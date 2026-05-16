Elek Gábor döntéskényszerbe hozta játékosait, ebből magyar testvérharc is kisülhet

Szombaton és vasárnap kerül sor a női kézilabda Európa-liga négyes döntőjére. Az újoncként négy közé jutott Mol Esztergom a nyitónapon a házigazda Dijon ellen játszik, a francia együttes 33 év után jutna ismét a második számú európai kupasorozat fináléjába. Nem Elek Gábor együttese miatt lehet csak magyaroknak szurkolni, ugyanis a címvédő német Thüringert Faragó Luca, Kuczora Csenge és Szabó Anna is segíthet győzelemre vezetni a dán Viborg elleni elődöntőben.

Wiszt Péter
2026. 05. 16. 6:05
Fotó: Mol Esztergom/Lőrinczi Gergely
Szucsánszki Zita és Elek Gábor is remél

Az idény végén visszavonuló Szucsánszki Zita számára is nagy élmény lehet a négyes döntő, húsz évvel az első (még ferencvárosi színekben elért) EHF-kupa-sikere után keretbe foglalná a pályafutását: – Úgy megyünk oda, hogy legalább egy meccset szeretnénk nyerni, ez a célkitűzésünk. Ha kettőt sikerül, akkor nagyon fogunk örülni – idézte az MTI Szucsánszkinak a magyar szövetség közelmúltbeli sajtóeseményén elmondott szavait.

Férje, a vezetőedzőként dolgozó Elek Gábor a két legkevesebb gólt kapó csapat elődöntője előtt korábban úgy nyilatkozott, hogy az idény elején nem is álmodott ilyen sikerről, de a remek csapategységnek is köszönhetően most már bármi megtörténhet. Közvetlenül az utazás előtt a klub hivatalos oldalának is hasonlóan beszélt a várakozásairól: – A házigazda talán a legjobb csapat a négy közül, bár belső posztokon nem dúskál a játékosokban. Nagy sebességgel játszanak, tudatosan, komoly szinten felépített csapatról beszélünk, amely ellen tényleg maximumot kell nyújtanunk ahhoz, hogy döntőbe juthassunk. Ráadásul várhatóan a két-három ezer néző támogatását is ők fogják élvezni. 

A pillanatnyi dolgok dönthetnek: vagy átérezzük, hogy nincs veszítenivalónk, vagy a körülöttünk lévő felhajtás nyomni fog minket

– hozta döntéshelyzetbe kézilabdázóit a tréner, aki reméli, hogy játékosai a kézilabda ünnepeként tudják megélni a dijoni hétvégét. – Ha ki tudjuk élvezni, akkor jók is lehetünk egy-két dologra.

Forrás: EHF

A Faragó testvérek egymás ellen játszhatnak vasárnap

A Thüringer tavaly meglepetésre nyerte meg az Európa-ligát, idén már kisebb meglepetés volt a négyes döntőbe jutása. A három magyar játékost foglalkoztató klub kissé csalódottan érkezhetett Dijonba a Blomberg elleni német bajnoki elődöntő elvesztése után, bár ellenfele, a második számú európai kupasorozatban (még EHF-kupa néven) holtversenyben rekordgyőztes Viborg is lemaradt a dán liga végjátékáról. 

A Thüringer csapata az El-idény korábbi részében kikapott Mosonmagyaróváron, ám így is elsőként jutott tovább csoportjából, mielőtt a Nyköbinget búcsúztatta a negyeddöntőben. Magyar kézilabdázói közül a 21 éves balszélső, Szabó Anna a tervek szerint marad a klubnál, de Kuczora Csenge Bukarestbe, Faragó Luca pedig Esztergomba távozik nyáron, vagyis utóbbi játékos egy ideig vasárnap csaphatna össze utoljára húga, a magyar együttes legeredményesebb játékosának számító Faragó Lea ellen. 

A Thüringer gólkirályjelöltje helyett Szabó Anna az EHF cikkében

Az esztergomiak húszéves átlövője, Faragó Lea akár az Európa-liga góllövőlistájának második helyén is zárhat, de a tavaly is az élen végzett Johanna Reichert utolérésére nincs reális esélye: 

a Thüringer 24 éves osztrák klasszisa 37 (!) góllal szerzett többet, mint a kiírásban bárki más.

Így különösen nagy dolog, hogy az Európai Kézilabda-szövetség a hivatalos oldalán a németek játékosai közül Szabó Annát emelte ki fiatalként, mint akire figyelni kell majd – a Mol Esztergom csapatából Faragó Lea lett a kiszemelt.

Fotó: DPA/Sven Hoppe

Az Európa-ligában vagy annak elődjeiben már hét magyar női kézilabdacsapat játszott döntőt, eddig hét arany- és kilenc ezüstérem az összesített mérlegük. A Mol Esztergom szombaton azért játszik, hogy vasárnap nyolcadik magyar gárdaként küzdjön meg a trófeáért. 

Azok a szurkolók, akik nem tudják elkísérni a csapatot, az észak-magyarországi városban is tudnak buzdítani: jó idő esetén a Garden Esztergomba, rossz idő esetén pedig a Suzuki Aréna Pézsa Tibor rendezvénytermébe szervezett közös drukkolást a klub.

Női kézilabda Európa-liga, a négyes döntő programja:

elődöntők (szombat):

  • Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán) 15.00
  • JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom 18.00

helyosztók (vasárnap):

  • a 3. helyért 15.00
  • döntő 18.00

 

Így biztosította be a helyét az Esztergom a négy között:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
