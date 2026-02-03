ukrajnabrüsszelháború

A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre

Nem fizetünk a háborúért, nem fizetünk Ukrajnáért, nem fizetünk magasabb rezsit – fogalmazott Vitályos Eszter a közösségi oldalán megosztott videóban. A kormányszóvivő arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti petíciót.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 17:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán jelezte, hogy Brüsszel döntött, és jogszabályban kihirdette: levágja Magyarországot az orosz gázról, valamint a kőolajról, és megtiltja a hatósági rezsicsökkentést. 

Ez mind a háborús tervük része. Brüsszel Ukrajnáért képes lenne a háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét – tette hozzá.

Már csak egy brüsszeli bábkormány hiányzik nekik, amely végre is hajtja mindezt. Pontosan tudják, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindent megteszünk azért, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború és Ukrajna működtetésének árát

– fogalmazott a kormányszóvivő.

Kiemelte, hogy 12 éve védik a rezsicsökkentést, még a háborús időszakban is. Most pedig pert indítanak az Európai Bíróságon a brüsszeli bizottság ellen, amely a frissen kihirdetett rendeletével egyszerűen el akarja vágni Magyarországot az orosz gáztól és kőolajtól. 

Ezekkel a lépésekkel Brüsszel teljesen felborítaná Magyarország energiabiztonságát, legalább háromszorosára emelné a rezsit és ezer forint fölé lökné a benzin árát

– jelezte Vitályos Eszter.

Megjegyezte, hogy Brüsszelt egyszerűen nem érdekli, hogy ebbe a magyar családok belerokkanhatnak. Úgy véli, hogy Brüsszelnek ma már semmi sem fontos, csak Ukrajna. 

Azért indítottuk el a nemzeti petíciót, hogy világosan megüzenjük: nem fizetünk. Nem fizetünk a háborúért, nem fizetünk Ukrajnáért, nem fizetünk magasabb rezsit

– tette hozzá.

A kormányszóvivő azt kérte, hogy csatlakozzanak a petícióhoz, töltsék ki azt, és mondják el, hogy nem fizetnek. 

A magyarok pénzét nem áldozzuk fel Ukrajnáért és a háborúért

– húzta alá.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu