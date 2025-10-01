Az Eco Flight szaltókkal és pörgésekkel bírja jobb belátásra a közönséget

A darab középpontjában a természet és az ember kapcsolata áll: miként hatnak egymásra döntéseink, szokásaink és a minket körülvevő ökoszisztéma, hogyan tudnánk egyensúlyt teremteni a fennmaradás érdekében.
Az Eco Flight újra budapesten
Az Eco Flight egy madárraj mozgásából merít inspirációt – a közösség erejét, az együttműködés harmóniáját és a szabadság lendületét állítva színpadra. A látványos koreográfia egyszerre tükrözi a természet törékenységét és a benne rejlő vitalitást, miközben a zene és a fények olyan atmoszférát teremtenek, amely magával ragadja a nézőt.
A produkciót a Vázsonyi János nevével fémjelzett B# magyar jazz zenekar és a Kaptza szlovák–magyar népi zenekar közös zenéje teszi még izgalmasabbá. A jazz és a népi hangzásvilág fúziója egyedülálló atmoszférát teremt, amely új dimenzióba emeli az előadást.
A vizuális élményt a Gabeetoo (Gregovszki Gábor) által készített fényfestés teszi teljessé – az ő grafikái formálják színházi térré a Flock Légszínház falaiként szolgáló udvari homlokzatot. Gabeetoo kifejezetten az előadásokhoz készít grafikákat, így a fényfestés minden esetben organikusan illeszkedik a produkció művészi és dramaturgiai ívéhez. A részletek megtalálhatóak az esemény honlapján vagy Facebook-oldalán, jegyek itt vásárolhatók.
Az Eco-Flight 2025-ben négy országon ível át: Magyarország, Csehország, Franciaország és Spanyolország városaiban találkozhat a közönség a különleges nemzetközi produkcióval, amely a művészet erejével szólít fel a környezettudatos gondolkodásra. A turné civil szervezetek, önkéntesek és kulturális intézmények összefogásában valósul meg, példát mutatva arra, hogy a közös ügyekben határokon átívelő együttműködésre van szükség.