is folyamatosan témát szolgáltat a médiának, hiszen olyan hírességekkel élt együtt, mint Winona Ryder, Kate Moss, Vanessa Paradis, vagy legutóbbi felesége, Amber Heard.

A színész és rendező jó társaságba került a Dorottya utcában, barátok közt érezheti magát. Itt „lakik” régi filmes partnere, Leonardo DiCaprio (Gilbert Grape) és Angelina Jolie (Az utazó) figurája. Madonnával és Brad Pitt-tel pedig évtizedekre visszanyúló ismeretséget ápolnak.

 

