Tizenkét fok lesz holnap, igaz, ma még havazik

Nehéz lehet elhinni a kedd reggeli havazás után, de itt vannak a részletek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 03. 16:30
illusztráció Fotó: Unger Tamás
Döntően borult lesz az ég, és országszerte várható ismétlődő csapadék – írja előrejelzésében a HungaroMet. Kedd estig főként a Dunától keletre eshet: az északi, északkeleti tájakon hó, ezzel együtt dél felől egyre többfelé ónos esőbe, fagyott esőbe, majd egyre inkább esőbe vált a halmazállapot. 

Később újabb hullámokban kell számítani csapadékra: az ónos, fagyott eső az éjszaka folyamán az Északi-középhegység tágabb térségébe szorul vissza, majd szerdán már arrafelé is az eső lesz a jellemző – főleg ekkor saras eső is valószínű. Helyenként jelentős mennyiségre van kilátás. Többfelé élénk, kedden az Észak-Dunántúlon, szerdán főként a déli vidékeken erős lökések is kísérhetik a délkeleti, keleti, utóbbi tájakon a délies irányú szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –1 és +5 fok között alakul, többfelé hajnalban ennél enyhébb idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán az ország északi kétharmadán többnyire 1 és 6, délebbre 7 és 12 fok között valószínű.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

