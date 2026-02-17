Marco Rubiobékepártiságmagyar-amerikai kapcsolatOrbán Viktorstratégiai együttmuködésvédőpajzsDonald TrumprezsicsökkentésSzijjártó Péter

Gigászi diplomáciai siker: Trump és Orbán Viktor kapcsolata kézzelfogható eredményeket hozott + videó

Budapestre figyelt ma a világ, hiszen hazánkba érkezett az amerikai külügyminiszter, ami jelentős diplomáciai eseménynek számít. Marco Rubio látogatása sokak szerint új korszak kezdetét jelzi, egy olyan időszakét, amelyet mindkét fél a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoraként ír le. Brit és amerikai lapok egyaránt stratégiai fordulópontként értékelték a találkozót. A két kormány nukleáris együttműködési megállapodást írt alá, amely a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartását szolgálja. Az ukrajnai béketeremtés lehetőségéről is hosszan beszéltek, Orbán Viktor pedig külön kiemelte, hogy Trump tette eddig a legtöbbet a háború lezárásáért. A két vezető között szoros személyes kapcsolat alakult ki, amely kormányzati szinten is kézzelfogható eredményeket hozott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 0:01
Budapestre figyelt ma a világ Forrás: MTI
Budapestre érkezett vasárnap Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. Hétfőn magyar tisztviselőkkel találkozott a közös kétoldalú és regionális érdekek megerősítése céljából, majd közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnökkel. Rubio látogatása jól illeszkedik abba a fordulatba, amely Donald Trump hivatalba lépése óta jellemzi az amerikai–magyar viszonyt. A Biden-kormány idején megromlott viszonyt értékalapú együttműködés váltotta fel: Washington és Budapest a békepolitika és az energetikai partnerség kérdésében is egy oldalon áll.

Vasárnapi érkezésekor Magyar Levente fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert
Vasárnapi érkezésekor Magyar Levente fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert Fotó: MTI

Rubio Budapestre érkezett, így fogadta Orbán Viktor

A magyar miniszterelnök személyesen üdvözölte az amerikai külügyminisztert Magyarországon. Eddig kétszer Washingtonban, most pedig Budapesten ültek tárgyalóasztalhoz a delegációk, ami új aranykort jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Biztosított az amerikai védőpajzs és a szankciómentesség Magyarországnak

A mai találkozón több kulcsfontosságú megállapodás született. Az Egyesült Államok világossá tette: célja, hogy Magyarország sikeres legyen, és folytatni tudja az amerikai–magyar együttműködés építését Orbán Viktor vezetésével. Washington támogatja, hogy Magyarország a béke oldalán saját nemzeti érdekei mentén politizáljon, és a két vezető szoros kapcsolatára építve biztosított az amerikai „védőpajzs” és a szankciómentesség is, amennyiben Orbán Viktor tölti be a miniszterelnöki tisztséget.

Rubio budapesti tárgyalásai megerősítették: Washington és Budapest a békepolitika és az energetikai partnerség kérdésében egy oldalon áll.

A két kormány nukleáris együttműködési megállapodást írt alá , amely a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartását szolgálja. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az atomenergia kulcsszerepet játszik Magyarország energiabiztonságában, és a megállapodás az elmúlt időszak magas szintű egyeztetéseinek eredménye. Szijjártó Péter kiemelte, hogy Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a múlt év végén a washingtoni csúcstalálkozón:

Ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Ma egy nagyon fontos megállapodást írunk alá a nukleáris energia terén történő együttműködésben. Ne felejtsük, Magyarországon a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze maga a nukleáris energia.

Kitért rá, hogy a találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetőségéről is hosszan beszéltek, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a kezdetektől támogatja Donald Trump béke-erőfeszítéseit. 

Orbán Balázs világossá tette: Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki
A két kormány nukleáris együttműködési megállapodást írt alá Fotó: MTI

Amerikai támogatással fenntartjuk a rezsicsökkentést, és minden eszközzel támogatjuk az amerikai béketörekvéseket

– írta Szijjártó Péter.

Aranykorként jellemzi a világsajtó a magyar–amerikai kapcsolatokat

A brit és amerikai lapok egyaránt stratégiai fordulópontként értékelték Marco Rubio budapesti látogatását és az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatót. A The Financial Times arról írt, hogy az amerikai külügyminiszter Budapesten hangsúlyozta, Orbán Viktor vezetése „kulcsfontosságú” az amerikai érdekek szempontjából, és Washington szoros partnerséget szeretne fenntartani Magyarországgal a stratégiai kérdésekben. 

A lap rámutatott: Rubio a jelenlegi időszakot „aranykornak” nevezte az amerikai–magyar kapcsolatokban, kiemelve az energia- és gazdasági együttműködést, valamint azt, hogy a két ország vezetője között erős a személyes kapcsolat. 

Donald Trump elnök elkötelezett Orbán Viktor magyar miniszterelnök sikere mellett, mivel vezetése kulcsfontosságú az Egyesült Államok nemzeti érdekei szempontjából – jelentette ki Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter, írja a Reuters

A lap kiemelte: Orbán Viktor régóta Trump egyik legközelebbi szövetségese Európában.

Több regionális amerikai lap is beszámolt a külügyminiszteri vizitről, kiemelve a civil nukleáris megállapodás aláírásának tényét, valamint Rubio és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatóját Budapesten. Ezek a források is hangsúlyozzák a kétoldalú megerősítés és a stratégiai kapcsolódás üzenetét. A brit The Guardian élő tudósítása szerint Marco Rubio Budapesten megerősítette, hogy az Egyesült Államok mélyen elkötelezett Magyarország és Orbán Viktor sikere mellett. „Donald Trump mélyen elkötelezett az ön sikere iránt” – idézte az elnök szavait az amerikai külügyminiszter.

Az AP News azt emelte ki, hogy Trump nyíltan támogatja Orbán Viktort.

A hónap elején a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében Trump támogatta Orbánt a közelgő választásokon, és „igazán erős és hatalmas vezetőnek”, valamint „igazi barátnak, harcosnak és győztesnek” nevezte – írták.

Deák Dániel a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyhez annyit írt:

Elszigetelődés: így fogadta Orbán Viktor az amerikai külügyminisztert!

Orbán Viktor: Donald Trump tette a legtöbbet az orosz–ukrán háború lezárásáért

Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai békekezdeményezéseit, és Budapest készen áll arra, hogy helyszínt biztosítson a békecsúcs számára – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök kiemelte: Donald Trump tette eddig a legtöbbet a háború lezárásáért, és úgy véli, az ő vezetése nélkül nem lenne reális esély a konfliktus belátható időn belüli békés rendezésére.

Trump elnök úr tette a legtöbbet azért, hogy az orosz–ukrán háborúban béke legyen. Ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki sem tört volna. Ha most nem ő lenne az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül békével le tudjuk zárni

 – hangsúlyozza a kormányfő.

Szijjártó Péter videóban számolt be az eredményekről. Bejegyzéséhez csupán annyit írt:

Van még kérdés?

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert (b) a karmelita kolostorban 2026. február 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

