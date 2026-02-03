Döntően borult lesz az ég, és országszerte várható ismétlődő csapadék – írja előrejelzésében a HungaroMet. Kedd estig főként a Dunától keletre eshet: az északi, északkeleti tájakon hó, ezzel együtt dél felől egyre többfelé ónos esőbe, fagyott esőbe, majd egyre inkább esőbe vált a halmazállapot.
Tizenkét fok lesz holnap, igaz, ma még havazik
Nehéz lehet elhinni a kedd reggeli havazás után, de itt vannak a részletek.
Később újabb hullámokban kell számítani csapadékra: az ónos, fagyott eső az éjszaka folyamán az Északi-középhegység tágabb térségébe szorul vissza, majd szerdán már arrafelé is az eső lesz a jellemző – főleg ekkor saras eső is valószínű. Helyenként jelentős mennyiségre van kilátás. Többfelé élénk, kedden az Észak-Dunántúlon, szerdán főként a déli vidékeken erős lökések is kísérhetik a délkeleti, keleti, utóbbi tájakon a délies irányú szelet.
További Belföld híreink
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –1 és +5 fok között alakul, többfelé hajnalban ennél enyhébb idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán az ország északi kétharmadán többnyire 1 és 6, délebbre 7 és 12 fok között valószínű.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hamarosan kiderül, hogy továbbra is ellenállunk-e a brüsszeli akaratnak, vagy beadjuk a derekunkat, ahogy a Tisza akarja
Igazi erődemonstráció lehet a nemzeti petíció.
Orbán Viktor: Fórum előtt kell az üzemanyag + videó
Dübörög a miniszterelnöki országjárás.
A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre
A kormány mindent megtesz, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború árát.
Kátyúk és látszatpolitizálás: egyre nő az elégedetlenség Karácsony vezetése alatt
Az útfelújításokra fordított források drasztikus csökkentése miatt ma már akár több tízezer kátyú is nehezíti az autósok mindennapjait Budapesten.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hamarosan kiderül, hogy továbbra is ellenállunk-e a brüsszeli akaratnak, vagy beadjuk a derekunkat, ahogy a Tisza akarja
Igazi erődemonstráció lehet a nemzeti petíció.
Orbán Viktor: Fórum előtt kell az üzemanyag + videó
Dübörög a miniszterelnöki országjárás.
A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre
A kormány mindent megtesz, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború árát.
Kátyúk és látszatpolitizálás: egyre nő az elégedetlenség Karácsony vezetése alatt
Az útfelújításokra fordított források drasztikus csökkentése miatt ma már akár több tízezer kátyú is nehezíti az autósok mindennapjait Budapesten.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!