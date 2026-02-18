Rendkívüli

Szijjártó Péter bejelentést tesz a kormányülés eredményeiről – kövesse velünk élőben

BéketanácsOrbán ViktorDonald Trump

Donald Trump nagy jelentőséget tulajdonít Magyarországnak

A Trump-adminisztráció Béketanács-koncepciója a progresszív liberalizmusra épült világrend lebontásának újabb mérföldköve. Erről beszélt lapunknak Koskovics Zoltán. Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője kiemelte: Orbán Viktor washingtoni látogatása rávilágít, hogy Donald Trump nagy jelentőséget tulajdonít hazánknak és Orbán Viktornak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 10:54
Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A magyar kormányfő washingtoni látogatása újabb hangsúlyt ad annak a már ismert ténynek, hogy Donald Trump és Orbán Viktor között különleges politikai szövetség áll fent, mely a kölcsönös tiszteletre, bizalomra és a személyes barátságukra épül – mondta el lapunknak Koskovics Zoltán. Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője emlékeztetett: Marco Rubio budapesti látogatása is a kétoldalú kapcsolatrendszer fontosságát hangsúlyozta. A külügyminiszter a diplomáciában szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy Washington első számú európai szövetségeseként tekint Budapestre – tette hozzá a szakértő. 

Davos, 2026. január 22.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök és Prabowo Subianto indonéz államfő (b-j) az amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Donald Trump és Orbán Viktor között különleges politikai szövetség áll fent. Fotó: MTI

Koskovics Zoltán szerint a soron következő washingtoni látogatás egy más kontextusban világít rá arra, hogy az USA nagy jelentőséget tulajdonít hazánknak, mivel egy új multilaterális fórumon – a Béketanácsban – számít a magyar miniszterelnök együttműködésére. 

Donald Trump jelentős politikai tőkét fektetett az új projektbe, melytől azt várja, hogy új alapokra helyezze a nemzetközi béketeremtés és konfliktusrendezés mechanizmusait. Kiemelten fontos Magyarországnak, hogy a kezdetektől fogva annál az asztalnál ülünk, ahol a jövő legfontosabb kérdései eldőlhetnek

– emelte ki a szakértő. 

Mint ismert, Donald Trump meghívására Washingtonba utazik Orbán Viktor, hogy részt vegyen a Béketanács következő ülésén. 

Koskovics Zoltán lapunknak elmondta, hogy a Trump-adminisztráció Béketanács-koncepciója a progresszív liberalizmusra épült világrend lebontásának újabb mérföldköve. – Az elmúlt nyolcvan évben gyakorolt, liberális, intézményi központú diplomácia – ami a történelem folyamán kivételes jelenségnek tekinthető – végét jelenti. Helyét ismét az állami vezetők személyes viszonyát alapul vevő nemzetközi kapcsolatrendszer veszi át – mondta, és hozzátette:

Ennek ugyanakkor előfeltétele, hogy az állam- és kormányfők erős legitimációval bírjanak. A Béketanács a XIX. század európai kongresszusi rendszerének logikáját megidézve kínál választ a XXI. század geopolitikai válságára azzal, hogy a liberális világrend intézményi alapú nemzetközi kapcsolatait nagy legitimitású, tekintéllyel rendelkező vezetők személyes kapcsolatán alapuló diplomáciával váltja fel.

A szakértő arra is emlékeztet, hogy ezt az ENSZ helyett célszerűbb a BRICS lehetséges alternatívájaként felfogni. Mint mondta, utóbbi elsődlegesen gazdasági közösségként a liberális univerzalizmus kudarcát követően a globális kereskedelem pozitív hozadékainak fenntartását célozta. 

Donald Trump elfogadta a kudarcba és végeláthatatlan háborúkba fulladt liberális világrend bukását, így a BRICS kiinduló céljaival egyetért. Az elnök tisztában van azzal, hogy a BRICS-országok nem ab ovo ellenségesek egy racionális, realista, konzervatív USA-val. Washington így a konfliktus gerjesztése helyett akár a kezdeményezés élére is állhat, megerősítve globális vezető szerepét

– emelte ki a szakértő. 

Koskovics Zoltán ugyanakkor azt is hozzátette, természetesen mindezzel az Európát ma még domináló liberális–technokrata elit is tisztában van. 

Márpedig ők azok, akik foggal-körömmel ragaszkodnak a bukott – és az elmúlt bő évtizedben már Európára és Amerikára nézve is igen kártékony – liberális rendhez. Így Berlin, Brüsszel, Párizs és London igencsak ferde szemmel tekintenek a Béketanácsra és a tanács tagjaira egyaránt

– fogalmazott. A szakértő szerint ez a tengely attól is joggal tarthat, hogy az új kezdeményezés közelebb hozhatja a békét Ukrajnában. Ami újabb okot szolgáltat nekik arra is, hogy folytassák a hazánk elleni támadásokat, az eddiginél is intenzívebben avatkozzanak be a választási kampányba, és további erőforrásokat invesztáljanak a háborús koalíció magyarországi projektjébe – a Tisza Pártba – tette hozzá Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. 

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

