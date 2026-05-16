A halál mindig ott van a hátizsákban

– Nem félt?
– Inkább izgalomnak mondanám az érzést, amely minden ilyen út előtt benne van az emberben. Persze ott van a félelem is. Azt szoktam mondani, hogy a halál is mindig ott van a hátizsákban, viszi magával az ember. De nem jó a sorsot túlságosan kisérteni. Azaz nem szabad mindenáron hajszolni a célt, tudni kell az embernek nemet mondani és visszafordulni, ha úgy adódik. Utazásaim egyik fontos jelszava: „Minden utazásnak a biztonságos hazatérés a legfőbb értelme.”
– Fel tudja idézni 2022. június 11. estéjét?
– Egy nappal voltam az indulás előtt. Alaszkában egyedül ültem egy panzióban. Az egész úton végig egyedül mentem, nem voltak segítőim, sem szponzoraim. Nem akartam elkötelezni magam. Mi volt ennek az oka? Az, hogy szabad emberként érzem magam a legjobban. Ezt előre eldöntöttem, de reálisan néztem a helyzetet, soha nem mondtam magamnak, hogy mindenképpen célba kell érni. A legnagyobb veszély az volt, hogy az itthon hagyott feleségem olyan állapotba kerülhet, ami miatt haza kell jönnöm.
De ugyanezt éreztem magammal kapcsolatban, hiszen nem lehetett tudni, hogy bírni fogja-e a fizikumom, vagy egy figyelmetlen kamionsofőr nem tol-e ki a bicajjal az út szélére, esetleg útonállók nem fosztanak-e ki valahol. Szerencsére egyik sem következett be.
Arra büszke vagyok, hogy teljesen egyedül mentem végig az úton, a célban, azaz Ushuaia-ban sem várt senki.
A pontos tervezés azt igényelte, hogy az általam előre megtervezett menetrendet mindenképpen tartanom kellett. Már csak az időjárási körülmények miatt is. 211 bicikliző napot tűztem ki, 70 pihenő nappal megspékelve. Amikor Argentína legdélibb pontján átgurultam a képzeletbeli célvonalon, majdnem épp ennyi idő telt el.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!