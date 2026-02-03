Tizenkét fok lesz holnap, igaz, ma még havazik

Később újabb hullámokban kell számítani csapadékra: az ónos, fagyott eső az éjszaka folyamán az Északi-középhegység tágabb térségébe szorul vissza, majd szerdán már arrafelé is az eső lesz a jellemző – főleg ekkor saras eső is valószínű. Helyenként jelentős mennyiségre van kilátás. Többfelé élénk, kedden az Észak-Dunántúlon, szerdán főként a déli vidékeken erős lökések is kísérhetik a délkeleti, keleti, utóbbi tájakon a délies irányú szelet.