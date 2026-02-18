Donald Trump nagy jelentőséget tulajdonít Magyarországnak

A magyar kormányfő washingtoni látogatása újabb hangsúlyt ad annak a már ismert ténynek, hogy Donald Trump és Orbán Viktor között különleges politikai szövetség áll fent, mely a kölcsönös tiszteletre, bizalomra és a személyes barátságukra épül – mondta el lapunknak Koskovics Zoltán. Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője emlékeztetett: Marco Rubio budapesti látogatása is a kétoldalú kapcsolatrendszer fontosságát hangsúlyozta. A külügyminiszter a diplomáciában szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy Washington első számú európai szövetségeseként tekint Budapestre – tette hozzá a szakértő.

Donald Trump és Orbán Viktor között különleges politikai szövetség áll fent. Fotó: MTI

Koskovics Zoltán szerint a soron következő washingtoni látogatás egy más kontextusban világít rá arra, hogy az USA nagy jelentőséget tulajdonít hazánknak, mivel egy új multilaterális fórumon – a Béketanácsban – számít a magyar miniszterelnök együttműködésére.

Donald Trump jelentős politikai tőkét fektetett az új projektbe, melytől azt várja, hogy új alapokra helyezze a nemzetközi béketeremtés és konfliktusrendezés mechanizmusait. Kiemelten fontos Magyarországnak, hogy a kezdetektől fogva annál az asztalnál ülünk, ahol a jövő legfontosabb kérdései eldőlhetnek

– emelte ki a szakértő.

Mint ismert, Donald Trump meghívására Washingtonba utazik Orbán Viktor, hogy részt vegyen a Béketanács következő ülésén.