Gigászi diplomáciai siker: Trump és Orbán Viktor kapcsolata kézzelfogható eredményeket hozott + videó

Biztosított az amerikai védőpajzs és a szankciómentesség Magyarországnak

A mai találkozón több kulcsfontosságú megállapodás született. Az Egyesült Államok világossá tette: célja, hogy Magyarország sikeres legyen, és folytatni tudja az amerikai–magyar együttműködés építését Orbán Viktor vezetésével. Washington támogatja, hogy Magyarország a béke oldalán saját nemzeti érdekei mentén politizáljon, és a két vezető szoros kapcsolatára építve biztosított az amerikai „védőpajzs” és a szankciómentesség is, amennyiben Orbán Viktor tölti be a miniszterelnöki tisztséget.

Rubio budapesti tárgyalásai megerősítették: Washington és Budapest a békepolitika és az energetikai partnerség kérdésében egy oldalon áll.

A két kormány nukleáris együttműködési megállapodást írt alá , amely a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartását szolgálja. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az atomenergia kulcsszerepet játszik Magyarország energiabiztonságában, és a megállapodás az elmúlt időszak magas szintű egyeztetéseinek eredménye. Szijjártó Péter kiemelte, hogy Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a múlt év végén a washingtoni csúcstalálkozón:

Ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Ma egy nagyon fontos megállapodást írunk alá a nukleáris energia terén történő együttműködésben. Ne felejtsük, Magyarországon a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze maga a nukleáris energia.

Kitért rá, hogy a találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetőségéről is hosszan beszéltek, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a kezdetektől támogatja Donald Trump béke-erőfeszítéseit.