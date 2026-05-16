A halál mindig ott van a hátizsákban

– Az útjáról nemcsak film, hanem könyv is készült. Ráadásul két nyelven, hiszen megjelent Szlovákiában és Magyarországon is a Guszti amerikai álma című mű. Miért tartotta mindezt fontosnak? Mit szeretett volna üzenni az embereknek?

– Azt, hogy az életkor csak egy szám. Az ember mindig képes olyan teljesítményekre, amelyről maga sem gondolná, hogy megvalósítható. Egy ilyen úton tényleg minden az ember fejében dől el.

Stibrányi Guszti könyve Fotó: Ladóczki Balázs

A szlovák kiadás nagy sikert aratott, a magyar könyvet azonban nehezen vették meg eddig az emberek. Pedig aki kézbe veszi ezt a művet, szinte személyesen átélheti a 285 napos csodát.

– Az út során egyszer sem bánta meg, hogy belevágott?

– Nem, soha. Még Peruban sem, pedig amikor ott kerekeztem, az országban éppen polgárháború dúlt. Akadtak olyan szakaszok, ahol úttorlaszokat, barikádokat kellett kerülgetnem. A fegyveres emberek ott ültek, rágták a kokaleveleket, ittak, részegeskedtek. Az italos üvegeket az útra szórták, tele lett minden üvegszilánkkal. Ott elkapott a rossz érzés, de ezt is túléltem. Vallom: nem az a kihívás, amikor tudom, hogy mit hoz a holnap, hanem az, amikor minden teljesen bizonytalan. Nem vagyok nagy komfortigényű ember. Ha az lennék, nem tudtam volna ezt az utat megtenni.

– Milyen céljai vannak még az életben?

– Nagyon már nem ugrálhatok. A feleségem már ötven évvel ezelőtt arra kért, hogy álljak meg, amint látható, kevés sikerrel tette ezt. Félt engem, s őt nem az adrenalin mozgatja. Fantasztikus élettárs és családanya. Amikor hazaértem, sokáig tartott a kiengesztelés. De aztán csak sikerült.

Viszont ígéretet tettem neki, hogy innentől kezdve kicsit visszafogom magam.

Pedig a fejemben ott van még egy nagy terv. Elmenni innen először Lengyelországon át a Baltikumba, onnan Oroszországon át egészen Kamcsatkába, ott délnek fordulnék, jöhetne Észak-Korea. Majd Kína, Mongólia, Közel-Kelet, Törökország és onnan haza. Ezt végig tudnám csinálni, de nem megyek, mert a feleségem ebbe már belehalna, ezért nem fogok elindulni.

– Az átlagember, aki ezt a beszélgetést elolvassa, úgyis azt mondja, hogy nincs annyi szabadság, amely lehetővé teszi, hogy egy ilyen utat megtegyen. Nekik mit üzenne?

– Azt, hogy nincs lehetetlen. Mindent mi döntünk el. Hogy mi a fontos. A munka? Az élet? A szabadság? Mindegy, hogy mit csinálunk, az a lényeg, hogy jól csináljuk, s akkor minden működni fog. Engem az egész életemben ez a mottó vezetett.

– Van olyan napja, hogy nem csinál semmit?

– Akad. Ilyenkor olvasok, de nyughatatlan emberként inkább az internetet böngészem, jár a fejem, mennék már. Elégedett vagyok a sorsommal, nem cserélnék senkivel. Azzal együtt, hogy az életstílusom egészen más, mint az átlagnak. Minden reggel tornával kezdem a napot, fél órát mozgok. Fél liter meleg vizet, pár kanál citromlével – ezt iszom reggelente. A hét egy napján egyáltalán nem eszem semmit, ilyenkor csak folyadékot fogyasztok. Így mondhatom el magamról, hogy hetven felett is majdnem tökéletes fizikai állapotban vagyok. Ezzel együtt sem tartom magam kivételes embernek. Az élet engem is csaknem megtört, amikor az egyik gyermekünket közúti balesetben elveszítettük. Ezt a rettenetet is túl kellett élni. Istent hívő, az Úrt tisztelő sikeres embernek tartom magam. És sikeres az őrangyalom is. Elmondhatom, hogy az életemben mindig is nagy szerencsém volt.