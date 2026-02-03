Czepek Gábor: A rezsistop minden fogyasztóra azonos feltételekkel vonatkozik

A januári rendkívüli hideg miatt bevezetett rezsistop a kormány 2013-ban elindított rezsivédelmi politikájának általános elveivel összhangban a kedvezményeket mindenkinek azonos feltételekkel biztosítja; az intézkedés kiterjed a távhőre, a földgázra és a villamos energiára, valamint minden számlázási módra – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára egy keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Czepek Gábor. Forrás: Facebook

Elmondta: 2010-ben a háztartások rezsiköltségei a jövedelmük harminc százalékát is elérték, ami indokolatlan terhet jelentett a családoknak. Ez az arány a Századvég egyik kutatása alapján egy kétkeresős háztartás esetében 1,7 százalékra csökkent. Czepek Gábor hangsúlyozta:

A magyar rezsicsökkentés az atomenergiára, a hosszú távú földgázbeszerzésre és a rezsivédelmi alap működtetésére épül.

A januári időjárás vis maior helyzetet teremtett, amelyre a kormánynak reagálnia kellett anélkül, hogy a rendszer működését megváltoztatta volna. Az intézkedés célja, hogy a kormány a harmincszázalékos többletfogyasztást kompenzálja a háztartásoknak.

A kedvezmény automatikusan jár a földgáz- és távhőfogyasztóknak, míg a villamosenergia-kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban.

Az államtitkár jelezte, hogy a részletes feltételek a kedd esti Magyar Közlönyben megjelent rendeletben lesznek olvashatók.