Gigászi diplomáciai siker: Trump és Orbán Viktor kapcsolata kézzelfogható eredményeket hozott + videó

A brit és amerikai lapok egyaránt stratégiai fordulópontként értékelték Marco Rubio budapesti látogatását és az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatót. A The Financial Times arról írt, hogy az amerikai külügyminiszter Budapesten hangsúlyozta, Orbán Viktor vezetése „kulcsfontosságú” az amerikai érdekek szempontjából, és Washington szoros partnerséget szeretne fenntartani Magyarországgal a stratégiai kérdésekben.
A lap rámutatott: Rubio a jelenlegi időszakot „aranykornak” nevezte az amerikai–magyar kapcsolatokban, kiemelve az energia- és gazdasági együttműködést, valamint azt, hogy a két ország vezetője között erős a személyes kapcsolat.
Donald Trump elnök elkötelezett Orbán Viktor magyar miniszterelnök sikere mellett, mivel vezetése kulcsfontosságú az Egyesült Államok nemzeti érdekei szempontjából – jelentette ki Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter, írja a Reuters.
A lap kiemelte: Orbán Viktor régóta Trump egyik legközelebbi szövetségese Európában.
Több regionális amerikai lap is beszámolt a külügyminiszteri vizitről, kiemelve a civil nukleáris megállapodás aláírásának tényét, valamint Rubio és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatóját Budapesten. Ezek a források is hangsúlyozzák a kétoldalú megerősítés és a stratégiai kapcsolódás üzenetét. A brit The Guardian élő tudósítása szerint Marco Rubio Budapesten megerősítette, hogy az Egyesült Államok mélyen elkötelezett Magyarország és Orbán Viktor sikere mellett. „Donald Trump mélyen elkötelezett az ön sikere iránt” – idézte az elnök szavait az amerikai külügyminiszter.
Az AP News azt emelte ki, hogy Trump nyíltan támogatja Orbán Viktort.
A hónap elején a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében Trump támogatta Orbánt a közelgő választásokon, és „igazán erős és hatalmas vezetőnek”, valamint „igazi barátnak, harcosnak és győztesnek” nevezte – írták.
