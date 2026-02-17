– Az ön sikere a mi sikerünk is – mondta az Egyesült Államok külügyminisztere a magyar miniszterelnöknek, hangsúlyozta a Politico cikke.
Világsajtó: Washington megerősítette Magyarország támogatását
Marco Rubio budapesti látogatása és az Orbán Viktorral tartott sajtótájékoztatója nemzetközi figyelmet kapott: a világlapok stratégiai fordulópontként értékelik a kétoldalú kapcsolatokat, kiemelve a politikai, energetikai és biztonságpolitikai együttműködés megerősítését. Az európai sajtó a közelgő magyar választások kapcsán Trump Orbán Viktor melletti kiállását hangsúlyozta.
A brüsszeli lap szerint e meleg szavak éles ellentétben álltak Rubio üzenetével, amelyet napokkal korábban, a müncheni biztonsági konferencián mondott el, amikor a transzatlanti szövetség újjáélesztését sürgette az európai vezetőkhöz szólva.
Orbán Viktortól szólva megjegyezték, a magyar miniszterelnök várhatóan ezen a héten Washingtonba utazik Trump Béketanácsának alakuló ülésére.
A svájci Neue Zürcher Zeitung azt emelte ki, hogy Washington támogatja az EU-kritikus Orbán Viktort és kormányát, valamint Trump Orbán Viktort támogatja a magyar választási kampányban.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn, a budapesti látogatása során üdvözölte Orbán Viktor vezetői képességeit az áprilisi magyar választások előtt. Rubio azt mondta Orbán Viktornak, hogy a magyar miniszterelnök sikere az Egyesült Államok sikere, idézte a France24. Ugyanezt emelte ki a The Guardian cikke is. Rubio szerint Donald Trump és Orbán Viktor személyes kapcsolata áll az Egyesült Államok és Magyarország közötti erős kapcsolat mögött. Rubio kiemelte:
Az országaink közötti kapcsolatok aranykorába lépünk, és nem pusztán azért, mert népeink egyetértenek. Hanem az Egyesült Államok elnökével fennálló kapcsolata miatt. (…) Bizalommal állíthatom, hogy Trump elnök mélyen elkötelezett az ön sikere iránt.
Washington támogatja Orbán Viktor kormányát
A német Handelsblatt az amerikai külügyminisztert idézve Magyarország és az Egyesült Államok aranykoráról írt.
Kiemelték, hogy Orbán Viktort Trump egyik legközelebbi szövetségesének tartják Európában. Az Egyesült Államokban számos konzervatív keményvonalas tekinti példaképnek a magyar miniszterelnököt a bevándorlási politikája és a keresztény konzervativizmus támogatása miatt.
A The Washington Post Rubio szavaiból azt emelte ki:
Azt szeretnénk, hogy ez az ország jól teljesítsen, különösen, amíg ön a miniszterelnök.
Az amerikai vezető diplomata dicsérte Orbán Viktor vezetését, civil nukleáris együttműködési megállapodást írt alá a kormányával, és megvédte Magyarország mentesítését az amerikai szankciók alól, annak ellenére, hogy Magyarország továbbra is orosz energiahordozókat vásárol.
Kiemelték: Trump támogatja Orban Viktort az áprilisi választásokon, és igazán erős és erőteljes vezetőnek nevezte, valamint igazi barátnak, harcosnak és győztesnek.
A CBS News az Egyesült Államok és Magyarország között megkötött nukleáris megállapodásról számolt be.
Washington és Budapest 2025 novemberében aláírt egy nukleáris energiáról szóló egyetértési megállapodást, amely tárgyalásokat indított a polgári nukleáris iparban folytatott együttműködésről, beleértve a kis moduláris reaktorokat és a kiégett fűtőelemek tárolását.
Az új megállapodás évtizedekig tartó együttműködést biztosít az atomenergetika területén
– írják.
A megállapodás hétfői aláírása után Rubio elismerően nyilatkozott Trump és Orbán Viktor szoros személyes kapcsolatáról: – Bizalommal mondhatom önnek, hogy Trump elnök mélyen elkötelezett az önök sikere mellett – idézte a cikk.
A német Die Welt a Rubio-látogatás magyar belpolitikai hatásait boncolgatta.
A lap szerint az Orbán-tábor abban reménykedik, hogy Rubio magyarországi látogatása lendületet ad a miniszterelnök választási kampányának. Az energiaügyek mellett arra is kitértek: sokatmondó, hogy Rubio kihagyta európai állomásként Lengyelországot, amelyet régóta Washington elsődleges partnerének tekintenek Közép- és Kelet-Európában, és a világ legnagyobb amerikai fegyvervásárlója.
A német Die Zeit azt húzta alá, hogy Rubio a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt. Magyarországi útja előtt az amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy az Orbánnal folytatott találkozó célja a közös kétoldalú és regionális érdekeink megerősítése, beleértve a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok iránti elkötelezettségünket.
A Bild szerint Rubio látogatása megmutatta, hogy kik a Trump-adminisztráció igazi barátai Európában.
A német bulvárlap azt is hozzátette, hogy a választási kampányban nagy segítség volt az amerikai kiállás Orbán Viktor kormánya mellett.
Az Euronews Rubio szavait idézte:
Bizalommal állíthatom, hogy Trump elnök mélyen elkötelezett az önök sikere iránt, mert az önök sikere a mi sikerünk is.
A lap szerint Rubio megjegyezte, hogy Magyarország tavaly novemberben egy év mentességet kapott az orosz olajimportőrökre kivetett amerikai szankciók alól, mivel személyes jó kapcsolatban áll Donald Trump amerikai elnökkel.
Az a személyes kapcsolat, amelyet az elnökkel kialakított, óriási különbséget jelentett ennek a kapcsolatnak a kiépítésében
– fogalmazott a Deutsche Welle cikke.
A brit Independent szerint Trump elkötelezett Orbán magyar miniszterelnök sikere mellett.
Azt akarjuk, hogy ennek az országnak jól menjen a sorsa. Ez a mi nemzeti érdekünkben áll, különösen amíg ön a miniszterelnök és ennek az országnak a vezetője
– idézték Marco Rubio szavait.
Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten 2026. február 16-án (Fotó: AFP/Németi Róbert)
