Elek Gábor döntéskényszerbe hozta játékosait, ebből magyar testvérharc is kisülhet

Szucsánszki Zita és Elek Gábor is remél

Az idény végén visszavonuló Szucsánszki Zita számára is nagy élmény lehet a négyes döntő, húsz évvel az első (még ferencvárosi színekben elért) EHF-kupa-sikere után keretbe foglalná a pályafutását: – Úgy megyünk oda, hogy legalább egy meccset szeretnénk nyerni, ez a célkitűzésünk. Ha kettőt sikerül, akkor nagyon fogunk örülni – idézte az MTI Szucsánszkinak a magyar szövetség közelmúltbeli sajtóeseményén elmondott szavait.

Férje, a vezetőedzőként dolgozó Elek Gábor a két legkevesebb gólt kapó csapat elődöntője előtt korábban úgy nyilatkozott, hogy az idény elején nem is álmodott ilyen sikerről, de a remek csapategységnek is köszönhetően most már bármi megtörténhet. Közvetlenül az utazás előtt a klub hivatalos oldalának is hasonlóan beszélt a várakozásairól: – A házigazda talán a legjobb csapat a négy közül, bár belső posztokon nem dúskál a játékosokban. Nagy sebességgel játszanak, tudatosan, komoly szinten felépített csapatról beszélünk, amely ellen tényleg maximumot kell nyújtanunk ahhoz, hogy döntőbe juthassunk. Ráadásul várhatóan a két-három ezer néző támogatását is ők fogják élvezni.

A pillanatnyi dolgok dönthetnek: vagy átérezzük, hogy nincs veszítenivalónk, vagy a körülöttünk lévő felhajtás nyomni fog minket

– hozta döntéshelyzetbe kézilabdázóit a tréner, aki reméli, hogy játékosai a kézilabda ünnepeként tudják megélni a dijoni hétvégét. – Ha ki tudjuk élvezni, akkor jók is lehetünk egy-két dologra.

Faragó Lea Dijonban folytatná a gólgyártást Forrás: EHF

A Faragó testvérek egymás ellen játszhatnak vasárnap

A Thüringer tavaly meglepetésre nyerte meg az Európa-ligát, idén már kisebb meglepetés volt a négyes döntőbe jutása. A három magyar játékost foglalkoztató klub kissé csalódottan érkezhetett Dijonba a Blomberg elleni német bajnoki elődöntő elvesztése után, bár ellenfele, a második számú európai kupasorozatban (még EHF-kupa néven) holtversenyben rekordgyőztes Viborg is lemaradt a dán liga végjátékáról.