Világsajtó: Washington megerősítette Magyarország támogatását

A brüsszeli lap szerint e meleg szavak éles ellentétben álltak Rubio üzenetével, amelyet napokkal korábban, a müncheni biztonsági konferencián mondott el, amikor a transzatlanti szövetség újjáélesztését sürgette az európai vezetőkhöz szólva.

Orbán Viktortól szólva megjegyezték, a magyar miniszterelnök várhatóan ezen a héten Washingtonba utazik Trump Béketanácsának alakuló ülésére.

A svájci Neue Zürcher Zeitung azt emelte ki, hogy Washington támogatja az EU-kritikus Orbán Viktort és kormányát, valamint Trump Orbán Viktort támogatja a magyar választási kampányban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn, a budapesti látogatása során üdvözölte Orbán Viktor vezetői képességeit az áprilisi magyar választások előtt. Rubio azt mondta Orbán Viktornak, hogy a magyar miniszterelnök sikere az Egyesült Államok sikere, idézte a France24. Ugyanezt emelte ki a The Guardian cikke is. Rubio szerint Donald Trump és Orbán Viktor személyes kapcsolata áll az Egyesült Államok és Magyarország közötti erős kapcsolat mögött. Rubio kiemelte:

Az országaink közötti kapcsolatok aranykorába lépünk, és nem pusztán azért, mert népeink egyetértenek. Hanem az Egyesült Államok elnökével fennálló kapcsolata miatt. (…) Bizalommal állíthatom, hogy Trump elnök mélyen elkötelezett az ön sikere iránt.

Washington támogatja Orbán Viktor kormányát

A német Handelsblatt az amerikai külügyminisztert idézve Magyarország és az Egyesült Államok aranykoráról írt.

Kiemelték, hogy Orbán Viktort Trump egyik legközelebbi szövetségesének tartják Európában. Az Egyesült Államokban számos konzervatív keményvonalas tekinti példaképnek a magyar miniszterelnököt a bevándorlási politikája és a keresztény konzervativizmus támogatása miatt.

A The Washington Post Rubio szavaiból azt emelte ki:

Azt szeretnénk, hogy ez az ország jól teljesítsen, különösen, amíg ön a miniszterelnök.

Az amerikai vezető diplomata dicsérte Orbán Viktor vezetését, civil nukleáris együttműködési megállapodást írt alá a kormányával, és megvédte Magyarország mentesítését az amerikai szankciók alól, annak ellenére, hogy Magyarország továbbra is orosz energiahordozókat vásárol.