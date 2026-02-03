Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Rekordadatok érkeztek- az évszázad legerősebb éve volt kőolaj-kitermelésben a tavalyi

Jelentősen nőtt a hazai kőolaj és földgázkitermelés, ami jó hír az importkitettség csökkentése szempontjából is. Az ásványkincsekkel való felelős gazdálkodáson túl a megújuló energiahordozók fokozott hasznosításában is jól haladunk.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 10:42
A Covid-időszakban látott mélypontra esett a kőolaj ára / Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock Forrás: Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock
Tavaly mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a hazai mezőkből, a kétezres években ez a legmagasabb mutató. A tavaly 2 milliárd köbmétert közelítő hazai földgáz-kitermelés pedig legutóbb 2013-ban alakult kedvezőbben. A kormány a hazai fogyasztók biztonságos ellátását a lehető legnagyobb arányban igyekszik belföldön elérhető energiahordozókkal megoldani. A további előrelépés érdekében a múlt évben eredményesen lezárt szénhidrogén bányászati koncessziós pályázatokat újabbak követik majd 2026 elején − áll az Energiaügyi Minisztérium és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közös közleményében.

20221129 Algyő Algyői kőolaj- és földgázmező Algyő kutatási terület MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság olajkitermelés földgázkitermelést Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG
A kőolaj és a földgázkitermelésünk is nőtt, jelentős szinteket haladott meg
Fotó: Kallus György

A magyarországi lelőhelyeken kitermelt kőolaj mennyisége tavaly is növekedett, a 2021-es szinthez képest összesen már több mint negyedmillió tonnával. A látványos teljesítménybővülést jól jelzi, hogy 2025-ben hat hónapban is meghaladta a százezer tonnát a kitermelés, amire a megelőző esztendőben egyszer sem volt példa.

A belföldi mezők tavaly kis híján kétmilliárd köbméter földgázt adtak, ez az éves országos felhasználásnak több mint ötöde. A fosszilis energiahordozók hazai kitermelésének szinten tartása, fokozása érdekében az Energiaügyi Minisztérium 2024-ben öt év szünet után írt ki újra bányászati koncessziós pályázatokat. A sikeresen jelentkezők végül hat területre nyertek el húsz évre szóló jogosultságokat szénhidrogének kutatására és kitermelésére. A tárca a kedvező tapasztalatok birtokában hamarosan újabb koncessziókat hirdet meg.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese kiemelte, az importkitettségek csökkentése érdekében az energiaigények minél nagyobb hányadát az országhatárokon belül elérhető forrásokból érdemes kiszolgálnunk. Az ásványkincsekkel való felelős gazdálkodáson túl a megújuló energiahordozók fokozott hasznosításában is jól haladunk. Az óriási napenergia kapacitások jóvoltából 2025-ben 20 százalékra csökkent a behozatal részesedése az áramforgalomban. A Jedlik Ányos Energetikai Programban egyebek mellett a nem időjárásfüggő biogázban és földhőben rejlő lehetőségek hatékony kiaknázását is minden eddiginél több támogatással ösztönözzük. 

A 2030-as éveket akkor nyerhetjük meg az energetikában, ha a tárolási képességeinket is felzárkóztatjuk az európai élvonalba. 

Az Otthoni Energiatároló Programban és a vállalatokat támogató Jedlik-pályázaton összesen 150 milliárd forinttal segítjük mintegy 800 megawattnyi új tároló telepítését, ezzel a jelenlegi kapacitás az ötszörösére nő.

Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke hozzátette, a hazai szénhidrogén-kitermelés bővülése igazolja az elmúlt évek szisztematikus, a hazai bányászatot segíteni akaró jogalkotás sikerességét. A 2025. évi kitermelési adatok önmagukban is impozánsak, emellett fontos kiemelni, hogy egyben egy öt éven át tartó folyamatos növekedés csúcspontját is jelzik. Bízunk benne, hogy az újabb szénhidrogén koncessziókkal az emelkedő tendencia töretlen marad.

