Az Eco Flight szaltókkal és pörgésekkel bírja jobb belátásra a közönséget

A darab középpontjában a természet és az ember kapcsolata áll: miként hatnak egymásra döntéseink, szokásaink és a minket körülvevő ökoszisztéma, hogyan tudnánk egyensúlyt teremteni a fennmaradás érdekében.

Az Eco Flight a természet törékenységét és az emberi határok kérdéseit feszegeti. Fotó: Medgyesy Gabor

Az Eco Flight újra budapesten

Az Eco Flight egy madárraj mozgásából merít inspirációt – a közösség erejét, az együttműködés harmóniáját és a szabadság lendületét állítva színpadra. A látványos koreográfia egyszerre tükrözi a természet törékenységét és a benne rejlő vitalitást, miközben a zene és a fények olyan atmoszférát teremtenek, amely magával ragadja a nézőt.

A produkciót a Vázsonyi János nevével fémjelzett B# magyar jazz zenekar és a Kaptza szlovák–magyar népi zenekar közös zenéje teszi még izgalmasabbá. A jazz és a népi hangzásvilág fúziója egyedülálló atmoszférát teremt, amely új dimenzióba emeli az előadást.

A vizuális élményt a Gabeetoo (Gregovszki Gábor) által készített fényfestés teszi teljessé – az ő grafikái formálják színházi térré a Flock Légszínház falaiként szolgáló udvari homlokzatot. Gabeetoo kifejezetten az előadásokhoz készít grafikákat, így a fényfestés minden esetben organikusan illeszkedik a produkció művészi és dramaturgiai ívéhez.