A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre

Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán jelezte, hogy Brüsszel döntött, és jogszabályban kihirdette: levágja Magyarországot az orosz gázról, valamint a kőolajról, és megtiltja a hatósági rezsicsökkentést.

Ez mind a háborús tervük része. Brüsszel Ukrajnáért képes lenne a háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét – tette hozzá.

Már csak egy brüsszeli bábkormány hiányzik nekik, amely végre is hajtja mindezt. Pontosan tudják, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindent megteszünk azért, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború és Ukrajna működtetésének árát

– fogalmazott a kormányszóvivő.

Kiemelte, hogy 12 éve védik a rezsicsökkentést, még a háborús időszakban is. Most pedig pert indítanak az Európai Bíróságon a brüsszeli bizottság ellen, amely a frissen kihirdetett rendeletével egyszerűen el akarja vágni Magyarországot az orosz gáztól és kőolajtól.

Ezekkel a lépésekkel Brüsszel teljesen felborítaná Magyarország energiabiztonságát, legalább háromszorosára emelné a rezsit és ezer forint fölé lökné a benzin árát

– jelezte Vitályos Eszter.

Megjegyezte, hogy Brüsszelt egyszerűen nem érdekli, hogy ebbe a magyar családok belerokkanhatnak. Úgy véli, hogy Brüsszelnek ma már semmi sem fontos, csak Ukrajna.

Azért indítottuk el a nemzeti petíciót, hogy világosan megüzenjük: nem fizetünk. Nem fizetünk a háborúért, nem fizetünk Ukrajnáért, nem fizetünk magasabb rezsit

– tette hozzá.

A kormányszóvivő azt kérte, hogy csatlakozzanak a petícióhoz, töltsék ki azt, és mondják el, hogy nem fizetnek.

A magyarok pénzét nem áldozzuk fel Ukrajnáért és a háborúért

– húzta alá.

