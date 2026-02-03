Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

Nem akármilyen vadkacsákat fotóztak a Balatonnál, megszólalt a szakértő is

2026. 02. 03.
Csőr nélküli kercerécéket rendkívül ritkán lehet megfigyelni, azonban Jakab Flóra természetfotós most megörökített két példányt is – írja a Sonline. A szántódi partszakaszon készült felvételek után azonnal megindultak a közösségi oldalakon a sérülések eredetéről szóló találgatások.

El nem tudom képzelni, mi történhetett velük, de a természet néha igen kegyetlen tud lenni. Itthon vettem csak észre, pedig ha ez terepen kiderül, lehet, hogy rágyúrok a témára. Röpkép is van egy egyedről, neki is cafatok lógnak a csőre helyén. Ötletek?

– így a közösségi oldalán a természetfotós. A bejegyzés alatt sokan találgattak, hogy mi történhetett az állatokkal. Felmerült mechanikai sérülés lehetősége, szóba került a komp hajócsavarja, ragadozótámadás, kövek közé szorult csőr, valamint az éjszakai odafagyás is. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azonban úgy véli, a legvalószínűbb ok a sörétes sérülés. 

A puskából kilőtt sörétek felhőt alkotnak, és ha ez kizárólag a csőrt éri, akár teljesen le is választhatja azt. Az, hogy két madárnál is azonos sérülés volt látható, ezt a magyarázatot erősíti

Elmondta azt is, hogy ilyen traumát az érintett egyedek szinte biztosan nem élik túl, a megmentésükre még fogságban sincs valódi esély. A kacsákról készült fotót a Sonline cikkében nézheit meg. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
