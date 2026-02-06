Két órán keresztül facsarja a szívedet ez a mozi, hogy a végén a magasba emeljen + videó

A fiatal Agnes (Jessie Buckley) és William (Paul Mescal) egyaránt kívülállók a saját közegükben: a nő ösztöneiben és gyógyító praktikáiban boszorkányságot sejtenek a helyiek, a férfi pedig apja mesterségétől és a kor férfieszményétől eltérően írói ambíciókat kerget, miközben súlyos önvád is gyötri. A fiatal szerelmeseket valójában aligha köti össze bármi is, mint egymás kölcsönös megértése és elfogadása, ami a kívülállóságukból fakad. Teljesen ellentétes archetípusok ők ketten: egyikük dacos és vad, másikuk szelíd és zárkózott, Agnes a természetben érzi otthon magát, míg Will a városban talál nyugalmat. A nő életének középpontjában a családjuk áll, Will viszont lényegében kivonul belőle, láthatatlan. Agnes mégis ösztönösen támogatja férje tehetségét és elindulását London felé, mert felismeri benne azt az alkotót, akit a környezete haszontalannak tart. A pestis idején azonban kisfiuk, Hamnet halála nagy próbatétel elé állítja ezt az elemi erejű szerelmet: a felek mind a maguk módján küzdenek meg a gyásszal, és így kapcsolatukból kiveszik az a kölcsönös megértés, ami életre hívta a házasságukat. A szereplőknek ebből a vert helyzetből kellene felállniuk, ha ugyan képesek rá, miközben lassan kirajzolódik a Hamlet megszületé­sének érzelmi és művészi háttere is.

Jessie Buckley és Paul Mescal a Hamnet című filmben. Forrás: TMDb

Hamnet: a veszteségből születő hallhatatlanság

Chloé Zhao (A rodeós, A nomádok földje) filmje több izgalmas viszonyrendszert is felrajzol: Will és saját apja terhelt kapcsolata például később Will és Hamnet viszonyában jelenik meg. A későbbi íróban nincs erőszak vagy elutasítás a fia felé, a távolság mégis folyamatosan jelen van, hiszen Will gyakorlatilag Londonban él, miközben a bűntudat és a megfelelési kényszer miatt érzelmileg nehezen elérhető. A férfi saját gyermekkori tapasztalata így áttételesen újratermelődik, még ha teljesen más formában is. Ennél is hangsúlyosabb az asszonyok közötti viszonyrendszer: Agnes és anyósa, Mary (Emily Watson) között eleinte jelentős szakadék húzódik, mégis közös nyelvre találnak az anyaság és a veszteség tapasztalatában.

Mary halk jelenléte, a gesztusokban és csendekben megnyilvánuló támogatása árnyaltan festi fel azt a kort, amelyben a gyermekhalál a mindennapok része. Másfelől ez mégis a modernitás kezdete, amiben még inkább a nők láthatatlan munkája tudja csak egyben tartani a családot.

A leghangsúlyosabb viszony azonban természetesen a szerelmeseké: Agnes a testében hordozza a veszteséget, és hosszú ideig képtelen elfogadni férje eltérő reakcióit. Will viszont a színházba menekül, és alkotássá formálja a hiányt. A Hamlet születése ebben az olvasatban nem egyetlen életrajzi mozzanat illusztrációja, hanem egy közös trauma művészi feldolgozása. A Globe színpadán, Hamlet apjának szellemeként megjelenő Will és a közönség soraiban ülő Agnes találkozása a film egyik legerősebb pillanata: a színház válik azzá a térré, ahol a gyászoló szülők újra kapcsolatba léphetnek elvesztett gyermekükkel. A művészet átjárót nyit világunk és a túlvilág között, a hiány pedig emlékezetté és történetté alakul.