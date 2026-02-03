Csőr nélküli kercerécéket rendkívül ritkán lehet megfigyelni, azonban Jakab Flóra természetfotós most megörökített két példányt is – írja a Sonline. A szántódi partszakaszon készült felvételek után azonnal megindultak a közösségi oldalakon a sérülések eredetéről szóló találgatások.
Nem akármilyen vadkacsákat fotóztak a Balatonnál, megszólalt a szakértő is
Elképesztő.
El nem tudom képzelni, mi történhetett velük, de a természet néha igen kegyetlen tud lenni. Itthon vettem csak észre, pedig ha ez terepen kiderül, lehet, hogy rágyúrok a témára. Röpkép is van egy egyedről, neki is cafatok lógnak a csőre helyén. Ötletek?
– így a közösségi oldalán a természetfotós. A bejegyzés alatt sokan találgattak, hogy mi történhetett az állatokkal. Felmerült mechanikai sérülés lehetősége, szóba került a komp hajócsavarja, ragadozótámadás, kövek közé szorult csőr, valamint az éjszakai odafagyás is. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azonban úgy véli, a legvalószínűbb ok a sörétes sérülés.
További Belföld híreink
A puskából kilőtt sörétek felhőt alkotnak, és ha ez kizárólag a csőrt éri, akár teljesen le is választhatja azt. Az, hogy két madárnál is azonos sérülés volt látható, ezt a magyarázatot erősíti
Elmondta azt is, hogy ilyen traumát az érintett egyedek szinte biztosan nem élik túl, a megmentésükre még fogságban sincs valódi esély. A kacsákról készült fotót a Sonline cikkében nézheit meg.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ez már nem vita volt, hanem vadászat: zebrán és járdán támadt haragosára a bedühödött győri nő
Majdnem tragédia lett az autós üldözésből.
Orbán Viktor: Sokan vagyunk, győzni fogunk! + videó
A nemzeti érzelműek vannak többen.
Már csak Bács-Kiskun és Pest vármegye egyes járásaiban van másodfokú riasztás ónos eső miatt
Mutatjuk, mire számíthat kedd estétől szerda délelőttig.
Tiszából kiugrott egyházügyi vezető: A Tisza megszorító csomagja valós
Konvergenciaprogramnak hívják, ami egészen 2035-ig megvalósítandó terveket tartalmaz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ez már nem vita volt, hanem vadászat: zebrán és járdán támadt haragosára a bedühödött győri nő
Majdnem tragédia lett az autós üldözésből.
Orbán Viktor: Sokan vagyunk, győzni fogunk! + videó
A nemzeti érzelműek vannak többen.
Már csak Bács-Kiskun és Pest vármegye egyes járásaiban van másodfokú riasztás ónos eső miatt
Mutatjuk, mire számíthat kedd estétől szerda délelőttig.
Tiszából kiugrott egyházügyi vezető: A Tisza megszorító csomagja valós
Konvergenciaprogramnak hívják, ami egészen 2035-ig megvalósítandó terveket tartalmaz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!